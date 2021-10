Komentarze (156)

Co na to Mioduski? - 13 sekund temu, *.chello.pl Raz dwa trzy mało!!! Raz dwa trzy mało!!! Raz dwa trzy mało!!!

To ile jeszcze Mioduski??? odpowiedz

(L)eon - 21 sekund temu, *.wawtel.pl Czesiek słaby jesteś wypuerdalaj rotowac sobie w domu odpowiedz

Leśny Dziadek - 24 sekundy temu, *.centertel.pl A niech im piątkę przyklepią. Czesław nie panuje już nad niczym. Jeżeli jutro nie dostanie wypowiedzenia, to w klubie nie ma prawdziwego faceta... odpowiedz

CBR - 24 sekundy temu, *.mm.pl Ostatnio Staszek często dziwnym trafem odwiedzał a to mecz......a to ośrodek treningowy Legii.....coś czuję ,że jak Legia dziś przegra w Gdańsku to Stasiu przeniesie się na dłużej do ośrodka treningowego.......Czesiu umie ustawić legie w mocnych meczach jak Legia jest skazana na porażkę ale jak ma w lidze powalczyć to już nie ma pomysłu ........też swoje robią piłkarze,którzy na ligę mniej się spinają i dlatego potrzebny jest wstrząs i trener z Jajami.........walczyć trenować LEGIA musi panować???????????? odpowiedz

e(L)o - 31 sekund temu, *.vectranet.pl Dajcie tu jakąś muzyczkę ! odpowiedz

Plaskacz - 53 sekundy temu, *.chello.pl Wracają osobowym drugą klasą. odpowiedz

Junior - 55 sekund temu, *.net.pl Masakra to mało powiedziane Czesiu won

odpowiedz

McA - 2 minuty temu, *.tpnet.pl co jest k...

odpowiedz

hańba - 2 minuty temu, *.chello.pl 3:0 hahaha odpowiedz

Czesław jak ty mi zaimponowałes w tej chwili - 2 minuty temu, *.plus.pl To jest chore !!!! odpowiedz

(L)egionowo - 2 minuty temu, *.orange.pl Chyba panowie sobie już ligę odpuścili. W LE większe pieniążki. Tylko niech nie zapominają że przed nimi jeszcze 4 mecze i 4 miejsce wielce prawdopodobne. Tak że możemy zostać z niczym w tym roku. A prawda jest taka że kopacze chcą się pokazać w Europie i iść do lepszych klubów na zachodzie. Niestety odpowiedz

starszy - 3 minuty temu, *.plus.pl dawajcie Staśka dosyć tego dziadostwa ! odpowiedz

co za wstyd - 3 minuty temu, *.chello.pl http://www.maniak.tv/mk6 odpowiedz

Kkk - 3 minuty temu, *.net.pl Czesiu wyp... j!!!! odpowiedz

Do Czesława - 4 minuty temu, *.chello.pl Jak można wystawić 2 garnitur człowieku wystawiasz najsilniejsza 11 strzelasz 2-0 i można dać odpocząć o czym ty myślałeś!!!! Czym był zmęczony Emreli Josue i cała reszta. Czesiek przegrywasz nam Ekstraklasę!!!!! odpowiedz

Czesi - 4 minuty temu, *.t-mobile.pl Rotować to sobie mogl na koniec sezonu..Jakby mial wyniki..Niech jedzie na staz do Bayernu i zobaczy jak się rotuje składem i kiedy..

odpowiedz

Kkk - 6 minut temu, *.net.pl Kurwy z Ł3!!! odpowiedz

won - 21 sekund temu, *.virginm.net @Kkk: Chyba twoja stara cwelu odpowiedz

word!up - 6 minut temu, *.inetia.pl To jest chore , że w lidze nie potrafią wygrać z dziadami . Mladenovic jak zwykle najgorszy na boisku . odpowiedz

:) - 6 minut temu, *.plus.pl A Czesław po meczu powie że nie chce narzekać na los. odpowiedz

Panie Stanisławie witamy po nowinę w Legii - 7 minut temu, *.t-mobile.pl Michniewicz nie jest juz trenerem Legii odpowiedz

Załamka - 10 minut temu, *.tpnet.pl Czar prysł po czwartku, dzisiaj leszcze mistrza przegraliście. Wszyscy WON z Legii!!! Dawno takich upokorzeń w lidze nie było, o ile wogóle były... odpowiedz

Antyczesio - 7 minut temu, *.plus.pl @Załamka: Niestety trzeba się przyzwyczajać do takiego syfu w lidze dopóki ten Chórzysta będzie trenerem. odpowiedz

Grzegorz - 10 minut temu, *.centertel.pl Dla mnie ten sezon powoli stracony :(:( odpowiedz

