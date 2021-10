20. urodziny Skibickiego

20. urodziny świętuje dziś Kacper Skibicki, który trafił na Łazienkowską w styczniu 2019 roku, ale pierwsze 12 miesięcy spędził na wypożyczeniach w Olimpii Grudziądz i Pogoni Siedlce. Następnie grał w drugiej drużynie Legii, a jego potencjał zauważył trener Czesław Michniewicz i włączył do treningów z jedynką. "Skiba" zanotował wymarzony debiut w pierwszej drużynie - w listopadzie 2020 zdobył zwycięską bramkę w spotkaniu z Lechem Poznań. Do tej pory rozegrał 19 meczów, strzelił jednego gola i zanotował dwie asysty. W obecnym sezonie pojawił się na placu gry 12 razy. Z okazji urodzin życzymy przede wszystkim zdrowia, a także wielu sukcesów z Legią oraz w życiu prywatnym. Sto lat!

Marcin - 7 minut temu, *.play-internet.pl Z okazji urodzin życzę lepszej gry i wizyty u fryzjera żebyś wyglądał jak dorosły mężczyzna bez tej szopy na głowie odpowiedz

ASD - 1 godzinę temu, *.106.67 Niestety nie nadaje się, do rezerw albo wypożyczenie to bedzie najlepsze rozwiązanie.

Gra na poziomie B-klasy... odpowiedz

Pjoter - 19 minut temu, *.net.pl @ASD: U nas w A-klasie niektórzy lepiej grają :-/ odpowiedz

Kibolek - 2 godziny temu, *.it-home.pl Do rezerw lebiego wiecznie zmęczony i mladenovicia lopesa pekharda i miszta weź ze sobą odpowiedz

Luk - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Może z okazji urodzin wreszcie trafi na swoją pozycję, a nie prawe wahadło. odpowiedz

