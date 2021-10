Legia Warszawa 3-0 AZS UG Gdańsk

W meczu 4. kolejki Futsal Ekstraklasy Legia Warszawa wygrała z AZS-em UG Gdańsk 3-0. Do przerwy legioniści prowadzili 2-0 po bramkach Mariusza Milewskiego i Mateusza Szafrańskiego. Ponadto Adam Grzyb i Mariusz Milewski nie wykorzystali rzutów karnych. Fotoreportaż z meczu - 52 zdjęcia Woytka Ekstraklasa: Legia Warszawa 3-0 (2-0) AZS UG Gdańsk 1-0 12:55 - Mariusz Milewski 2-0 16:57 - Mateusz Szafrański 3-0 38:06 - Mariusz Milewski Legia: 16. Tomasz Warszawski, 8. Mateusz Gliński, 14. Krzysztof Jarosz, 49. Michał Szymczak, 81. Mariusz Milewski Rezerwa: 13. Juan Casillas, 1. Mateusz Taradejna, 19. Adam Grzyb, 6. Duarte Araujo, 77. Filip Turkowyd, 21. Grzegorz Och, 97. Mateusz Szafrański, 9. Paweł Tarnowski AZS UG Gdańsk: 13. Kacper Sasiak, 23. Adrian Formela, 5. Mateusz Osiński, 9. Piotr Wardowski, 17. Szymon Wronski Rezerwa: 21. Jakub Grzywacz, 86. Dominik Depta, 20. Jakub Domżalski, 77. Kewin Sidor, 91. Maciej Urtnowski, 10. Mateusz Wesserling, 7. Mikołaj Kreft, 22. Szymon Kuzio żółte kartki: Krzysztof Jarosz - Dominik Depta

Forever Young - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Od lat obserwuję wszystkie sekcje i ta sekcja przypomina mi początki kosza. Widać że są dobrze zarządzani. Są tam osoby które podobnie jak w koszu na początku nie wzięły się z nikąd. Pasja, przywiązanie do barw i ciężka praca i widać efekty... a to dopiero ich pierwszy sezon w ekstraklasie a trzeci wogole w histori. Życzę takiego rozwoju jak zrobiła sekcja kosza odpowiedz

Pewne zwycięstwo - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Brawo ! Gdańsk napoczęty , a jutro wygramy po raz drugi . Brawo chłopaki ( L ) odpowiedz

Dedi - 3 godziny temu, *.plus.pl Super Legia mocno ! Mam pytanie jak to jest z ligą mistrzów w futsalu jakie są zasady eliminacji? Ile rund. Pozdrawiam odpowiedz

