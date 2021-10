Trwa 10. kolejka Ekstraklasy

Komentarze (5)

+ dodaj komentarz

dodaj

Fridaj - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Czy grał Żyrko ? (bo szkoda chłopaka , nie może trafić w miejsce , gdzie grałby regularnie) odpowiedz

Fryzjer - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Po europejskich salonach wracamy do ligowej szarzyzny. Czasu na regenerację mało więc porażka jest niemal pewna. Dwa dni odpoczynku nie wystarczą na wypoczęte betony więc Lechia nas przeleci ze 3-0 i znowu wszyscy będą kląć Michniewicza. Tu trzeba mieć drugi skład by rotować i grać co trzy dni, a jakich mamy rezerwowych? Ta LE jeszcze nam dup. wyjdzie. odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 11 godzin temu, *.petrotel.pl Mecz z Lechią jest ostatnim przed przerwą reprezentacyjną, więc nic nie stoi na przeszkodzie by zagrać najsilniejszym składem (bez Boruca i Lukiego). Będzie czas na wypoczynek. Powinniśmy to raczej wygrać, jeśli myślimy o Mistrzostwie. odpowiedz

Felek - 13 godzin temu, *.netfala.pl Ciekawe czy w końcu Legia zacznie się piąć w tabeli czy znowu będzie wtopa jak z Rakowem... odpowiedz

? - 14 godzin temu, *.chello.pl O co chodzi z tym kanałem Legia TV? Nic tam nigdy nie leci.... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.