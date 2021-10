Koszykówka

Bilety na mecz ze Startem Lublin

Poniedziałek, 4 października 2021 r. 18:42 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższy czwartek w hali na Bemowie, koszykarze Legii zagrają spotkanie 6. kolejki Energa Basket Ligi ze Startem Lublin. Początek meczu zaplanowano na godzinę 17:30 (ze względu na transmisję telewizyjną w Polsacie Sport). Zachęcamy do wspierania naszego zespołu z trybun. Bilety do kupienia TUTAJ oraz bezpośrednio przed meczem, w kasach przy wejściu do hali przy Obrońców Tobruku.



Termin meczu: 7 października (czwartek), g. 17:30

Adres hali: ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Transmisja: Polsat Sport

Ceny biletów: 15, 20 i 30 zł (ulgowe) oraz 20, 30 i 40 zł (normalne)