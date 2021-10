Oceny legionistów za mecz z Leicester City

Wszystkim zawodnikom Legii Warszawa przyznaliście pozytywne noty za czwartkowy mecz z Leicester City. Najwyższą ocenę uzyskał Mahir Emreli - 5,4 w skali 1-6. Minimalnie niższa nota trafiła do Maika Nawrockiego - 5,3. W sumie oceniało 1528 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 4,3. Emreli 5,4 Nawrocki 5,3 Jędrzejczyk 4,8 Johansson 4,8 Josue 4,7 Slisz 4,6 Kastrati 4,6 Miszta 4,3 Wieteska 4,3 Charatin 4,1 Andre Martins 4,1 Rafael Lopes 3,7 Abu Hanna 3,6 Mladenović 3,4 Pekhart 3,1

Mateusz z Gór - 38 minut temu, *.orange.pl A występ Abu Hanny był zły, jeśli ktoś miał pozbawić Legii zwycięstwa to właśnie on. Zero myślenia, zero prawej nogi, niedbałe podania przez środek na straty i kontry, ogólnie wyprowadzenie piłki poziom gimnazjum. Sabotażysta. odpowiedz

Mateusz z Gór - 39 minut temu, *.orange.pl To był mecz, któy pokazał, że tacy piłkarze jak Charatin czy Johansson będą bardzo dobrzy, kiedy zaczną grać regularnie. Ten pierwszy pewnie będzie grał, ale mam nadzieję, że również Szwed zacznie, bo warto na niego postawić. odpowiedz

