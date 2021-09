Konferencja przedmeczowa

Rodgers: Liczę na gole

Środa, 29 września 2021 r. 18:50 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

- Legia Warszawa to dobry klub, ma świetnych i wiernych fanów. W Europie i na świecie gramy przy pełnych trybunach, wtedy jest nam ciężej. Sądzę, że sobie poradzimy, bo nieraz stawialiśmy czoła takiej sytuacji. Mamy utalentowanych piłkarzy i świetnych napastników, więc jutro liczę na gole - mówi przed meczem z Legią w Lidze Europy trener Leicester City Brendan Rodgers.

- To jest pierwszy mecz od lutego, gdzie nie mam do dyspozycji całego zespołu. Staram się uzupełnić te luki, a mamy szeroką i dobrą kadrę. Mam nadzieję, że fizyczność wszystkich moich piłkarzy będzie się poprawiać.



- Legia w meczu ze Spartakiem odniosła sukces, jest świetnie zorganizowana i ma piłkarzy z dobrym wyszkoleniem technicznym. My też mamy swoje atuty, nie będziemy dłużni legionistom i zagramy na najwyższym poziomie.



- Evans jest z nami w Warszawie, mam nadzieję że wystąpi w meczu przeciwko Legii. Jest świetnym graczem, ale jeżeli jutro nie wystąpi, to chciałbym, żeby był gotów na weekendowe spotkanie.



- Barnes to bardzo dobry zawodnik i z meczu na mecz wygląda coraz lepiej, jeżeli chodzi o podania oraz utrzymanie się przy piłce. Mamy nadzieję, że jego forma będzie pięła się w górę.



- To że gramy w europejskich pucharach od kilku lat pokazuje, że Leicester to klub na wysokim poziomie. Musimy zrobić wszystko, abyśmy co roku rywalizowali w Lidze Europy lub Lidze Mistrzów.





