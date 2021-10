Informacje nt. pociągu do Gdańska

Piątek, 1 października 2021 r. 19:16 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kibice Legii jadący w niedzielę pociągiem specjalnym do Gdańska, wyruszą ze stacji Warszawa Gdańska. Pociąg odjedzie o godzinie 10:25 i do stacji Gdańsk Wrzeszcz dotrze trzy godziny przed rozpoczęciem spotkania. Powrót do Warszawy Gdańskiej nastąpi o 02:04. Kibice, którzy nabyli bilety w otwartej sprzedaży, zajmują miejsca w wagonie nr 9.

Prawdopodobnie w pociągu będzie odbywała się wymiana voucherów na bilety. Jeśli z przyczyn technicznych będzie to niemożliwe w pociągu, wymiana będzie miała miejsce przy wejściu na sektor gości.