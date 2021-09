Konferencja pomeczowa

Rodgers: Nie kryję rozczarowania

Czwartek, 30 września 2021 r. 21:18 Fumen, źródło: Legionisci.com

Brendan Rodgers (trener Leicester City): Jestem niezadowolny z wyniku. Mieliśmy kilka dobrych okazji w meczu, byliśmy bardziej aktywni w drugiej połowie. Owszem, zareagowaliśmy lepiej po zmianie stron, co przypominało mi sytuację naszego meczu z Burnley. Wtedy również ruszyliśmy po przerwie. Niemniej jednak nie kryję rozczarowania rezultatem, a także faktem, że nie zdobyliśmy żadnej bramki.



Gra w Lidze Europy jest istotna dla nas. Daje możliwości do rozwoju i zdobywania doświadczenia dla młodych zawodników, tak jak choćby Barnes. To dla nas ważne. Sytuacja w tabeli jest taka, a nie inne, ale do końca pozostały cztery mecze w grupie. Choć mamy tylko 1 punkt, to nadal jesteśmy w grze i z pewnością będziemy walczyć o awans. Obecna sytuacja nie przekreśla szans na końcowy sukces.



Nasza taktyka była taka, a nie inna. Czasami zmiany w trakcie meczu, zarówno taktyczne, jak i personalne nie przynoszą efektu. Tak było dzisiaj, ale próbowaliśmy pewnych roszad. Graliśmy w podobny sposób w poprzednich meczach i na pewno jeszcze będziemy próbować różnych rozwiązań w kolejnych potyczkach.



Atmosfera była fantastyczna. Zarówno dla mnie, jak i dla zawodników. To był przywilej być tutaj i cieszę się, że mogłem czegoś takiego doświadczyć. Natomiast pod względem piłkarskim Legia była dobrze zorganizowana i nie czułem zaskoczenia z postawy rywala. Trener gospodarzy wykonał świetną robotę, a jego podopieczni dobrze grali.