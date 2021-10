Filip Mladenović został powołany do reprezentacji Serbii, a Mahir Emreli do reprezentacji Azerbejdżanu na mecze eliminacji mistrzostw świata. 9 października Serbowie rozegrają mecz z Luksemburgiem, 12 października w Belgradzie podejmą Azerbejdżan. Z kolei Azerbejdżan 9 października zmierz się w Baku z Irlandią.

skreem - 34 minuty temu, *.chello.pl Czyli 12.10. dwóch Legionistów może zagrać przeciw sobie w reprezentacjach. odpowiedz

krislegia - 44 minuty temu, *.matrixinternet.pl ten selekcjoner Serbi to chyba niewidomy lub nie ma nc+ viaplay i tvp o kasie na bilet do polski nie wspominając .



Mladen to obecnie najsłabszy gracz Legii

