Castagne: Chcemy wyjść z dołka

Timothy Castagne (Leicester City): Legia jest dobrym zespołem i nie czułem zaskoczenia postawą gospodarzy. Niemniej jednak mogliśmy zagrać lepiej. Zdajemy sobie sprawę, że nasza sytuacja zarówno w lidze, jak i w Lidze Europy nie jest idealna. Jesteśmy głodni zwycięstw. Dzisiaj pierwsza połowa była słabsza w naszym wykonaniu. Po zmianie stron byliśmy lepsi, próbowaliśmy, ale nie wyszło. Taka jest piłka nożna.

Jesteśmy na siebie źli, ale w pozytywny sposób. To nas zmotywuje do tego, żeby dźwignąć się z dołka w jakim jesteśmy. Chcemy strzelać, wygrywać, a dziś tego nie ma.



Co do atmosfery, to mogę tylko powiedzieć, że była świetna.