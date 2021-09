Nowy pełnomocnik zarządu Legii

Wtorek, 28 września 2021 r. 09:13 Woytek, źródło: interia.pl

1 października pełnomocnikiem zarządu Legii Warszawa ds. projektów infrastrukturalnych i szkoleniowych zostanie Mariusz Chłopik, który w latach 2018-2021 pracował jako dyrektor biura Ekstraklasy i Gamingu w PKO Banku Polskim - informuje interia.pl.



PKO Bank Polski najpierw był głównym sponsorem Ekstraklasy, a od 2019 stał się sponsorem tytularnym. Chłopik odpowiadał za realizację kontraktu, aktywizując go pod względem marketingowym.



Interia.pl cytuje nowego pełnomocnika:

"Właśnie dostarczeniem najlepszych narzędzi dostępnych na świecie zajmę się w kontekście akademii. To oczko w głowie właściciela, Dariusza Mioduskiego - rozwój szkolenia i promowanie piłkarzy, co wspomoże odpowiedni rozwój klubu". Chłopik chciałby aktywizować całe środowisko klubu - również inne sekcje. "Legia to są emocje. Nie można się bać takich kampanii, jak ostatnio w Moskwie pod hasłem - We are back!" - zaznacza.