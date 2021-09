Konferencja przedmeczowa

Barnes: Chcę strzelić gola Legii

Środa, 29 września 2021 r. 18:42 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

- Chcę strzelić gola Legii, tak samo w kolejnych meczach. Chciałbym poprawić swoją statystykę bramek, gdyż wiem, że mam szansę być najlepszym strzelcem w europejskich pucharach w historii Leicester. Chcemy być jak najlepsi jako zespół, ale każdy piłkarz cieszy się ze swoich osiągnięć indywidualnych - mówi przed meczem z Legią zawodnik Leicester City Harvey Barnes.



- Na ten moment czuję się dobrze. Wracam do formy i do lepszych występów. Wiem, że zeszły sezon nie był udany, ale czuję, że teraz będzie lepiej. Strzelam gole, a to daje mi ogromną radość, wiem, że będzie tylko lepiej. Rok temu czułem się kiepsko, gdyż miałem kontuzję, a więc nie mogłem pomóc drużynie na boisku. Wiedziałem, że jeżeli będę cierpliwy, to moja dyspozycja poprawi się i tak właśnie się stało.





