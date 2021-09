Napastnik Leicester zawrócony na polskiej granicy

SONDA Które miejsce w grupie C Ligi Europy zajmie Legia?

Napastnik Leicester City Kelechi Iheanacho nie wystąpi w czwartkowym meczu Ligi Europy przeciwko Legii Warszawa. Iheanacho podróżował lotem czarterowym z całą drużyną, ale ze względu na problem z wymaganymi dokumentami, nie przeszedł pozytywnie kontroli granicznej na lotnisku w Warszawie i w środę wieczorem wróci do Wielkiej Brytanii. - Ze względu na problemy dokumentami, które były niekompletne, nie będzie jutro do naszej dyspozycji. Szkoda, bo pojawiłby się na murawie - powiedział na konferencji trener "Lisów" Brendan Rodgers . 24-letni Nigeryjczyk w obecnym sezonie wystąpił w sumie w 9 spotkaniach, w których zdobył 2 bramki i zaliczył 2 asysty. W meczu z Napoli wystąpił na pozycji środkowego napastnika i zanotował asystę.

Optymista - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Uzbek w Sheriffie wymiata, to my jutro lekko Leicaster pojedziemy 3:0 :) odpowiedz

Redi - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Graniczna też ,graniczna też przyjacielem ....hahaha odpowiedz

Lukas - 2 godziny temu, *.chello.pl @Redi: kozak przyśpiewka! odpowiedz

Dedi - 3 godziny temu, *.plus.pl My bez Luqi Boruca oni bez Ndidiego i Ichenacho dla kogo straty są boleśniejsze? odpowiedz

SEBO(L) - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Dedi: dla BLM... ;) odpowiedz

Voqel - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Część i chwała pogranicznikom :D odpowiedz

Wariat - 3 godziny temu, *.chello.pl To teraz z Napoli nie wpuścić tego Kulibalego i już mają dziurę w obronie..

dowońta do MSW albo do Morawieckiego od razu, niech przypilnują tego odpowiedz

Dyk - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Wariat: zajebiste to było, tak trzymaj Wariacie!;) odpowiedz

Lis - 3 godziny temu, *.plus.pl Ostrowska tam w klubie pracuje, że nie ogarnęła wizy ? odpowiedz

Duda - 3 godziny temu, *.waw.pl Pewnie polscy pogranicznicy go zawinęli,lol odpowiedz

Kader - 4 godziny temu, *.. No i świetnie ! odpowiedz

O(L) af - 3 godziny temu, *.waw.pl @Kader: Tak jest, teraz do (znanej restauracji) i na pewno będzie swietnie. odpowiedz

