W meczu 3. kolejki I ligi siatkarze Legii Warszawa przegrała na wyjeździe z zespołem Norwid Częstochowa 2-3. Spotkanie było bardzo wyrównane i do wyłonienia zwycięzcy konieczny był tie-break. I liga: Norwid Częstochowa 3-2 Legia Warszawa Sety: 25-22, 27-29, 25-21, 23-25, 15-9 Norwid: 1. Tomasz Kowalski 2. Tomasz Kryński 3. Łukasz Usowicz 4. Kamil Długosz 5. Wiktor Mordarski (L) 6. Mateusz Zawalski 7. Daniel Popiela 8. Krzysztof Gibek 9. Jarosław Mucha 11. Artur Sługocki 17. Kacper Wnuk 28. Damian Biliński 56. Mateusz Podborączyński (L) 93. Łukasz Łapszyński Legia: 1. Patryk Akala 2. Kamil Leliwa 3. Karol Rawiak 4. Maciej Stępień 5. Arkadiusz Żakieta 6. Tomasz Obuchowicz 7. Kacper Bobrowski 8. Piotr Szlęzak 9. Wojciech Sumara (L) 10. Kamil Szewczyk 11. Bartosz Gomułka 14. Jakub Abramowicz 15. Bartosz Stępień 18. Bartosz Tomczak (L)

Dżamp - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Punkt jest . Szkoda że Mks Będzin trochę sporo punktów ma , jednak to dopiero druga kolejka , da się odrobić . odpowiedz

