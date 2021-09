Liga Europy

Leicester trenował przy Ł3

Środa, 29 września 2021 r. 21:00 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

O godzinie 19 trening na głównym boisku przy Łazienkowskiej 3 rozpoczęła drużyna Leicester City.



Golkiperzy od razu przystąpili do pracy nad aspektami bramkarski ze swoim trenerem, za to zawodnicy z pola do luźnych gierek. Później zespół przeszedł do ćwiczeń z płotkami i pachołkami. Z czasem zawodnicy podzielili się na dwie drużyny, które grały w dziadka. Do tego ćwiczenia dołączył również podstawowy bramkarz klubu z Anglii, czyli Kasper Schmeichel. Po 15 minutach zajęcia zostały zamknięte dla mediów.



W czwartek o godzinie 18:45 legioniści przy Łazienkowskiej 3 zmierzą się z Leicester w ramach 2. kolejki fazy grupowej Ligi Europy.