Koszykówka

Zapowiedź meczu z HydroTruckiem

Środa, 29 września 2021 r. 09:40 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Po dwóch porażkach poniesionych w ostatnich akcjach meczów, przed Legią wyjazdowe spotkanie z HydroTruckiem Radom, który choć od początku sezonu prezentuje się bardzo przyzwoicie, poniósł już trzy porażki.



Czwartkowy mecz w Radomiu będzie więc dla obu zespołów okazją na przełamanie. Radomianie, mimo niezłych spotkań, przegrali wszystkie trzy mecze przed własną publicznością. Najbardziej żałować mogą przede wszystkim rywalizacji z Zastalem, którą mogli zakończyć w regulaminowym czasie gry, ale spudłowali dwa rzuty w ostatniej akcji. Ostatecznie zielonogórzanie doprowadzili do dogrywki, wygrywając 27:12 czwartą kwartę, a w dodatkowym czasie byli lepsi o trzy punkty.



HydroTruck przegrał również różnicą trzech punktów dwa pozostałe mecze na własnym parkiecie - z beniaminkiem ze Słupska (80:83) oraz MKS-em Dąbrowa Górnicza (75:78). Jedyną wygraną zaliczyli w drugiej serii spotkań w Szczecinie, gdzie zdobyli aż 112 punktów.



Najważniejszą postacią w klubie z Radomia jest A.J. English, który przed dwoma laty dołączył w trakcie rozgrywek do Legii, ale na pierwszym treningu doznał bardzo poważnej kontuzji i ostatecznie nie doczekał debiutu z eLką na piersi. Dla A.J.'a to drugie podejście do gry w Radomiu - pierwsze miało miejsce w sezonie 2017/18, kiedy zespół Rosy prowadził... Wojciech Kamiński. Szkoleniowiec Legii zna więc bardzo dobrze mocne strony rosłego rozgrywającego, a pozostali legioniści mieli okazję przekonać sie o nich podczas przedsezonowego sparingu. Wówczas radomianie w samej końcówce meczu doprowadzili do dogrywki (33:28 w czwartej kwarcie), a w dodatkowych pięciu minutach zdobyli o 6 punktów więcej od Legii. A.J. w tamtym spotkaniu miał na swoim koncie 21 punktów, ale punkty rozłożyły się na cały zespół - dwucyfrową zdobycz miał jeszcze pięciu graczy - Danilo Ostojić 16, Mike Moore 16, Filip Kraljević 16, Anthony Ireland 14 i Jakub Zalewski 14. Dodać należy, że spotkanie z 21 sierpnia miało miejsce krótko po dołączeniu Englisha do radomskiej drużyny, więc zrozumienie z kolegami z drużyny może być z każdym meczem lepsze. Jak na razie właśnie A.J. English jest najlepszym strzelcem EBL w obecnym sezonie - w dotychczasowych spotkaniach zdobywał średnio 25 punktów na mecz (50% z gry, w tym 45,7% za 3), notował 4,8 asysty oraz wymuszał 6,5 przewinienia.







Oprócz Englisha, najwięcej punktów dla HydroTrucka zdobywają Michael Moore (śr. 17,5), Danilo Ostojić (10,0) i Filip Kraljević (12,7 pkt. i 6,7 zbiórki). Z Polaków najwięcej minut na parkiecie dostaje Filip Zegzuła (niespełna 25), który notuje 6,5 punktu na mecz. Radomianie w dotychczasowych spotkaniach wykazywali się dobrą skutecznością rzutów 3-punktowych (42,7% w czterech meczach), ale zdecydowanie mają problemy z defensywą, bowiem tracą jak na razie aż 89 punktów na mecz. Trenerem radomian od tego sezonu jest Marek Popiołek, dla którego jest to debiut w samodzielnej pracy na ławce trenerskiej na poziomie ekstraklasy. Ostatnio Popiołek był asystentem Artura Gronka w Bydgoszczy oraz pomagał w sztabie reprezentacji Polski prowadzonej przez Mike'a Taylora.



Legia po dwóch zwycięstwach na początku sezonu, w ostatnich tygodniach zaliczyła dwie niespodziewane porażki. Najpierw w Gliwicach nasz zespół, prowadząc przez niemal całe spotkanie, dał sobie wyrwać zwycięstwo w ostatniej kwarcie, a następnie legioniści przegrali na własnym parkiecie ze Spójnią - w tym przypadku stargardzianie byli na prowadzeniu przez cały mecz. W obu przypadkach wiele wskazywało, że konieczne do rozstrzygnięcia losów obu spotkań będą dogrywki. Najpierw w Gliwicach, a następnie na Bemowie, rywale oddali skuteczne rzuty z dystansu w ostatnich sekundach meczów. Szczególnie jednak ostatni mecz ze Spójnią pokazał, że legioniści mieli problemy z prowadzeniem założonej wcześniej gry, jak również z koncentracją. Efektem tego było sporo niewymuszonych strat z naszej strony, które bez wątpienia trzeba ograniczyć, aby liczyć w Radomiu na wygraną.



