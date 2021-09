Przechytrzyli Lisy!

Sędziowie

Główny: Ivan Bebek (Chorwacja)

Asystent: Goran Pataki

Asystent: Bojan Zobenica

Techniczny: Duje Strukan



MK - 2 minuty temu, *.com.pl Oprawa super - tu też przechytrzyliśmy lisy żeby przyklękły przed jego majestatem Legią !!! odpowiedz

bezzębna karlica żoliborska - 23 minuty temu, *.vectranet.pl nisko chylę czoło... zuchy! odpowiedz

155 - 40 minut temu, *.centertel.pl B.R.A.W.O. odpowiedz

Leon - 43 minuty temu, *.itcomp.pl Obiektywny znawca szukałem cie tu po meczu w komentarzach i pipa ,jechałeś ostro przed meczem negatywnie i co pajacu łyso teraz ? odpowiedz

:d - 44 minuty temu, *.centertel.pl slisz to najwieksza łamaga za co wy go chwalicie pazdziochy odpowiedz

kalosz - 44 minuty temu, *.mm.pl pisalem juz wczesniej,ze sa do ogrania-napoli tez.... brawo Legio.... na reszcie zespół,druzyna...jak "za dawnych lat" :) tym wieksza radosc ,zezorbili to w oslabieniu bez kluczowych graczy... odpowiedz

Dedi - 14 minut temu, *.plus.pl @kalosz: Jak Sheriff ogrywa Real , Benfica gładko Barce, Lincoln z Giblartaru w lidze konferencji nie dostaje bat.... to to oznacza że nie ma drużyn nie do pokonania odpowiedz

Kami(L)ek - 49 minut temu, *.play-internet.pl KONKRETNY MECZ BRAWO , OPRAWA MISTRZOSTWO, WIECZÓR KOSMOS . Pozdrawiam

(L) odpowiedz

KibicL - 57 minut temu, *.net.pl Ten Kastrati to jest kocur !!!! Bedziem się z niego cieszyć jeszcze nie raz. odpowiedz

711 - 59 minut temu, *.virginm.net Po dzisiejszym meczu już iem dlaczego Pekhart grzeje łąwe.Bardzo przeciętny się stał,żeby nie napisać żę jest po prostu słaby.Pusta brama a ten wali trybuny. odpowiedz

Legia - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Oglądając mecz dzisiaj i porównując josue od początku do meczu dzisiaj to widac progres u niego i może solidny grajek z niego będzie jeszcze odpowiedz

K(L)AKIER - 43 minuty temu, *.inetia.pl @Legia: zgadzam się, w pierwszej połowie co gość na spokoju rozdzielal piłeczki poezja, tego brakowało, tylko druga połowa gorsza, no ale leicester trochę podkrecili tempo.Cieszy wygrana, błędów się nie ustrzeglismy ale ważne, że nie padły z nich bramki. Johansson top też zagrał, jak na niewiele minut rozegranych dotychczas. odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 1 godzinę temu, *.petrotel.pl Ta twarz na oprawie to taka randomowa, czy miała być do kogoś podobna? ;-) odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Gratulacje za dzisiaj.

Szkoda że w dupoklasie jesteśmy pośmiewiskiem. odpowiedz

KamilKatowice - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Panie i Panowie czy ktoś się z Was tego spodziewał? Warto było przyjechać



odpowiedz

j24 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Piękny wieczór. Dzięki Legio! odpowiedz

Januszinho - 1 godzinę temu, *.chello.pl Następny mecz kodowany retransmitowany z opóźnieniem pokazywany? odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Gratulacje.

