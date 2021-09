Pamiątki związane z grą w Lidze Europy

W sklepie Legii przy Łazienkowskiej pojawiły się nowości związane z występami naszego klubu w fazie grupowej Ligi Europy. W sprzedaży dostępne są bluzy z kapturem z motywem "Europe - we are back!" (czarna i biała) w cenie 190 złotych. Ponadto do sprzedaży trafiły dwa wzory koszulek z motywem "UEFA Europa League 2021/22" oraz herbem naszego klubu. Dziecięce koszulki kosztują 70 złotych, te dla dorosłych - 90 złotych. Ponadto klub wypuścił dwustronny szalik z logo Ligi Europy - po jednej stronie mamy nazwę naszego klubu, po drugiej obok herbu napis "UEFA Europa League 2021/22". Cena: 50 złotych. W sprzedaży są również czapki zimowe - z przodu z herbem Legii, z tyłu zaś widnieje logo Ligi Europy. Cena: 90 zł.

Pacz - 5 minut temu, *.t-mobile.pl A takiej prostej rzeczy jak program meczowy nie zrobili. Jeszcze niedawno były fajne programy "Legia VS". Co się stało, że zaniechano ich druku? odpowiedz

Pawciu - 49 minut temu, *.net.pl Najlepsza pamiatka beda dobre i zaciete mecze a najlepiej niespodziewane wygrane odpowiedz

c u L t - 2 godziny temu, *.120.0 TYLKO BLUZY RESZTA NIE! odpowiedz

AAA - 2 godziny temu, *.chello.pl Do te czapki:zapomniałeś ziomek dodać że to jeszcze organizacja mafijna. odpowiedz

Ziomek69 - 2 godziny temu, *.65.142 Bluza fajna no i cena też jest jak na FanStore atrakcyjna 170.99 PLN :-)



#MocnoLegia! odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Analiza na gorąco : cos w tym jest ze w boagtych rodxinach to zlodzieje sie wychowują. Bo rodzice caly skarb dla siebie mają a dzieciak nie ma nic. :)

Sam po czesci tego doswiadczylem. odpowiedz

Elquatro - 2 godziny temu, *.chello.pl Jarmark Europa!!! odpowiedz

Te czapki... - 3 godziny temu, *.orange.pl ...z samym logo tej komunistycznej organizacji to jakiś smutny żart marketingu. Za takie powinny lecieć wiosenne liście na trybunie i na ulicach. odpowiedz

Varsovia - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Te czapki...: Można lubić lub nie lubić UEFA ale nazywanie tej organizacji komunistyczną pokazuje jakim jesteś dyletantem w sprawach historii. Widać po twojej wypowiedzi że chyba nie przyzyles komunizmu. odpowiedz

Te czapki... - 2 godziny temu, *.orange.pl @Varsovia: akurat zarzucanie mi dyletanctwa w temacie, z którym mam do czynienia na co dzień (historią) jest dobrym przykładem, że w Internecie szczekać może każdy. Rocznik też predestynuje mnie do opisywania minionego (tfu) ustroju w takich jakim go pamiętam. Podobnie jak tę piłkarską wersję z uefa (celowo z małej litery), która idealnie wpasowuje się w te działania. odpowiedz

(o: - 2 godziny temu, *.chello.pl @Te czapki...: doktor nauk? odpowiedz

Stefan1916 - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Te czapki...: to wszystko jest jeszcze gorsze niż komunizm, bo jego udało się pokonać, a z tym co się dzieje już nie wygramy… odpowiedz