Oprócz wspomnianej wcześniej porażki po dogrywce (101:107) z HydroTruckiem w okresie przygotowawczym, legioniści pokonali radomian na początku sierpnia 83:80. Wówczas zwycięskie punkty dla Legii zdobył Benjamin Didier-Urbaniak. W ostatnim sezonie legioniści po pewnej wygranej w hali na Bemowie (79:57), przegrali mecz w Radomiu 70:71, a rzut na zwycięstwo z rogu spudłował wówczas Jamel Morris. Legia zresztą w Radomiu nie wygrała żadnego oficjalnego spotkania od czasu powrotu do najwyższej klasy rozgrywkowej. Ostatni raz nasz zespół zwyciężył w Radomiu - 14 listopada 2015 roku na zapleczu ekstraklasy pokonaliśmy UTH Rosę 95:69, a w zespole z Radomia występował wtedy jedynie Zegzuła spośród graczy obecnego składu HydroTrucka. W naszym zespole nie ma natomiast nikogo z tamtej drużyny.





Po dwóch porażkach widać w naszym zespole sportową złość i chęć rehabilitacji. Możemy być pewni, że na parkiecie zobaczymy waleczną drużynę, która zrobi wszystko, aby z Radomia wywieźć dwa punkty. A jako, że gospodarze wyjdą na parkiet równie mocno zmotywowani i będą mieli za sobą publiczność, możemy spodziewać się niezwykle emocjonującego spotkania.



Mecz początkowo planowano rozegrać w nowej, 5-tysięcznej radomskiej hali, budowanej zresztą od dobrych kilku lat. Jej otwarcie miało nastąpić na inaugurację tego sezonu, jednak z powodu niedoróbek, nie udało się oddać obiektu do użytkowania. Mecz HydroTrucka z Legią odbędzie się więc w hali MOSiR przy ulicy Narutowicza. Sprzedaż biletów odbywa się przez Internet, a wejściówki kosztują od 8 do 10 złotych (ulgowe) oraz od 15 do 20 zł (normalne). Transmisję spotkania można obejrzeć w serwisie Emocje.TV. Początek o 19:30.



HYDROTRUCK RADOM

Liczba wygranych/porażek: 1-3

Liczba wygranych/porażek u siebie: 0-3

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 89,0 / 89,0

Średnia skuteczność rzutów z gry: 49,6%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 42,7%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 54,3%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 75,%



Skład: Paweł Dzierżak, A.J. English, Anthony Ireland, Filip Karczemny (rozgrywający), Filip Zegzuła, Jakub Domański, Wiktor Górzyński, Jakub Zalewski (rzucający), Aleksander Lewandowski, Michael Moore, Daniel Wall (skrzydłowi), Filip Kraljević, Danilo Ostojić, Maciej Żmudzki (środkowi)

trener: Marek Popiołek, as. Maciej Dudzik



Przewidywana wyjściowa piątka: A.J. English, Filip Zegzuła, Anthony Ireland, Michael Moore, Danilo Ostojić



Najwięcej punktów: A.J. English 100 (śr. 25), Michael Moore 70 (17,5), Danilo Ostojić 40 (10,0), Filip Kraljević 38 (12,7).



Ostatnie wyniki: Grupa Sierleccy Czarni Słupsk (d, 80:83), King Szczecin (w, 103:112), Zastal Zielona Góra (d, 89:92), MKS Dąbrowa (d, 75:78).



Ostatnie mecze obu drużyn:

13.12.2020 HydroTruck Radom 71:70 Legia Warszawa

30.08.2020 Legia Warszawa 79:57 HydroTruck Radom

13.02.2020 Legia Warszawa 58:85 HydroTruck Radom [1/4 finału PP]

07.02.2020 HydroTruck Radom 79:76 Legia Warszawa

26.10.2019 Legia Warszawa 76:90 HydroTruck Radom

23.03.2019 Legia Warszawa 94:72 HydroTruck Radom

09.12.2018 Rosa Radom 87:82 Legia Warszawa

18.04.2018 Legia Warszawa 89:98 Rosa Radom

03.01.2018 Rosa Radom 94:72 Legia Warszawa



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 2-2

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 0-1

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 85,8 / 72,8

Średnia skuteczność rzutów z gry: 46,6%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,2%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 56,3%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 79,4%



Skład: Joshua Sharkey, Łukasz Koszarek (rozgrywający), Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Benjamin Didier-Urbaniak, Szymon Kołakowski (rzucający), Raymond Cowels, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jure Skifić, Marcin Składanowski (skrzydłowi), Adam Kemp, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski, Jakub Śliwiński (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Joshua Sharkey, Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Raymond Cowels, Grzegorz Kulka, Dariusz Wyka



Najwięcej punktów: Muhammad-Ali Abdur-Rahkman 69 (śr. 17,3), Joshua Sharkey 60 (15,0), Raymon Cowels III 54 (13,5).



Ostatnie wyniki: Asseco Arka Gdynia (d, 79:59), Twarde Pierniki Toruń (d, 105:68), GTK Gliwice (w, 78:75), Spójnia Stargard (d, 84:86).



Termin meczu: czwartek, 30 września 2021 roku, g.19:30

Adres hali: Radom, ul. Narutowicza 9 (MOSiR)

Pojemność hali: 1000 miejsc

Transmisja: Emocje.TV

Ceny biletów: 8 i 10 złotych (ulgowe) oraz 15 i 20 złotych (normalne)