FC Porto trzecim rywalem Legii w grupie FIBA Europe Cup

Koszykarze Legii Warszawa poznali dziś trzeciego rywala, z którym mierzyć się będą w fazie grupowej FIBA Europe Cup w sezonie 2021/22. W turnieju kwalifikacyjnym do grupy H, w której grać będą legioniści, zwyciężył zespół FC Porto. Rywalizacja o awans do fazy grupowej miała miejsce w estońskiej Parnawie. Portugalczycy pokonali w półfinale Keravnos BC 70-58, a w dzisiejszym finale zwyciężyli faworyzowanego (zwycięzcę ostatniej edycji FIBA Europe Cup), Ironi Ness Ziona z Izraela 79-70. Legia rywalizację w fazie grupowej FIBA Europe Cup rozpocznie w środę, 13 października, od wyjazdowego meczu z CSM Oradea. Terminarz gier Legii w grupie H: 13.10 (ŚR) g. 18:00 CSM Oradea - Legia Warszawa 20.10 (ŚR) g. 19:00 Legia Warszawa - Szolnoki Olajbanyasz 27.10 (ŚR) g. 19:00 Legia Warszawa - FC Porto 03.11 (ŚR) g. 19:00 Legia Warszawa - CSM Oradea 10.11 (ŚR) g. 18:00 Szolnoki Olajbanyasz - Legia Warszawa 17.11 (ŚR) FC Porto - Legia Warszawa

