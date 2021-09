Miszta: Wygraną dedykuję kibicom

- Oczy mi się zaszkliły po końcowym gwizdku, kiedy puściły emocje, puściły nerwy. To, że kibice skandowali moje nazwisko, to dla mnie wielka sprawa. Jestem legionistą od dziecka, marzyłem, żeby tu grać, żeby grać w takich meczach. Teraz marzenia się spełniają. Wygraną dedykuję kibicom. Wiadomo, jakim zespołem jest Leicester. Mogliśmy spodziewać się, że będą mieli sytuacje bramkowe, na szczęście wyszliśmy z tego obronną ręką i wygraliśmy. Zrobiłem to, co musiałem, czego ode mnie wymagano. Cieszę się, że mogłem pomóc i że trener zaufał mi po nieudanych meczach. Chyba dziś za to zaufanie odpłaciłem - powiedział po meczu z Leicester City Cezary Miszta. - Trener mówił nam, że mamy grać prostą piłkę, uwierzyć w siebie i swoje umiejętności. Jako przykład podawał mecz Realu z Sheriffem. Pieniądze i sława nie grają, jesteśmy takimi samymi zawodnikami, jak oni, mamy wychodzić na boisko i robić swoje. Jesteśmy Legią Warszawa Ligi Europy.

Komentarze (11)

+ dodaj komentarz

dodaj

Goclaw - 17 minut temu, *.centertel.pl Czarek, zrobiłeś w wporzo, ale ta piłkę którą wybroniles - SZACUN !! Myślę że zobaczysz jak obejrzysz powtórkę 2giej połowy. Pozdro. odpowiedz

Marek - 21 minut temu, *.orange.pl Spokojnie... Młody miał więcej szczęścia niż rozumu. Jak by padła bramka po jego klopsie to by nie było tak wesoło.



Dalej uważam że Legia bez Boruca gra bez bramkarza i dzisiejszy mecz potwierdził że Miszta to nie ten rozmiar kapelusza. odpowiedz

jarekk - 53 minuty temu, *.metrointernet.pl Mowi sie ze jestes tak dobry jak twoj ostatni mecz. Za dzisiejszy wielkie gratulacje. Co trzeba to wyjales, troche dopisalo szczescie ale kazdy bramkarz go potrzebuje. To twoj dzien dla ktorego warto bylo trenowac. odpowiedz

Łysy_GCW_ Głowno - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Jesteśmy Legią Warszawa Ligi Europy. odpowiedz

Prarzanin - 1 godzinę temu, *.chello.pl Nie miał zbyt duzo roboty. 1 piłe sytuacyna super wyjał. odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Przyspawany do lini bramkowej.Jak wyszedł do dośrodkowania to minął się z piłką.

Czemu nie gracie prostej piłki w lidze?

Teraz do Gdańska po kolejny łomot. odpowiedz

77/82 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Brawa za tę interwencję na linii w drugiej połowie. Może i bardziej szczęście niż rzeczywiste umiejętności ale Dudek przy dobitce Szewy w Stambule też miał farta, bo był akurat tam gdzie trzeba. Dlatego parada na plus. W dalszym ciągu martwi jednak gra na przedpolu. Pierwsze naprawdę pewne wyjście Miszty miało miejsce chyba w 85 minucie. Wcześniej albo źle wyliczał tor piłki albo zostawał w bramce narażając się na groźne strzały. Mam nadzieję, że ten mecz pozytywnie na niego podziała ale jeszcze sporo pracy przed nim. Młody jest, ma czas. Z drugiej strony szkoda, że Legia nie ma jakiegoś bardziej doświadczonego zmiennika dla Boruca. Tak młode chłopaki jak Miszta czy Tobiasz mogą się spalić, gdy od razu rzuci się ich na głęboką wodę. Zresztą widzieliśmy to w ostatnim meczu ligowym. Głupi błąd przy karnym i potem już nerwówa do końca spotkania. odpowiedz

BRY(L)US - 1 godzinę temu, *.pro-internet.pl Brawo Czarek! WAAARRRR!!!! ;) odpowiedz

przega - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Oby w kolejnych meczach nie opuszczało Cię szczęście! odpowiedz

Szmu(L)ki - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Gratulacje, w najważniejszym meczu masz czyste konto i zapamiętasz ten dzień na zawsze. odpowiedz

2ba - 1 godzinę temu, *.as9105.net Pieknie powiedzial... Dziekujemy, zrobiles swoje chlopaku!!! (L)

odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.