Dawno Legia w lidze europy tak dobrze nie grała. odpowiedz

Olomanolo - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Czy macie takie wrażenie że Pekhart już się wypalił bo to co miał dzisiaj to powinna być bramka odpowiedz

Xyz - 43 minuty temu, *.orange.pl @Olomanolo : nie, bez przesady, wcale tam tak łatwo nie było. Moim zdaniem jemu szkodzi to, ze nie miał wakacji - coś tam jeszcze strzeli do zimy, ale dopiero na wiosnę wróci do formy. odpowiedz

Ryj - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Dziękujemy! odpowiedz

mietowy - 1 godzinę temu, *.aster.pl Gratulacje , hmm bardzo cieszy to zwyciestwo ale zobaczymy co bedzie dalej juz w niedziele a potem kolejne zawody . Chyba zalezy nam wszystkim na zwyciestwach w europie ale nie mniej i tu w naszej lidze odpowiedz

lucho_83 - 1 godzinę temu, *.2.114 Pięknie! Teraz tak grać w Lidze!!!! odpowiedz

zaba285 - 1 godzinę temu, *.116.118 wierzyłem i cieszę się, że w końcu oni w siebie uwierzyli :) odpowiedz

floyd - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Wracam właśnie z meczu… Coś wspaniałego, naprawdę! O to chodzi, aby grać właśnie takie mecze jak dziś… po to się męczymy z różnymi wislami, amicami, górnikami etc

Oprawa genialna, zrobiła z tych hipokrytów idiotów! Doping super! Gra- już nic nie powiem! To są te wieczory które dają kopa na następne miesiące, pozdrawiam wszystkich Legionistów! odpowiedz

Bombenhagen - 1 godzinę temu, *.214.109 Cieszmy się chwilą, Legia po dwóch kolejkach zdecydowanym liderem w grupie śmierci, a jest spora szansa, że będzie nawet po trzech! odpowiedz

Jimmy L - 1 godzinę temu, *.d1-online.com Serce pełne dumy i szczęśliwe, teraz na browar i balanga na Pradze. odpowiedz

Matus007 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Brawo LEGIA wreszcie wracają czasy 2016/2017 BRAWOO, TU I TERAZ długo na to czekaliśmy DO BOJUUUU. odpowiedz

Kaktus_L - 1 godzinę temu, *.chello.pl Czy widziałem Staśka Cz. koło Miodka na trybunach? odpowiedz

kermit - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Kaktus_L: dobrze widziałeś odpowiedz

P(L)EBA - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Kaktus_L: loczek, kulesza, STASIO. Kolejność siedzenia AUUUUU WIELKA LEGIA odpowiedz

Zenek - 1 godzinę temu, *.telkab.pl Ej, ale kto to był ten His Majesty, Boruc czy Gołota? :) odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Zenek:

Michniewicz Czesław odpowiedz

Michał Anioł - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Zenek: Popek, król Albanii odpowiedz

Trampek - 1 godzinę temu, *.125.105 Przede wszystkim gratulacje dla LEGII za ..drugie kolejne zwycięstwo w LE , a tym samym utrzymanie pierwszego miejsca w swojej grupie !!! To się liczy !!! odpowiedz

Pjoter - 2 godziny temu, *.knc.pl Wiedziałem,że wygramy.. a dlaczego,czy skąd to wiedziałem? Bo w lidze przegraliśmy z jakimś tam Rakowem hahaha. ...i niech mi to ktoś wytłumaczy,haha odpowiedz

Xyz - 2 godziny temu, *.orange.pl Tak jak pisałem po meczu z Rakowem - potencjał ta drużyna ma największy od czasów LM. Kwestia czasu, zgrania, motywacji i za chwile pozamiataja ta nasza ligę. odpowiedz

Farme(L) - 2 godziny temu, *.virginm.net GRATULACJE!!! Ukochana ma Lidera w LE ma!!! odpowiedz

Dedi - 2 godziny temu, *.plus.pl DUMA L !!!!

Pisałem że nie przegramy obstawiałem wynik 0-0 jak z Rangers bo z wyspiarzami grać potrafimy !!!! Pisałem że nawet możemy wygrać. Słuchajcie typów Deddinio ! Brawo Spartak z Napoli też można wygrać.

LEGIA i Sheriff rządzą w Europie L odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Jeżeli Slisz po tym batonie dostał takiego napędu, to opier...j bracie po 3, ale przed meczem. A może tak zrobił... odpowiedz

zp - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Leśny Dziadek: dziadek przepraszam za kolokwializm ale z...rdalaj po batony, znalazłeś panaceum na grę mistrzowską i od dziś nikt nie powie że Leśny Dziadek się nie zna, zaręczę honorem i mordą <piwo> odpowiedz

Cyniek - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Cieszy zwycięstwo info bardzo ciekawy jestem tylko czy też będziecie tak wszystkich wychwalać w niedzielę odpowiedz

Autostop - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Lester smutne miny ma, Legia 3 punkty maaaaaa !!!!!! odpowiedz

Wolffik - 2 godziny temu, *.mm.pl Bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu. Szkoda szans w końcówce, byłoby okazalej. Kastrati to jednak kawał zawodnika. Emreli superstar. Reszta bardzo pewnie.



