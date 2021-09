Schmeichel: Nie zrobiliśmy tego, co trzeba

- Każda porażka jest rozczarowująca. Nie zaczęliśmy tego spotkania tak, jak chcieliśmy, ale końcówka była dobra. Gdyby było 10 takich meczów, pewnie większość byśmy zremisowali, ale zabrakło nam wykończenia. Legia broniła się dobrze, wygrała i brawo dla nich. Legia zagrała dokładnie tak, jak się spodziewaliśmy, ale my nie zrobiliśmy tego, co trzeba. Czemu tak się stało? Gdybym to wiedział, pewnie można by to zmienić. Legia to dobry zespół i jeśli ktoś myśli inaczej, to chyba nie ogląda piłki nożnej. Takie rzeczy w futbolu się zdarzają. Na stadionie była fantastyczna atmosfera, fani byli niesamowici. Brakowało nam tego - powiedział po przegranym meczu z Legią bramkarz Leicester City, Kasper Schmeichel.