Emreli: Każdy powinien się cieszyć

Czwartek, 30 września 2021 r. 21:05 Mishka, źródło: TVP Sport

- Mówiłem przed meczem, że każdy powinien cieszyć się tym spotkaniem, nie tylko kibice, ale też piłkarze. To tylko 90 minut. Oczywiście, cieszę się, że wygraliśmy, zagraliśmy dobrze, walczyliśmy do końca i mamy 3 punkty. Gratuluję wszystkim. Jak strzeliłem bramkę? Po prostu zobaczyłem bramkę i oddałem strzał, tak powinno się robić. Nie jest ważne, kto zdobył gola, najważniejsze, że mamy 3 punkty i wszyscy będziemy się z tego cieszyć. Przed meczem nikt z nas nie bał się Leicester. Oczywiście, szanujemy ich, to wielki zespół, ale dziś w piłce wszystko jest możliwe. Każdy myślał tylko o jednym - walczymy o to, na co czekaliśmy kilka lat. Kiedy cieszysz się piłką, wszystko idzie dobrze - powiedział po spotkaniu z Leicester City strzelec gola, Mahir Emreli.