Trening: Nadal bez Luquinhasa

Wtorkowy dzień treningowy legionistów rozpoczął się od odprawy przed meczem z Leicester City. Zawodnicy na boisko wyszli po kilkudziesięciu minutach. W zajęciach uczestniczyli nieobecni w poniedziałek Filip Mladenović , Maik Nawrocki i Andre Martins . Zabrakło natomiast Luquinhasa , więc występ Brazylijczyka w czwartek jest coraz bardziej wątpliwy. Trening poświęcony był pracy nad ofensywą. Najpierw zawodnicy przeprowadzali akcje jeden na jednego, potem dwóch na jednego, a następnie przeszli do bardziej zaawansowanych taktycznie gierek. W środę zespół będzie trenował o godzinie 17 w LTC. Wcześniej odbędzie się konferencja Czesława Michniewicza przed czwartkowym starciem z angielską drużyną.

Piokrus - 30 minut temu, *.plus.pl Panowie, trochę więcej optymizmu.

To wieczne narzekanie robi się męczące. odpowiedz

Trzeźwym okiem - 2 godziny temu, *.chello.pl Szkoda, Angole go nie znają i by faulowali przed polem karnym żeby nie oddał strzału, który byłby niecelny i byśmy mieli wtedy wolny i może Josue by trafił. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.autocom.pl @Trzeźwym okiem: zdadze tajemnice, ze innych pilkarzy tez mozna faulowac przed polem karnym. odpowiedz

Trzezwym okiem - 1 godzinę temu, *.chello.pl @L: zdradz mi tajmenice kto oprócz Luqiego potrafi środkiem tak wejść miedzy zawodników w pole karne żeby ktoś chciał go sfaulować? odpowiedz

Pawełek - 2 godziny temu, *.netfala.pl Bez Liquinasa i Boruca leżymy i kwiczymy. Czesiek to chyba już spakowany jest i idzie po walizy. odpowiedz