Wyzwaniem będzie utrzymac taką koncentacje na ligę.... odpowiedz

Dedi - 2 godziny temu, *.plus.pl @Wolffik:

Teraz już trzeba po takich meczach w LE

nawet remisu w Gdańsku nie przyjmuje !!

Ależ jestem dziś dumny z naszej L First place in the Table !! Ale ale ale odpowiedz

wojti - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Rewelacja.....wielki szacun.....TYLKO LEGIA !!!! odpowiedz

ENDRJU KING - 2 godziny temu, *.209.77 Andrzej Gołota przyniósł szczęście! odpowiedz

Dedi - 2 godziny temu, *.plus.pl @ENDRJU KING:

Super że był ! Andrzej to legenda kocham boks i Legie ! Gołota dzięki za ten medal i walki . Legionista L Auuuu odpowiedz

Dzień świra o poranku kojota - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Saskakępko.....gdzie jesteś

Tęsknimy za tobą odpowiedz

Szelka - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Dzień świra o poranku kojota: jego powtarzalna do bólu pseudo prześmiewcza narracja (czyt.: wkłady do koszulek piłkarsko podobne) straciła od niedawna rację bytu. Chyba z kibicowskiej rozpaczy zaczął używać innego nicku; ponoć Legion, ale nie jestem pewien. W sumie, szkoda tak oryginalnego internauty, wnosił dużo kibicowskiego kolorytu. A wystarczyło wykazać więcej pokory poprzez odpuszczenie własnego wybujałego ego. Może przemyśli, wyciągnie wnioski i ... odpowiedz

ddd - 2 godziny temu, *.162.9 ale sztos !!! niektórzy jechali 200 km na ten mecz,,,,,,,,,,,,,,,nie żałuja odpowiedz

Adam - 2 godziny temu, *.play-internet.pl I tak ma być! Główne siły na LE, ekstraklapa może zejść na drugi plan.



Legia po wygraną w Lidze Europy! :D odpowiedz

Olomanolo - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Do wszystkich hejterów Bartka Slisza -środkowy palec dla was -Bartek dzięki byłeś super !!! odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 2 godziny temu, *.petrotel.pl Ale Spartak wygrał z Napoli 3-1 odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 2 godziny temu, *.petrotel.pl @vadisodjidjiaofoe: Sorry 3-2. Kolejka cudów... odpowiedz

(L)eming - 2 godziny temu, *.. Brawo Panowie Piłkarze! Braawwoo!! odpowiedz

Korda - 2 godziny temu, *.centertel.pl Cofam wszystko co powiedziałem złego na Slisza:-). WSZYSTKIE OCENY NA 6 odpowiedz

Rafix - 2 godziny temu, *.chello.pl Co oni odpierd... 6pkt, zero straconych bramek :)

Nawrocki to nasz Pique, bezbłędny. Slisz super walczak. odpowiedz

kermit - 2 godziny temu, *.chello.pl Cudowny mecz. Dziękuje za prezent urodzinowy. odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 2 godziny temu, *.petrotel.pl Tak czułem, że po porażce z Rakowem znowu będzie niespodzianka ;-) odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @vadisodjidjiaofoe: Sugerujesz, że w gdańsku będzie w plecy? :) odpowiedz

miet - 2 godziny temu, *.wananchi.com @Wolfik: bo pewno bedzie.... odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 2 godziny temu, *.petrotel.pl @Wolfik: Raczej nie. Przed Napoli gramy z Lechem niestety. Trudny dylemat. odpowiedz

miet - 2 godziny temu, *.wananchi.com o matko z corka....

bylem jak blacburn ubilisny.

a tu dzis kolejny skalp.

szacun ,bez Boruca w dodatku.

Warszawa dzis nie spi! odpowiedz

