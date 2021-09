Koszykówka

HydroTruck Radom 75-88 Legia Warszawa

Czwartek, 30 września 2021 r. 21:13 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 5. kolejki Energa Basket Ligi Legia Warszawa wygrała na wyjeździe z HydroTruckiem Radom. Była to trzecia wygrana naszej drużyny w obecnym sezonie - po dwóch ostatnich porażkach poniesionych po rzutach rywali w ostatniej sekundzie meczów. Choć końcowy wynik na to nie wskazuje, Legia wygrała bardzo pewnie, w IV kwarcie prowadząc różnicą 20 punktów. Wysokie prowadzenie sprawiło, że trener Kamiński wpuścił na boisko młodszych graczy - Szymona Kołakowskiego oraz Jakuba Śliwińskiego - dla tego drugiego (18-letniego środkowego), był to debiut w pierwszym zespole naszego klubu.



Legia zagrała bez amerykańskiego rozgrywającego Joshuy Sharkey'a, z którym rozwiązano kontrakt.



Kolejne spotkanie legioniści zagrają w przyszły czwartek na Bemowie ze Startem Lublin - zespołem, który czyni starania... zakontraktowania Sharkey'a. Początek tego meczu zaplanowano na godzinę 17:30.



PLK: HydroTruck Radom 75-88 Legia Warszawa

Kwarty: 19-17, 17-25, 15-21, 24-25



HydroTruck: Michael Moore 16, Anthony Ireland 15, Filip Kraljević 12, A.J English 11, Jakub Zalewski 6, Danilo Ostojić 6, Aleksander Lewandowski 5, Paweł Dzierżak 2, Filip Zegzuła 2, Daniel Wall 0, Maciej Żmudzki -, Filip Karczemny -.

Trener: Marek Popiołek



Legia: Muhammad-Ali Abdur-Rahkman 26, Raymond Cowels 20, Dariusz Wyka 10, Grzegorz Kamiński 9, Grzegorz Kulka 7, Adam Kemp 7, Łukasz Koszarek 5, Jure Skifić 4, Jakub Śliwiński 0, Szymon Kołakowski 0, Benjamin Didier-Urbaniak -.

Trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



