Mattias Johansson z Legii Warszawa został powołany do reprezentacji Szwecji na mecze eliminacji mistrzostw świata 2022 z Kosowem i Grecją. Spotkanie z Kosowem odbędzie się 9 października o godzinie 18:00, natomiast z Grecją 12 października o godzinie 20:45.

Rytm - 1 godzinę temu, *.atman.pl Świetnie.

Pojedzie, tam pogra, a po powrocie znów będzie musiał odpocząć lub mu będzie coś dolegało.

To jest paranoja. Klub płaci pensje, a kadra sobie korzysta.

Na czas zgrupowań pensje powinny przejmować reprezentacje. odpowiedz

