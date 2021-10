W obecności 27087 kibiców, którzy fantastycznie dopingowali do ostatniego gwizdka, Legia pokonała Leicester City 1-0! Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Łazienkowskiej: Fotoreportaż z meczu - 91 zdjęć Woytka Fotoreportaż z meczu - 47 zdjęć Kamila Marciniaka Fotoreportaż z meczu - 68 zdjęć Hagiego Fotoreportaż z trybun - 22 zdjęcia Michała Wyszyńskiego / SKLW

albo się to ma albo jest się idiotą - 3 minuty temu, *.plus.pl Dla mnie wszyscy którzy pytają o to czyja to twarz to idioci

Przecież nawet Ślepy z Posterunku 13 by zobaczył barwy na twarzy

i wiedział że to LEGIA bo Legia jest niekwestionowanym KRÓLEM (majestatem) polskiej piłki klubowej i tyle ...

odpowiedz

ddd - 52 minuty temu, *.warszawa.pl super oprawa !!! na kolana odpowiedz

Antydonald - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Oprawa mega!!! Niech idzie w świat !!! odpowiedz

Długi - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Meczyk kozacki. Oprawa kozacka. Doping ponad miarę.



P.S. Pozdrawiam śliczną blondyneczkę z centralnego, razem wracaliśmy pociągiem na Jelenią Górę. odpowiedz

yannek - 8 godzin temu, *.orange.pl Kneel before King Artur! - byłoby super! Ale i tak dobrze klękaczom :P

odpowiedz

niech klękają - 8 godzin temu, *.tpnet.pl oprawa świetna chociaż ja bym wrzucił Piłsudzkiego albo Sobieskiego odpowiedz

Michal - 8 godzin temu, *.telus.net @niech klękają: Wiesz kto jest na oprawie? odpowiedz

Dedi - 7 godzin temu, *.plus.pl @Michal: Andrzej Gołota odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Dedi: a z jakiej racji Pan Andrzej? Czy oprawa odnosi sie do walki Joshua Usyk? odpowiedz

KAMI(L) - 7 minut temu, *.vectranet.pl @Dedi: Albo Mariusz Pudzianowski :D odpowiedz

Dedi - 9 godzin temu, *.plus.pl Andrzej GOŁOTA Mistrz LEGIA Mistrz

Kibice najlepsze oprawy w Europie

MISTRZOWIE odpowiedz

Yeti - 9 godzin temu, *.vectranet.pl Oprawa w sam punkt. 7 na 6, jesteście zajebisci! Angole w konsternacji czy klękać, ale uklękli przed his Majesty!!! odpowiedz

Maciej - 9 godzin temu, *.chello.pl najzajebistszy klub na swiecie <3 odpowiedz

