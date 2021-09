Kursy na mecz: Legia razy pięć!

Czwartek, 30 września 2021 r. 12:20 Woytek

Dwa tygodnie temu faworytem meczu Spartak - Legia byli Rosjanie. Wówczas kurs na zwycięstwo Wojskowych wynosił 4,25. Dziś za wygraną legionistów z Leicester City Fortunę mnoży stawkę razy 5,20! Z kolei kurs na zwycięstwo Anglików wynosi 1,70.



LEGIA - LEICESTER

1 5.20 X 4.05 2 1.70



Pełna oferta na mecz Legia Warszawa - Leicester City



PROMOCJA SPECJALNA: "Strzelanina"

W dniu 30.09 postaw kupon zawierający zakład „Obie drużyny strzelą gola i liczba goli będzie większa niż 2,5 - Tak” w meczu Legia Warszawa vs Leicester City w ramach rozgrywek Ligi Europy za min. 50 PLN brutto. Jeśli powyższy zakład będzie wygrany otrzymasz bonus 50 zł w punktach FKP. Wynik pozostałych zdarzeń na kuponie nie ma znaczenia.



Prosty bonus na start

Fortuna uruchomiła dla nowych graczy bonus - pierwszy zakład Bez ryzyka do 600 zł. Co to oznacza w praktyce? Wygrana albo zwrot stawki! Jeżeli pierwszy kupon po założeniu konta będzie zwycięski gracz otrzymuje wygraną, a jeżeli kupon ten będzie przegrany Fortuna zwraca pełny wkład, maksymalnie do 600 zł. Nie ma znaczenia, na jakie rozgrywki sportowe i za jaką kwotę zostanie postawiony pierwszy kupon.



Jak to działa? Gracz stawia kupon składający na wygraną Legii z Leicester za 600 zł.

Wygrywa – na koncie gracza ląduje wygrana, której wysokość znajdzie na kuponie.

Przegrywa – postawione 600 zł wraca na jego konto. Dodatkowo, za samą pełną rejestrację automatycznie Fortuna przyznaje w prezencie 20 zł do wykorzystania na grę.



