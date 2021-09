Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Leicester City FC przeprowadzi stacja TVP Sport. W internecie spotkanie będzie dostępna na platformie viaplay.pl. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA MECZ LEGIA - LEICESTER FORTUNA: 1 5.00 X 3.90 2 1.70

przekorny - 59 minut temu, *.70.51 Dlaczego nie ma komentarzy typu - w tej paździerzowej, śmiesznej, kasztanowej lidze każdy może wygrać z każdym? odpowiedz

powiślak - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Oprawa to historia!! Cos pieknego :) odpowiedz

niekumaty - 1 godzinę temu, *.50.163 Przepraszam, ta jego wysokość to kto? odpowiedz

jarekk - 30 minut temu, *.metrointernet.pl @niekumaty: Podobny do Jagielly. odpowiedz

:o) - 25 minut temu, *.chello.pl @jarekk: To Hulk, tylko pokolorowany...

Ben - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Czarek Miszta dał radę, każdy mecz idzie na jego doświadczenie. Szkoda że Johansson znowu nie dokończył meczu. Cała drużyna na plus. odpowiedz

F**K BLM !! - 2 godziny temu, *.btcentralplus.com Oprawa klasa swiatowa. odpowiedz

word!up - 2 godziny temu, *.inetia.pl Dlaczego nie trzy ? K....wa !!! odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Swojego czasu w zespole koszykarek Lotosu Gdynia grały amerykanki kontraktowane tylko na mecze Euroligi. Johansson idzie w te slady... odpowiedz

Jimmy L - 2 godziny temu, *.d1-online.com ZaYebista oprawa, Legio najlepszy klubie na świecie do boju marsz. odpowiedz

Jerry - 2 godziny temu, *.207.178 Mladenowicz w ofensywie nie istnieje. Razem z Kharatinem najslabszy na boisku. odpowiedz

Wisla Kraków - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Oprawa Top .. szacun .. ale żebyście z napoli przy zamkniętych trybunach..nie grali... bo te kurvvy z uefy obrazy uczuć się dopatrzą... odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Dobrze panie Michniewicz autobus stawiamy i kontrujemy . O to chodzi. Tego zabraklo pana poprzednikom. Bylem pana hejterem ale teraz sie pan wybraniasz wzorowo odpowiedz

Jerz z Potoku - 3 godziny temu, *.chello.pl Ponoć trener Czesław "poszedł w autobus". Być może, ale jak na razie w jego skrzyni biegów całkiem nieźle funkcjonuje 6. bieg. Oby do końca meczu...

Serdeczności

ZIBI TOP - 3 godziny temu, *.114.165 Emreli top, Michniewicz top, Miodulski top! odpowiedz

Lolo - 3 godziny temu, *.plus.pl Emreli to jest gość! Pan piłkarz! Za takiego możesz dać ponad milion euro, a nie za Slisza! Kolka! odpowiedz

Elquatro - 3 godziny temu, *.chello.pl Hejterzy dupa cicho odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Panowie, grajcie z takim nastawieniem w każdym meczu... odpowiedz

P(L)EBAN - 3 godziny temu, *.tpnet.pl EMRE(L)I !!!!!! Jak Salah w formie to zrobił. Czesiu TOP. NASZA LEGIA !!!!!!!!!!!! odpowiedz

Cudny Zenon - 3 godziny temu, *.jmdi.pl Niech mi ktoś powie złe słowo o Azerbejdżanie! odpowiedz

P(L)EBAN - 3 godziny temu, *.tpnet.pl NIE MAMY BRAMKARZY !!!!



ALE I TAK WIE(L)KA (L)EGIA !!!!!!!!!!!! odpowiedz

Gołota KING - 3 godziny temu, *.211.157 Ciency są ci Anglicy, TRZEBA ICH DOJECHAĆ! odpowiedz

Jajo - 3 godziny temu, *.autocom.pl Co to za koleżka na oprawie? odpowiedz

spasiony - 3 godziny temu, *.123.82 @Jajo: Adam Nawalka odpowiedz

Syn trenera - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Każdy kontakt z piłką Slisza to strach w oczach. Drugi Miszta... obydwaj gacie pełne.. odpowiedz

Trener - 3 godziny temu, *.chello.pl @Syn trenera: Synku choć bajka się skończyła, idziesz spać. Slisz ma asyste :) odpowiedz

Grzegorz Żentyca-Grzegorzewski - 3 godziny temu, *.jmdi.pl Obywatel Wieteska dużym zagrożeniem dla bramki Legii jest!!!! odpowiedz

Edek - 3 godziny temu, *.156.84 Miszta obesrany na maksa, pierwszy celny strzał na bramkę i będzie gol. odpowiedz

Ator - 4 godziny temu, *.centertel.pl Powinien wejść Tobiasz w przerwie.Obecnt bramkarz nie wytrzymuje presji odpowiedz

Pusty przelot - 4 godziny temu, *.192.69 Nie mamy bramkarza! odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.centertel.pl Na razie gacie pełne strachu... odpowiedz

Krzeszczu - 4 godziny temu, *.bredband2.com Na trybunach Pan Stanislaw! Oby szybka zmiana, prawdziwy trener, za kolejnego parodyste. odpowiedz

Ursus - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Krzeszczu: nigdy w ten sposob nie pisalem, ale zawsze jest ten pierwszy raz : sam jestes parodysta i jakis zakomleksiony pajac. Bez pozdrowien odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.mm.pl Widzę, że Michniewicz "poszedł" w autobus. Cóz, mozna i tak. Zatem garmy na 0:0. odpowiedz

anonim - 4 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Taki mecz z takim rywalem,z ligi angielskiej,ale nie widzę specjalnie jakiegoś entuzjazmu meczem..?Ja się nie zdziwie jak wygrają:P Choć byłaby to duża niespodzianka. odpowiedz

word!up - 4 godziny temu, *.inetia.pl Będzie 2:1 dla Legii .

kami(L)PRAGA - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Co by sie nie dzialo Miszta bohaterem meczu bedzie negatywnym lub pozytywnym :D odpowiedz

GDZIE JEST BRAMKARZ?LEGII - 4 godziny temu, *.120.0 SKŁAD CZEŚKA NIE JEST SZCZYTEM JEGO KREATYWNOŚCI, NA CO CZEKA? NA MANNE Z NIEBA? odpowiedz

Legia z krwi i kosci - 5 godzin temu, *.sky.com Ja pierdz.....le ile Mista .usi zawalic meczy zeby przykleil sie do lawki rezerwowych!!!!! odpowiedz

Rafał - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Zamiast Josue i Charitaina ja bym wolał Kastratiego i Ribeiro

Yebać Leicester starą rurę - 5 godzin temu, *.64.156 Coś czuję że ten Chorwat na gwizdku może nas przekręcić. NAPRZÓD LEGIO!!! odpowiedz

jones - 4 godziny temu, *.55.150 @Yebać Leicester starą rurę: już karnego nie zagwizdał odpowiedz