Jerry - 11 minut temu, *.orange.pl Mam w nosie ten wynik, najważniejsze, że wczoraj wygraliśmy z Polonią. odpowiedz

Plaskacz - 11 minut temu, *.chello.pl Po meczu i mistrzostwie. odpowiedz

Sebo(L) - 11 minut temu, *.master.pl Wyłączyłem to w pi.du.Nie da się tego oglądać. odpowiedz

Zielu - 12 minut temu, *.centertel.pl Brawo ku...a odpowiedz

Dedi - 13 minut temu, *.plus.pl Stasio Czerczsow nie bez przyczyny obiekty już oglądał ... Pewnie już lux mieszkanie załatwione.... odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 10 minut temu, *.plus.pl @Dedi: no ba on nie zamieszka w LTC jak Czesio przeciez odpowiedz

Leśny Dziadek - 14 minut temu, *.centertel.pl 8 pierwszych spotkań - 3 wygrane, 5 porażek. Był taki sezon? odpowiedz

Zbieracz kartonow - 12 minut temu, *.plus.pl @Leśny Dziadek: chyba 2001 2002 za Okuki z tym podziałem na grupy A i B ale pewny nie jestem odpowiedz

Leo - 6 minut temu, *.centertel.pl @Leśny Dziadek: w 2002 Legia została mistrzem więc mi to nie pasuje bardziej bym obstawiał 91/92 i słynne odwróć tabele zobaczysz Legię na czele.

odpowiedz

:) - 5 minut temu, *.plus.pl @Zbieracz kartonow: a z Hasim czasem tak nie było? odpowiedz

Leśny Dziadek - 5 minut temu, *.centertel.pl @Zbieracz kartonow: To mamy szansę pobić rekord w następnej kolejce... odpowiedz

Zbieracz kartonow - 3 minuty temu, *.plus.pl @Leo: dzielili punkty w 2001 2002 bodajże zaczęli od porażek ze Śląskiem Amica i remis z Radomskiem? odpowiedz

Zbieracz kartonow - 14 minut temu, *.plus.pl I caly plan na drugą połowę też w pi...u. odpowiedz

Karo - 15 minut temu, *.orange.pl jak tak będa grac to nie wygramy meczu i nastepnych też z Lechem napewno w plecy Michniewicz nie chce wygrywać w lidze po jego komentarzach to widać wywalic go na zbity pysk w pucharach na farcie te zwycięstwa. odpowiedz

Sebo(L) - 16 minut temu, *.master.pl I po wszystkim. Panie trenerze czas podjąć męską decyzję. odpowiedz

Damian - 16 minut temu, *.comcast.net Karny!!!!!!!!!!! Je..ni sedziowie!!!! odpowiedz

Dedi - 17 minut temu, *.plus.pl Ferguson suszarką by pierdolnął i zaraz 1:5 po przerwie odpowiedz

Problem z motywacją najemników - 19 minut temu, *.getfiber.pl Jak grają w LE to wiedzą że ktoś ich ogląda i chcą się pokazać jak graja na krajowym podwórku mają to gdzieś ..... na ta chwile Maden , Pekhart, Lopes brak woli i chęci. odpowiedz

kudłaty - 24 minuty temu, *.vectranet.pl Skibicki chłopaku fajne masz włosy. Trwała? Ale trenuj więcej i skuteczniej odpowiedz

Jano - 25 minut temu, *.orange.pl grają jak nasze chłopaki z B klasy po 7 piwach! odpowiedz

Kkk - 25 minut temu, *.net.pl Gwiazdeczki pizdeczki!!! Ha ha ha odpowiedz

Marcin - 28 minut temu, *.play-internet.pl Skibicki do fryzjera, Mladenovic out ! odpowiedz

atmosferic - 28 minut temu, *.orange.pl Powtarzam od 3 kolejki żeby go zwolnić bo będzie coraz gorzej to nie - trzymają go. Ok, trzymajcie go aż przegra wszystko przed nowym rokiem - nie wyjdzie z grupy ligi europy, przegra puchar polski i nie załapie się do pucharów - on już nie ma pomysłu jak w lidze wygrać mecz. Nawet z łęczną i wisłą k który każdy leje on miał ogromne probelmy. odpowiedz

Robert - 29 minut temu, *.versatel.nl Skibicki to ma więcej strat niż podań, na prawdę odpowiedz

speed - 30 minut temu, *.play-internet.pl Od czasu kiedy Czesiu jest w Legii, nie widzę jakiegokolwiek pomysłu na grę. Jest marazm. A puchary to tylko i wyłącznie jeden wielki fart i na tym farcie Czesio jeszcze jedzie. Zakładam w najbliższym czasie trzy koła ratunkowe. w tym trzecie najważniejsze telefon do Staszka. odpowiedz

