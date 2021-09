Jędrzejczyk: Nie jestem zaskoczony

Czwartek, 30 września 2021 r. 21:07 Fumen, źródło: Legionisci.com

Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa): Fajnie to wygląda po dwóch meczach. Mamy komplet punktów, ale nie jestem zaskoczony, bo spotkaniem ze Spartakiem pokazaliśmy jak potrafimy grać. Dzisiaj to pokazaliśmy ponownie. Czas przełożyć to na rozgrywki ligowe i będzie dobrze. Na pewno Leicester ma dobrych zawodników, ale mówiąc szczerze to grałem przeciwko lepszym.

Ciężko porównywać Legie z poprzednich sezonów, gdy odpadaliśmy w kwalifikacjach. Niemniej doczekaliśmy się w końcu. Oby jak najdłużej trwała ta przygoda. Inna sprawa, że dawniej to byli inni zawodnicy, inni trenerzy. Dzisiaj jesteśmy tu, gdzie jesteśmy.



Maik Nawrocki pokazuje na co go stać. Widzę na treningach co potrafi i powiem, że jeszcze nie pokazuje wszystkiego. Nie wiem czy już za pół roku czy za rok, ale czuję, że będzie w innym miejscu. Wróżę mu niesamowitą karierę.