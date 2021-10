Dwie wygrane Legii 1. dnia turnieju w Łodzi

Dzisiaj w Łodzi rozpoczął się dwudniowy turniej mistrzostw Polski w amp futbolu. Legioniści trzeci turniej MP rozpoczęli od bardzo ważnej wygranej z Wisłą Kraków, która dotychczas prowadziła w rozgrywkach i miała 7-punktową przewagę nad Legią. Nasz zespół wygrał z Wisłą 3-1, a następnie pewnie pokonał Wartę Poznań 7-0. Wiślacy wyszli na prowadzenie w 10 minucie spotkania po strzale z dystansu Krystiana Kapłona, którego nie zdołał obronić zasłonięty Popławski. Legia wyrównała w drugiej minucie doliczonego czasu pierwszej połowy - po dograniu Łastowskiego, gola strzałem w prawy dolny róg zdobył Adrian Bąk. Legioniści wyszli na prowadzenie po bramce Łastowskiego w 29. minucie gry, który wykorzystał doskonałe podanie od Mariusza Adamczyka. Wynik spotkania na 3-1 ustalił w doliczonym czasie gry Bartosz Łastowski. W niedzielę nasz zespół czekają spotkania z Widzewem (10:15) oraz TSP Kuloodpornymi Bielsko-Biała (13:00). Wisła Kraków 1-3 (1-1) Legia Warszawa 1-0 10 min. Krystian Kapłon 1-1 20 min. Adrian Bąk (as. Bartosz Łastowski) 1-2 29 min. Bartosz Łastowski (as. Mariusz Adamczyk) 1-3 40 min. Bartosz Łastowski (b.a.) Legia Warszawa 7-0 (3-0) Warta Poznań