Kamuflaż - 31 minut temu, *.tpnet.pl 45 min i jak nie będzie 3 pkt, pan Michniewicz przestanie pełnić rolę trenera. odpowiedz

Rambo - 31 minut temu, *.centertel.pl Wystawianie Skibickiego i Mladena to jawny sabotaż. Dlaczego za tego pizdeusza Skibę nie gra od początku Kastrati skoro z Leicester grał tak krótko??? odpowiedz

Leśny Dziadek - 31 minut temu, *.centertel.pl To mają być zawodowi piłkarze? To ja jestem Pustynny Dziadek:)) Normalny człowiek pracuje 8 albo i więcej godzin dziennie. A oni 2 razy w tygodniu nie mają sił biegać? To co oni robią na treningach, w szachy grają? A może w Play Station? Tak dalej być nie może. odpowiedz

speed - 27 minut temu, *.play-internet.pl @Leśny Dziadek: Kiedyś to były chłopy! A teraz... popierdółki. odpowiedz

patataj - 32 minuty temu, *.. Ale kibel odpowiedz

Julon - 32 minuty temu, *.timplus.net Tu jednak potrzebny będzie Czerczesow! odpowiedz

Zielu - 32 minuty temu, *.centertel.pl A jest możliwość zatrudnić dwóch trenerow? odpowiedz

Mietek - 33 minuty temu, *.vectranet.pl To co Legia gra do przerwy woła o pomstę do nieba. Masakra jakaś. Taki Skibicki to powinien wracać na kolanach do Warszawy po takiej pierwszej połowie. Dramat. odpowiedz

ryba socho - 35 minut temu, *.t-mobile.pl skibicki mladen ANTYLEGIA odpowiedz

M - 35 minut temu, *.getfiber.pl Musztarda wywiad na pamięć przed meczem wkuwał..... odpowiedz

Ziomek - 35 minut temu, *.oxynet.pl Michniewicz jest albo ślepy albo głupi, kur.. mladenovic od początku sezonu gra dno a on go co chwile wystawia do gry. Ogólnie cala legia dzisiaj to jest dno i 2 metry mułu, nie graja nic i jako kibic hu. mnie to obchodzą puchary, liga ucieka a my co mecz nic w niej nie gramy!!! odpowiedz

Konrad - 36 minut temu, *.plus.pl Mówiłem śpiewać nie poddawaj się od pierwszej minuty :) odpowiedz

luki - 28 minut temu, *.t-mobile.pl @Konrad: Chyba : LEGIA GRAC K.RWA MAC!!! ;) odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 36 minut temu, *.plus.pl Jeszcze 45 minut i wolne :) odpowiedz

Wiekek - 36 minut temu, *.kompex.pl Gwiazdeczka Mladen, wielki Rafa i skiba do zajezdni. Odrazu. odpowiedz

meter - 28 minut temu, *.t-mobile.pl @Wiekek:

Pełna zgoda.Dodatkowo,zakaz zbliżania się do 1 drużyny na miesiąc! odpowiedz

Sebo(L) - 36 minut temu, *.master.pl Przy ewentualnej porażce w Gdańsku,a po pierwszej połowie wszystko na to wskazuje los Michniewicza wydaje się być przesądzony.5 poreażek w 8 meczach to nawet nie jest katastrofa.Trudno znaleźć słowo żeby to określić. odpowiedz

L - 36 minut temu, *.play-internet.pl Dlaczego za Emreliego gra Pekhart a za Kastratiego gra skibicki? Michniewicz chce przegrać ten mecz czy co? odpowiedz

anonim - 37 minut temu, *.cyfrowypolsat.pl Po przerwie reprezentacyjnej porażka z Lechem.. odpowiedz

Miki - 37 minut temu, *.plus.pl Wystawianie Skibickiego, Mladenowica, Lopeza to sabotaż odpowiedz

Go4goal - 38 minut temu, *.centertel.pl Czy ktoś potrafi racjonalnie wytłumaczyć, dlaczego piłkarz o takich umiejętnościach jak Skibicki gra w takim zespole jak Legia??? Ten człowiek oprócz biegania nie potrafi kompletnie nic!!! Michniewicz wyleczył się już z Hołowni, kiedy wyleczy się ze Skibickiego??? odpowiedz

Po(L)ubiony - 38 minut temu, *.aster.pl W Legii gra dziś dziewięciu. Skibicki i Mlden, grają w Lechii. Mogliśmy stracić parę bramek, ale straciliśmy jedną, po wolnym, którego nie powinno być. Umacniamy się nad strefą spadkową. odpowiedz

