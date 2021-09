Szybki konkurs z biletami na mecz z Leicester City!

Środa, 29 września 2021 r. 20:19 Redakcja

Zapraszamy do udziału w konkursie, w którym do wygrania są 4 bilety na czwartkowe spotkanie Legii z Leicester City, ufundowane przez firmę Fortuna zakłady bukmacherskie. Co trzeba zrobić, by wygrać bilet? Poprawnie odpowiedzieć na poniższe pytania. Czas start!



UWAGA! Przy wstawianiu odpowiedzi należy podać e-mail - tylko w ten sposób skontaktujemy się ze zwycięzcami. Liczy się pierwsza odpowiedź, nie można odpowiadać więcej niż raz . Komentarze publikowane są z niewielkim opóźnieniem, natomiast o czasie udzielenia odpowiedzi decyduje moment wciśnięcia przycisku DODAJ.





Pytanie: Jakim wynikiem zakończy się środowy mecz Ligi Mistrzów Bayern Monachium - Dynamo Kijów? (1 pkt. za rozstrzygnięcie + 1 pkt. za dokładny wynik)



O wygranej decydują kolejno:

1. liczba zdobytych punktów

2. dokładny czas wysłania odpowiedzi (kto pierwszy, ten lepszy)



Nagrody:

1. miejsce - 1 bilet

2. miejsce - 1 bilet

3. miejsce - 1 bilet

4. miejsce - 1 bilet



Koniec przyjmowania zgłoszeń o godzinie 21:00.



Aktualiacja 23:00

Wynik 5-0.



Zwycięzcy konkursu:

1. Aga - 2 pkt. (20:24:02)

2. Mik - 2 pkt. (20:24:17)

3. Kindżał - 2 pkt. (20:30:10)

4. Marol84 - 2 pkt. (20:30:30)



Zwycięzcy otrzymali już bilety na adresy e-mail podane w komentarzach.