Amp futbol

Legia z kompletem zwycięstw w III turnieju amp futbol ekstraklasy

Poniedziałek, 4 października 2021 r. 11:20 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Amp futboliści Legii zdobyli komplet punktów podczas turnieju MP w Łodzi, dzięki czemu odrobili 3 punkty do prowadzącej w tabeli Wisły Kraków. Po sobotnich wygranych właśnie z wiślakami (3-1) oraz Wartą (7-0), w niedzielę nasz zespół rozpoczął od wysokiej wygranej 6-0 z Widzewem, a na koniec rywalizacji zwyciężył TSP Kuloodpornych Bielsko-Biała 1-0. Zwycięskiego gola w tym spotkaniu, już w 7. minucie gry zdobył Bartosz Łastowski, który wykorzystał doskonałe podanie Jakuba Kożucha.



Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrany został Jakub Kożuch z Legii. Królem strzelców - Krystian Kapłon z Wisły, a najlepszym bramkarzem - Igor Woźniak (Wisła).



Dzięki temu aktualnie Legia plasuje się na miejscu drugim, z czterema punktami straty do Wisły. Kolejny turniej rozegrany zostanie w dniach 23-24 października w Warszawie, a zakończenie rozgrywek będzie miało miejsce 6-7 listopada w Krakowie, gdzie gospodarzem turnieju będzie Wisła.



Wyniki turnieju w Łodzi:

Widzew Łódź 0-3 Wisła Kraków

TSP Kuloodporni Bielsko-Biała 6-0 Warta Poznań

Legia Warszawa 3-1 Wisła Kraków

Widzew Łódź 0-5 TSP Kuloodporni Bielsko-Biała

Legia Warszawa 7-0 Warta Poznań

TSP Kuloodporni Bielsko-Biała 1-3 Wisła Kraków

Widzew Łódź 0-6 Legia Warszawa

Wisła Kraków 7-1 Warta Poznań

Legia Warszawa 1-0 TSP Kuloodporni Bielsko-Biała

Widzew Łódź 2-2 Warta Poznań



Tabela:

1. Wisła Kraków 30 pkt.

2. Legia Warszawa 26 pkt.

3. TSP Kuloodporni Bielsko-Biała 23 pkt.

4. Warta Poznań 5 pkt.

5. Widzew Łódź 2 pkt.



Legia Warszawa 1-0 (1-0) TSP Kuloodporni Bielsko-Biała

1-0 7 min. Bartosz Łastowski (as. Jakub Kożuch)



Widzew Łódź 0-6 (0-2) Legia Warszawa

0-1 6 min. Mariusz Adamczyk (as. Jakub Kożuch)

0-2 12 min. Jakub Kożuch (as. Mariusz Adamczyk)

0-3 25 min. Bartosz Łastowski (as. Mariusz Adamczyk)

0-4 27 min. Mateusz Ślusarczyk (as. Bartosz Łastowski)

0-5 39 min. Adrian Stanecki

0-6 40 min. Mateusz Ślusarczyk (as. Mariusz Adamczyk)