Wyniki I rundy Pucharu Polski. Losowanie w piątek

We wtorek i środę dokończona została I runda Pucharu Polski, w której legioniści tydzień temu wyeliminowali Wigry Suwałki (3-1). Z turniejem tysiąca drużyn pożegnało się aż 8 drużyn z Ekstraklasy. Losowanie 1/16 finału odbędzie się w najbliższy piątek w samo południe w siedzibie PZPN. Mecze tej rundy zaplanowano na 26-28 października, a jako rezerwowy termin przewidziano 3 listopada. I runda: Ruch Zdzieszowice 0-6 Zagłębie Sosnowiec Polonia Środa Wielkopolska 0-2 GKS Jastrzębie Zdrój Jagiellonia Białystok 1-3 Lechia Gdańsk KKS Kalisz 2-1 Pogoń Szczecin Śląsk II Wrocław 0-3 Zagłębie Lubin Górnik Zabrze 2-0 Radomiak Radom Orlęta Radzyń Podlaski 2-3 Lechia Zielona Góra Concordia Elbląg 0-2 Unia Skierniewice Ślęza Wrocław 3-2 Chojniczanka Chojnice Wigry Suwałki 1-3 Legia Warszawa Motor Lublin 1-0 Podbeskidzie Bielsko-Biała Miedź Legnica 4-0 Odra Opole Stal Rzeszów 2-4 Raków Częstochowa Włocłavia Włocławek 0-2 Piast Gliwice Korona Kielce 4-3 pd. Wisła Płock Stal Mielec 1-3 Wisła Kraków ŁKS Łódź 0-0 k. 3-1 Cracovia Śląsk Wrocław 0-1 Bruk-Bet Termalica Nieciecza Skra Częstochowa 0-3 Lech Poznań Górnik Polkowice 1-2 Górnik Łęczna KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 1-2 GKS Tychy Lech II Poznań 2-1 Puszcza Niepołomice Świt Nowy Dwór Mazowiecki 4-3 Rekord Bielsko-Biała Wisłoka Dębica 0-0 Świt Skolwin GKS Bełchatów 0-5 Arka Gdynia Wieczysta Kraków 2-1 Chrobry Głogów Olimpia Zambrów 0-1 GKS Katowice Powiśle Dzierzgoń 0-3 Garbarnia Kraków Resovia Rzeszów 1-2 Widzew Łódź Olimpia Grudziądz 2-0 Warta Poznań Sokół Ostróda 0-2 Pogoń Siedlce Stomil Olsztyn 1-0 Sandecja Nowy Sącz Puchar Polski 2021/22

