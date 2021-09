Trening

Ostatnie szlify przed Ligą Europy. Jakim składem zagra Legia?

Środa, 29 września 2021 r. 22:07 Woytek, źródło: Legionisci.com

O godzinie 17:45 w Legia Training Center piłkarze Legii rozpoczęli ostatnie zajęcia przed jutrzejszym spotkaniem z Leicester City FC. Wcześniej mieli drugą część przedmeczowej odprawy taktycznej.



Fotoreportaż z treningów Legii i Leicester - 29 zdjęć Macieja Frydrycha i Woytka



W treningu wzięło udział 23 zawodników, w tym trzech bramkarzy Cezary Miszta, Kacper Tobiasz i Maciej Kikolski. Zespół nie może obecnie liczyć na Artura Boruca, więc między słupkami zobaczymy Misztę, który w ostatnich dwóch spotkaniach strzegł bramki Wojskowych. Ppnadto nie trenowali Kacper Skibicki i Luquinhas. Brazylijczyk od pewnego czasu zmaga się z urazem mięśnia czworogłowego w lewej nodze, w tym tygodniu ćwiczył jedynie indywidualnie i nie jest brany pod uwagę do kadry meczowej.



Pierwszy kwadrans zajęć był otwarty dla przedstawicieli mediów. W tym czasie legioniści prowadzili rozgrzewkę prowadzoną przez Zbigniewa Jastrzębskiego i Radosława Gwiazdę, a następnie grali w dziadka.



W czwartek Legia najprawdopodobniej wystąpi w defensywnym ustawieniu z trzema stoperami - Artur Jędrzejczyk, Mateusz Wieteska i Maik Nawrocki. Na wahadłach zagrają Mattias Johansson i Filip Mladenović. W środku pola od pierwszej minuty szanse na grę mają Bartosz Slisz, Andre Martins i Ihor Charatin. W ataku pewne miejsce w składzie wywalczył sobie Mahir Emreli, a wspierał go będzie Josue.



Mecz Legia Warszawa - Leicester City FC odbędzie się w czwartek, 30 września o godz. 18:45 na stadionie Legii. Wszystkie bilety na to spotkanie zostały sprzedane, zespół gości ma wspierać ok. 800 kibiców.



