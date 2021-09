Kontrakt z Sharkeyem rozwiązany

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Dobry krok. Nie nalwzy oceniac ludzi po wygladzie ale mialem przerzucie ze cos nie tak sie dzieje w tej druzynie. Zbyt dobry sklad zeby tak przegrywac odpowiedz

Hej tu enbijej - 2 godziny temu, *.64.156 Szkoda dobry kocur był a teraz zostaje tylko emeryt Koszałek. odpowiedz

p10 - 2 godziny temu, *.centertel.pl Niezle. Ledwie 4 mecze I bez podstawowego gracza na kluczowa pozycje. Ale w obronie to on gral za miekko. I w ataku wiecej energii dawal Koszarek. Wiec bez zalu. Ciekawe kto przyjdzie za niego, ale przydalby sie ktos ograny w pucharach odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.