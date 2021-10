Plus września: Maik Nawrocki

Niedziela, 3 października 2021 r. 10:55 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

We wrześniu legioniści rozegrali sześć spotkań - w lidze ze Śląskiem Wrocław, Górnikiem Łęczna i Rakowem Częstochowa, w Lidze Europy ze Spartakiem Moskwa oraz Leicester City, a dodatkowo w Pucharze Polski zmierzyli się z Wigrami Suwałki. Najlepszym zawodnikiem w tym miesiącu został Maik Nawrocki. Gratulujemy!



Nawrocki od początku sezonu pokazuje, że pomimo swojego młodego wieku jest pewny w swoich interwencjach, a dodatkowo nie popełnia błędów. We wrześniu defensor rozegrał pięć gier, a za każdą przyznaliśmy mu pozytywną ocenę. Na drugim miejscu w naszej klasyfikacji znaleźli się reprezentant Kosowa Lirim Kastrati oraz Azer Mahir Emreli, którzy otrzymali po cztery plusy. Pierwszy z nich wszedł do Legii z przytupem. Widać, że może dać kibicom z Łazienkowskiej wiele radości. Emreli za to tylko potwierdził, jak wiele potrafi, a strzelanie bramek to dla niego norma. Reprezentant Azerbejdżanu w sześciu ostatnich grach strzelił cztery gole. Na trzecim miejscu podium znalazł się kapitan Artur Jędrzejczyk, któremu przyznaliśmy cztery plusy oraz jednego minusa. Słabo zagrał jedynie z Rakowem Częstochowa, gdzie występował na prawej obronie.



Na samym dole znajduje się czeski snajper Tomas Pekhart, który od dłuższego czasu jest bez formy. Napastnik otrzymał dwie negatywne oceny. Tyle samo minusów co Pekhart, ale za to po plusie przyznaliśmy Filipowi Mladenoviciowi, Rafaelowi Lopesowi i Cezaremu Miszcie.



Pełna klasyfikacja:



Maik Nawrocki - 5

Lirim Kastrati - 4

Mahir Emreli - 4

Artur Jędrzejczyk - 4 / 1

Artur Boruc - 3

Josue - 3

Ernest Muci - 2

Mattias Johansson - 2

Bartosz Slisz - 3 / 2

Joel Abu Hanna - 1

Yuri Ribeiro - 1

Kacper Kostorz - 1

Mateusz Wieteska - 1

Ihor Charatin - 1

Kacper Skibicki - 2 / 2

Andre Martins - 1 / 1

Mateusz Hołownia - 1

Filip Mladenović - 1 / 2

Rafael Lopes - 1 / 2

Cezary Miszta - 1 / 2

Tomas Pekhart - 2