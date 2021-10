Młodzież: mecze piątkowe

Piątek, 1 października 2021 r. 20:16 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi wygrali 2-1 z Arką Gdynia i wysunęli się na czoło tabeli CLJ U18. Pozostałe mecze tej odbędą się jednak jutro i w niedzielę. W CLJ U15 Legia mierzyła się z zespołem AP Jagiellonia Białystok, złożonym głównie z zawodników rocznika młodszego (2008). Legioniści nie dali białostoczanom szans i wygrali 9-0, a w tabeli są drudzy, tuż za pierwszym zespołem Jagiellonii.



CLJ U18: Legia Warszawa 2-1 (0-0) Arka Gdynia 03/4

Gole:

0-1 58 min. Marcel Szymański

1-1 65 min. Adam Tandecki (samobójcza, as. Igor Strzałek)

2-1 78 min. Dawid Kiedrowicz (as. Patryk Winiarski)



Strzały (celne): Legia 14 (8) - Arka 13 (7)



Legia: Jakub Kowynia – Patryk Winiarski, Szymon Bednarz, Sebastian Kieraś, Miłosz Pacek – Kacper Knera, Patryk Bek (65' Bartosz Wicenciak), Igor Strzałek – Maddox Sobociński (46' Dawid Kiedrowicz), Kajetan Staniszewski, Jakub Wiśniewski (46' Fryderyk Janaszek)

Rezerwa: Ignacy Dawid , Antoni Wodzicki [05](br)

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Norbert Misiak



CLJ U15: Legia Warszawa 07 9-0 (6-0) AP Jagiellonia białystok 08

Gole:

1-0 7 min. Mateusz Szczepaniak (as. Dawid Foks)

2-0 15 min. samobójcza (as.Aleks Płoszka)

3-0 33 min. Konrad Kraska (as. Igor Busz)

4-0 35 min. Konrad Kraska (rzut karny)

5-0 36 min. Igor Busz (as. Mateusz Szczepaniak)

6-0 37 min. Konrad Kraska b.a.

7-0 45 min. Aleks Płoszka (as. Igor Busz)

8-0 47 min. Aleks Płoszka (as. Igor Busz)

9-0 80 min. Aleksander Iwańczyk (as. Jakub Błażejczyk)



Strzały (celne) - II połowa: Legia 18 (10) - Jagiellonia 3 (1)



Legia: Konrad Kassyanowicz [08] (41' Jakub Misiewicz) - Mikołaj Kotarba (59' Kuba Solecki), Antoni Wasiak-Libiszowski, Jakub Błażejczyk, Radosław Czerwiec (59' Maks Michałowski [08]) - Aleksander Iwańczyk, Dawid Foks, Aleks Płoszka - Mateusz Szczepaniak, Igor Busz (52' Alex Cetnar), Konrad Kraska (52' Piotr Bzducha [08])

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



(Od 66' Legia grała w 10, po kontuzji Maksa Michałowskiego, przy uprzednim wyczerpaniu limitu zmian)