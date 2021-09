Komentarze (23)

Cudny Zenon - 56 sekund temu, *.jmdi.pl Niech mi ktoś powie złe słowo o Azerbejdżanie! odpowiedz

P(L)EBAN - 4 minuty temu, *.tpnet.pl NIE MAMY BRAMKARZY !!!!



ALE I TAK WIE(L)KA (L)EGIA !!!!!!!!!!!! odpowiedz

Gołota KING - 4 minuty temu, *.211.157 Ciency są ci Anglicy, TRZEBA ICH DOJECHAĆ! odpowiedz

Jajo - 10 minut temu, *.autocom.pl Co to za koleżka na oprawie? odpowiedz

Syn trenera - 11 minut temu, *.vectranet.pl Każdy kontakt z piłką Slisza to strach w oczach. Drugi Miszta... obydwaj gacie pełne.. odpowiedz

Grzegorz Żentyca-Grzegorzewski - 13 minut temu, *.jmdi.pl Obywatel Wieteska dużym zagrożeniem dla bramki Legii jest!!!! odpowiedz

Edek - 17 minut temu, *.156.84 Miszta obesrany na maksa, pierwszy celny strzał na bramkę i będzie gol. odpowiedz

Ar - 17 minut temu, *.orange.pl A obok prezesa nikt inny jak nasz Rafałek Trzaskowski, wszędzie się wprosi ... odpowiedz

Heniek - 9 minut temu, *.inetia.pl @Ar: Kaczyński nienawidzi sportu . Ten komuch. odpowiedz

Ator - 19 minut temu, *.centertel.pl Powinien wejść Tobiasz w przerwie.Obecnt bramkarz nie wytrzymuje presji odpowiedz

Pusty przelot - 20 minut temu, *.192.69 Nie mamy bramkarza! odpowiedz

Leśny Dziadek - 22 minuty temu, *.centertel.pl Na razie gacie pełne strachu... odpowiedz

Krzeszczu - 26 minut temu, *.bredband2.com Tak, zawsze wszystkiemu winny sedzia. W kazdym meczu. Oj jakie wy bidulki jestescie. No bo kazdy sedzia na calym swiecie to kalosz, a jego (sedziego) jedym zadaniem, z jakiego kolwiek kraju by on nie byl, nawet z Polski, jest gnebienie kibicow Legii. Ya pyeer dole co za debilizm...



Krzeszczu - 34 minuty temu, *.bredband2.com Na trybunach Pan Stanislaw! Oby szybka zmiana, prawdziwy trener, za kolejnego parodyste. odpowiedz

Wolfik - 44 minuty temu, *.mm.pl Widzę, że Michniewicz "poszedł" w autobus. Cóz, mozna i tak. Zatem garmy na 0:0. odpowiedz

anonim - 45 minut temu, *.cyfrowypolsat.pl Taki mecz z takim rywalem,z ligi angielskiej,ale nie widzę specjalnie jakiegoś entuzjazmu meczem..?Ja się nie zdziwie jak wygrają:P Choć byłaby to duża niespodzianka. odpowiedz

word!up - 48 minut temu, *.inetia.pl Będzie 2:1 dla Legii .

kami(L)PRAGA - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Co by sie nie dzialo Miszta bohaterem meczu bedzie negatywnym lub pozytywnym :D odpowiedz

GDZIE JEST BRAMKARZ?LEGII - 1 godzinę temu, *.120.0 SKŁAD CZEŚKA NIE JEST SZCZYTEM JEGO KREATYWNOŚCI, NA CO CZEKA? NA MANNE Z NIEBA? odpowiedz

Legia z krwi i kosci - 1 godzinę temu, *.sky.com Ja pierdz.....le ile Mista .usi zawalic meczy zeby przykleil sie do lawki rezerwowych!!!!! odpowiedz

Rafał - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Zamiast Josue i Charitaina ja bym wolał Kastratiego i Ribeiro

Yebać Leicester starą rurę - 2 godziny temu, *.64.156 Coś czuję że ten Chorwat na gwizdku może nas przekręcić. NAPRZÓD LEGIO!!! odpowiedz

jones - 26 minut temu, *.55.150 @Yebać Leicester starą rurę: już karnego nie zagwizdał odpowiedz

