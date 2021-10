Kaczmarek: Przed meczem z Legia czuję bardzo duże napięcie

Sobota, 2 października 2021 r. 13:56 źródło: lechia.pl

– Czuję przed tym meczem bardzo duże napięcie, to jest największe wyzwanie w polskiej piłce, zagrać dobrze z najlepszą drużyną w naszym kraju. Zawsze czujemy presję jako trenerzy, ci którzy mówią że nie jej nie czują – kłamią. Nie mówimy na razie o wyniku, chcemy dać sobie maksymalną szansę żeby wygrać - mówi przed meczem trener Lechii Gdańsk, Tomasz Kaczmarek.



– To zawsze pomaga, gdy najlepsi zawodnicy rywala nie grają. Mam na myśli Artura Boruca, wiemy kto w Legii jest w formie, a kto jest „pod formą”. Jak to wykorzystać – to część strategii, my skupiamy się na sobie. Jeśli chodzi o moją drużynę – nie będzie w kadrze kontuzjowanych Josepha Ceesaya i Kristersa Tobersa. Marco Terrazzino powoli wraca do zajęć. Nie wiem czy to wystarczy do znalezienia się w „20” w niedzielę.



– Będziemy bardzo potrzebować 12 zawodnika. Chcę, żeby ludzie przyszli nie tylko obejrzeć Legię Warszawa, ale takich którzy wierzą że Lechia Gdańsk jest w stanie zagrać dobre spotkanie. Takiej mentalności potrzebujemy. Wierzę, że jesteśmy w stanie to zrobić. Sztab, który tu był poprzednio dobrze przygotował zespół, dzięki ich pracy byliśmy w stanie w ciągu sześciu dni wygrać trzy spotkania.



– Jeszcze nie zapadła kto stanie w bramce, obaj nasi golkiperzy zagrali bardzo poprawne mecze. Jestem w dobrej sytuacji, mam dwóch bramkarzy z którymi jesteśmy w stanie wygrać każdy mecz w lidze. Trener bramkarzy Paweł Primel będzie mieć duży wpływ na ostateczną decyzję, która zapadnie w trakcie dyskusji między nami.