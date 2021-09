Konferencja przedmeczowa

Josue: Musimy skupić się na swoich szansach

Środa, 29 września 2021 r. 12:45 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Na boisku wychodzimy grać po jedenastu. Wiemy, że Leicester to wielki klub i ma wielu dobrych zawodników, ale musimy skupić się na swoich szansach. W grupie mamy też Napoli i Spartaka - to także wielkie kluby, tymczasem mamy już trzy punkty i będziemy walczyć o kolejne - mówi przed meczem Josue.



- W ostatnich tygodniach mogłem dużo trenować, poprawiłem swoją formę i to przynosi efekty. W mojej opinii - i mówiłem to też trenerowi - mecz z Rakowem był jednym z najlepszych w naszym wykonaniu, jeśli chodzi o grę piłką, odkąd trafiłem do klubu. Mieliśmy trochę problemów ze zdobywaniem goli, ale nad tym możemy pracować na treningach. Do drużyny późno dołączyło kilku nowych zawodników, ja także jestem nowy.



- W sobotę stworzyliśmy wiele szans i widzieliśmy różnicę na korzyść w porównaniu poprzednimi spotkaniami, które wygraliśmy, a mieliśmy niewiele okazji do zdobycia goli. Jutro może być inaczej niż z Rakowem - pewnie więcej będziemy poruszali się bez piłki, ale jak będziemy ją mieli, to nie możemy łatwo tracić.



- Tempo w Premier League jest wyjątkowe, większe niż w każdej innej lidze. Pod tym względem ta liga nie ma konkurencji. Uważam, że jutro też będziemy mieli swoje szanse. Wszyscy zawodnicy lubią takie mecze. To będzie ciężkie spotkanie, ale ja takie lubię. Ludzie nie dają nam nawet jednego procenta szans w takiej rywalizacji. To jeszcze bardziej mnie motywuje i chciałbym to przełożyć na boisko. Udowodnić, że damy sobie radę i nieprzypadkowo gramy tu, gdzie gramy. Mecz Leicester - Napoli był na bardzo dobrym poziomie. Chyba wszyscy zdają sobie z tego sprawę.



