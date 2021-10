Stanisław Czerczesow na treningu Legii

Piątek, 1 października 2021 r. 14:47 Woytek, źródło: Legionisci.com

W piątkowe przedpołudnie ośrodek treningowy Legii Warszawa odwiedził Stanisław Czerczesow, który w czwartek na zaproszenie Dariusza Mioduskiego oglądał mecz Legii z Leicester City na w loży stadionu przy Łazienkowskiej 3. Były selekcjoner reprezentacji Rosji i Legii spotkał się w LTC z właścicielem Legii, a następnie przyszedł na trwający od godziny 11 trening legionistów.



Fotoreportaż z treningu - 24 zdjęcia Woytka



Czerczesow serdecznie przywitał się z Czesławem Michniewiczem i przez kilkanaście minut obaj panowie rozmawiali w miłej atmosferze i komentowali wczorajsze spotkanie. Rosjanin podzielił się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi niektórych zawodników stołecznej drużyny. - Widać, że Josue ma jeszcze problem z fizycznością, ale to bardzo dobry zawodnik - powiedział.



Następnie sztab zawołał na chwilę Lirima Kastratiego by wytłumaczył się byłemu trenerowi Legii, dlaczego nie wykorzystał takiej doskonałej sytuacji zaraz po wejściu na boisko. - Następnym razem się uda, muszę trenować - próbował bronić się reprezentant Kosowa, ale Czerczesow w swoim niepodrabialnym stylu szybko odparł:- U nas jest takie powiedzenie: musi trenować ten, kto nie umie grać. Cięta riposta wywołała sporo śmiechu wśród zgromadzonych.



W treningu na boisku wzięło udział jedenastu zawodników z pola i dwóch bramkarzy: Tobiasz, Kikolski, Rose, Riberio, Lopes, Skibicki, Pekhart, Abu Hanna, Muci, Hołownia, Kostorz, Kastrati i Celhaka. Ponadto indywidualne ćwiczył Luquinhas, który raczej nie będzie jeszcze gotowy na niedzielny mecz w Gdańsku. Na Pomorze nie pojedzie także Mattias Johansson, który w czwartek doznał urazu i czekają go szczegółowe badania.



Pozostali zawodnicy regenerowali się z fizjoterapeutami w klubowym budynku. Cezary Miszta, Andre Martins i Josue pojawili się wprawdzie na boisku, ale tylko po to, by przyjrzeć się pracy kolegów. A ponieważ wcześniej w rozmowach pojawił się temat Josue, to trener Michniewicz poprosił go, by powiedział Czerczesowowi, na kiedy ma ustalony termin porodu. Na co Portugalczyk szybko zripostował, że to raczej aktualny szkoleniowiec jest w mnogiej ciąży ;)