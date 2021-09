Porażka Napoli ze Spartakiem. Legia z kompletem punktów!

+ dodaj komentarz

1 godzinę temu

Szkoda, że Włosi tak dali ciała, bo wciąż jeszcze możemy skończyć na czwartym miejscu :/ Niby gramy ze Spartakiem u siebie ale nie oszukujmy się. Byliśmy losowani z ostatniego koszyka i każdy zdobyty punkt to w jakimś sensie niespodzianka. To, że mamy ich 6 po dwóch meczach to cud. Oczywiście nic nie umniejszając drużynie, zwłaszcza dzisiaj pierwsza połowa to był majstersztyk. Z drugiej strony zdobyć 6 punktów w takiej grupie i nie przejść nawet do Ligi Konferencji to byłby mega pech z naszej strony. Na razie jednak trzeba się cieszyć. Podwoiliśmy wynik kuchenkorza z zeszłego sezonu już po dwóch meczach :)

