III liga: Polonia Warszawa 2-3 Legia II Warszawa

W meczu 11. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała na wyjeździe 3-2 z Polonią Warszawa. Gospodarze objęli prowadzenie w 18. minucie po trafieniu Łukasza Piątka, ale dwie minut później do wyrównania doprowadził Szymon Włodarczyk. Taki wynik utrzymał się do przerwy. Po zmianie stron Polonia ponownie wyszła na prowadzenie ze sprawą Krystiana Pieczary. W 77. minucie do wyrównania doprowadził Włodarczyk, a w doliczonym czasie gry Wiktor Kamiński został sfaulowany w polu karnym i jedenastkę na zwycięską bramkę zamienił - kompletując przy okazji hat-tricka - nie kto inny jak Szymon Włodarczyk! Kolejne spotkanie podopieczni Marka Gołębiewskiego rozegrają w sobotę o godz 12:00 w LTC, a rywalem będzie Błonianka Błonie. III liga: Polonia Warszawa 2-3 (1-1) Legia II Warszawa 1-0 - 18' Łukasz Piątek 1-1 - 20' Szymon Włodarczyk 2-1 - 52' Krystian Pieczara 2-2 - 77' Szymon Włodarczyk 2-3 - 94' Szymon Włodarczyk (karny) Legia II (skład wyjściowy): Kikolski – Astiz, Hołownia, Konik (87' Dzięgielewski) – Nawotka, Kisiel, Noiszewski (64' Pierzak), Ciepiela (64' Niski), Skwierczyński (72' Gomes) – Kostorz (72' Kamiński), Włodarczyk Tabela, wyniki i terminarz III ligi

kami(L)PRAGA - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl brawo dziewczyny moze cos ruszy i skoncza sie wstydliwe upokozenia od wiosek liczacych 500 mieszkancow (2 bloki 10 pietrowe to jak podwurkowa druzyna a wy chcecie byc profesionalistami i zrobic kariery )!!!!!!!!!!!

to jest 4 poziom rozgrywkowy gdzie wystepuje 76 druzyn inaczej mowiac poziom miedzy 4-8 liga jak chcecie grac w ekstraklasie i euro pucharach to takie mecze musicie wygrywac po 3-4 do zera w pierwszej druzynie niema miejsca na opierda,,,,, sie i błedy jak wy macie dostawac szanse jak wy w 4 lidze se nie radzicie szkoda ze Stasio Czerczesow nie poprowadzil kilku meczy i treningow skonczylo by sie pajacowanie i lalusiowanie z telefonikami zapier,,,,ć albo zmienic barwy jak wam sie niechce co do wlodarczyka po 5 nie udanych meczach wrescie mu cos weszlo WYGRANA 3-2 to porazka niema sie z czego cieszyc takich frajerow 5-0 powinniscie pojechac macie do tego warunki w LTC diety itd WALCZYC TRENOWAC LEGIA MUSI PANOWAC !!!!!!!!!!! odpowiedz

Korda - 3 godziny temu, *.centertel.pl Może Włodarczyk powinien zacząć łapać minuty w ekstraklasie odpowiedz

Arek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl I to piękna wiadomość jest. odpowiedz

koneser polskiej piłki klubowej - 3 godziny temu, *.plus.pl szacun, że Włodar jeszcze kopie piłkę mając 50 lat i respect dla niego, że zgodził się za darmo wspomóc rezerwy swoją grą, pamiętam jego wspaniałe mecze i finezyjne akcje w pierwszej drużynie np. w wyjazdowym meczu z Austrią Wiedeń odpowiedz

wrt - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @koneser polskiej piłki klubowej: Ta dobitka po słupku była niezwykła. Liczyłem kiedyś ile punktów straciliśmy przez niego w lidze, nie pamiętam teraz dokładnie, ale wychodziły dwa mistrzostwa zawalone. Jak dla mnie odkupił to dwiema bramkami z Shahtarem, wtedy z kolei awansowalibyśmy do LM dzięki niemu, ale obrońcy mieli inne plany, nie będę wymieniać nazwisk. odpowiedz

A jaak ... - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @koneser polskiej piłki klubowej: Hehe odpowiedz

Można ? Można . - 3 godziny temu, *.tpnet.pl No i brawo , w końcu konkretna gra . Chyba Stasiek ich odwiedził i się wzięli do roboty , hehe . A w ogóle , to nie chcieli być gorsi od naszych dziewczyn , które już wcześniej pokonały Polonię w tym sezonie . Włodar , no w końcu , brawo chłopaku ! To teraz dalej tak , odrabiać straty - i jedynka i dwójka ( L ) odpowiedz

Jerry - 4 godziny temu, *.orange.pl Piękny mecz.

Frajerów na trybunach ponad 2000. odpowiedz

Benito - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Jerry: Z tego co wiem to było 28000 czego 2/3 to kibice sukcesu. odpowiedz

Syn Edwarda - 3 godziny temu, *.aster.pl @Benito: darek stary kalafiorze, przeciez was 28000 to przez ostatnie 10 lat nie bylo.

Jak utniesz dwa zera to masz normalna frekwencje u was na szlagierach z Wikielcem i Bialą Piska. W tej liczbie zawieraja sie juz oczywiscie kibice sukcesu i lizodupcy nitota

Gnijcie tam, gdzie wasze miejsce odpowiedz

wrt - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Syn Edwarda: nie widzisz w tym żartu? ogarnij się odpowiedz

Quash - 4 godziny temu, *.chello.pl a w Lidze Juniorów U17

Legia - Polonia 3-3 odpowiedz

Zbieracz kartonow - 5 godzin temu, *.plus.pl By spróbowali tylko to przegrać. odpowiedz

Syn Edwarda - 3 godziny temu, *.aster.pl @Gg: tobie za to chyba juz poszlo. Teraz tylko poprawic wam na wiosne, podlozyc sie Legionovii i nadal gnijecie tam, gdzie wasze miejsce:)

odpowiedz

Kruk - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Syn Edwarda: Prawidłowo, cieszy jak zwycięstwo nad ksp. Dzięki temu ich szanse na awans jeszcze mniejsze się robią. odpowiedz

(L)egia - 5 godzin temu, *.243.184 Trochę dużo bramek stracili, ale ważne zwycięstwo nad czarnymi fujarami odpowiedz

Luk - 5 godzin temu, *.play-internet.pl He he odpowiedz

(L) - 5 godzin temu, *.chello.pl Rzadko im się należy,ale dzisiaj gratulacje !!! odpowiedz

KS Ostrovia - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Gdzie jest Ciach? odpowiedz

Pizdek - 2 godziny temu, *.datapacket.com @KS Ostrovia: w dupie odpowiedz

Hg - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Pizdek: twojej odpowiedz

