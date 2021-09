Ponad 25 tys. kibiców obejrzy mecz w Gdańsku

Sporym zainteresowaniem kibiców cieszy się niedzielne spotkanie Lechii Gdańsk z Legią Warszawa. Lechiści wykupili już ok. 17 tysięcy wejściówek na ten mecz, a klubowi działacze widząc szansę na rekord frekwencji na swoim stadionie w obecnym sezonie, otworzyli sprzedaż biletów na górne sektory jednej z trybun prostych (żółtej). Można się więc spodziewać, że w niedzielne popołudnie na stadionie w Gdańsku spotkanie z Legią obejrzy ponad 25 tysięcy fanów. Obecna będzie także liczna, ponad półtoratysięczna grupa kibiców z Warszawy. Bilety na mecz, w zależności od trybuny, kosztują: 15 i 30 zł (ulgowe) oraz 35 i 50 zł (normalne). W sezonie 2021/22 największą jak dotąd frekwencję odnotowano na niedawnym meczu Lecha z Wisłą (26 890 widzów). Dwa pozostałe mecze ekstraklasy, które zgromadziły ponad 20 tys. fanów na trybunach, rozgrywane były z udziałem Legii. Mecz Wisła - Legia (29 sierpnia) obejrzało 23 717 kibiców (w tym 1332 legionistów), a spotkanie Śląska z Legią (11 września) - 21 997 fanów (w tym 946 kibiców z Łazienkowskiej). Mecz Lechia - Legia rozegrany zostanie w najbliższą niedzielę o 17:30.

siewca plotek - 2 godziny temu, *.futuro.pl Podobno chcą być tak licznie bezpośrednimi świadkami meczu, który na stałe znajdzie miejsce w ich Panteonie Klęsk :D odpowiedz

c u L t - 2 godziny temu, *.120.0 NA TEN MECZ NAWET Z UK SPECJALNIE PRZYJADĄ , I ZOBACZĄ DOMOWĄ PORAŻKE,HEJ!LEEEGIIIAAA!GOOOL! odpowiedz

Kucharz - 2 godziny temu, *.plus.pl Przyjdą chamy dlatego że my tam zagramy! odpowiedz

Alan - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Kucharz :

Uwielbiam takie teksty....a swoją drogą co napiszesz o frekwencji na dzisiejszym meczu ? odpowiedz

Rytm - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Alan: bo gra Legia w LE!



odpowiedz

