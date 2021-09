U-17: Powołania dla legionistów

Wtorek, 28 września 2021 r. 12:38 Redakcja, źródło: 90minut.pl

Maciej Bochniak, Jakub Jędrasik oraz Jakub Murawski otrzymali powołanie do reprezentacji Polski do lat 17. Podopieczni Dariusza Gęsiora 7-13 października rozegrają trzy spotkania w ramach turnieju kwalifikacji do mistrzostw Europy. Rywalami Polaków będzie Macedonia Północna (7.10.), Andora (10.10.) oraz Irlandia (13.10.).











Lista powołanych zawodników:

Bartosz Bernatowicz (Jagiellonia Białystok), Maciej Bochniak (Legia Warszawa), Krystian Derkacz (Polonia Warszawa), Dawid Gruszecki (Śląsk Wrocław), Tomasio Guercio (Inter Mediolan, Włochy), Jakub Jędrasik (Legia Warszawa), Marcel Kalemba (1. FSV Mainz 05, Niemcy), Miłosz Kurzydłowski (Lechia Gdańsk), Kacper Masiak (Zagłębie Lubin), Michał Matys (Zagłębie Lubin), Marcel Mendes-Dudziński (SL e Benfica, Portugalia), Jakub Murawski (Legia Warszawa), Krystian Okoniewski (Lechia Gdańsk), Patryk Rychlik (FASE Szczecin), Oliwier Sławiński (Zagłębie Lubin), Jakub Staniszewski (Arka Gdynia), Kacper Terlecki (Zagłębie Lubin), Bartosz Tomaszewski (Lech Poznań), Mikołaj Tudruj (Lech Poznań), Oliwier Wojciechowski (Jagiellonia Białystok), Dawid Zięba (Lech Poznań).