WSTYD - 38 minut temu, *.t-mobile.pl WSTYD I HAŃBA!!!!!! ZEJDZCIE Z BOISKA LAMUSY BO HAŃBICIE NASZE BARWY!!!!! mało mnie liga Europy obchodzi jak mamy w tym sezonie z ligi spaść, co to K. W. A MA BYĆ?!?!? odpowiedz

Biała Siła - 39 minut temu, *.vectranet.pl Mentalność jest słaba odpowiedz

:) - 40 minut temu, *.plus.pl 5 zmian w przerwie i jazda odpowiedz

Zbieracz kartonow - 37 minut temu, *.plus.pl @:): szkoda że nie można 11 dokonac. odpowiedz

Ator - 40 minut temu, *.vectranet.pl Strefa spadkowa, a zespół nie jest zdeterminowany? Wszyscy zmęczeni? Przecież tu już od pierwszej minuty murawa powinna się palić od zprdl. Młodzi ludzie,a mają mniej energii od staruszek z sanatorium. Wstyd odpowiedz

Hiszpan - 40 minut temu, *.telnaptelecom.pl 0 celnych strzałów, 33 % posiadania tłusty parodysto WON... odpowiedz

Pierwsza połowa bez strzału celnego - 41 minut temu, *.getfiber.pl Brak słów.... odpowiedz

Spackman - 41 minut temu, *.chello.pl dobre jest to że nie spadną do strefy

spadkowej na przerwę z meczami drużyny narodowej odpowiedz

Leśny Dziadek - 42 minuty temu, *.centertel.pl Problem jest w mentalu i przygotowaniu fizycznym do sezonu. Jedno wynika z drugiego. I taka uwaga - panie Czesiu, pressing nie polega na tym, że 4 biegnie do 1, tylko każdy pilnuje swojego. A może w przerwie po....batonie i w drugiej połowie będzie inaczej... odpowiedz

Jerry - 43 minuty temu, *.207.178 Obecność Mladenowicza ba boisku to sabotaż. odpowiedz

Plaskacz - 43 minuty temu, *.chello.pl Skibicki rezerwy. odpowiedz

Sebo(L) - 44 minuty temu, *.master.pl Niestety Legia do Gdańska nie dojechała. Najbardziej żenujące 45 minut w wykonaniu "Wojskowych" od kilku sezonów. Tragedia to za mało powiedziane. odpowiedz

Zielu - 44 minuty temu, *.centertel.pl Mladen 100% strat.... Czym wiecej może się popisać żeby usiąść na trybunach odpowiedz

Tager11 - 45 minut temu, *.plus.pl Extra myśl szkoleniowa,posadzić na ławce dobrych zawodników w meczu bardzo ważnym,wpuścić Mladenowicza,Skibickiego itp 14 dni przerwy na reprezentację,a gramy takim składem,PRZEMĘCZENI TRZEBA IM DAĆ URLOPY.

odpowiedz

Zbieracz kartonow - 41 minut temu, *.plus.pl @Tager11: tu nie ma żadnej myśli szkoleniowej ani żadnego myślenia na boisku. odpowiedz

Konrad - 45 minut temu, *.plus.pl Jak tak dalej będzie to puchary beda nas kosztowały 1 liga. Wszyscy nas ogrywja. Z Wigrami Suwałki się udało odpowiedz

L - 45 minut temu, *.play-internet.pl Michniewicz wystawiając taki skład sam sobie strzela w stope. odpowiedz

Hiszpan - 45 minut temu, *.telnaptelecom.pl Michniewicz zwolniony.... odpowiedz

Zealley - 46 minut temu, *.chello.pl panowie - włączcie sobie o 19.00

Wielkie Derby Pragi- szkoda nerwów i zdrowia na tych dziadów odpowiedz

Zielu - 46 minut temu, *.centertel.pl My gramy z kontry... Pekhartem... Nie wierze odpowiedz

wtf - 40 minut temu, *.chello.pl @Zielu: I drugim szybkobiegaczem Lopesem odpowiedz

wtf - 44 sekundy temu, *.chello.pl popisał się ten co go do kadry wpychają odpowiedz

Dedi - 46 minut temu, *.plus.pl Dorba ide zaraz z psem 5 porażka się szykuje wstyd. Sheriff potrafi się zmotywować na ogórkową ligę.... odpowiedz

na ten moment - 46 minut temu, *.vectranet.pl Slisz ciągle podciąga koszulkę po kilka razy w czasie meczu i wyciera nos. Tik nerwowy, katar sienny? Chłopaku zacznij grać odpowiedz

Leśny Dziadek - 37 minut temu, *.centertel.pl @na ten moment: Widocznie szuka batona i chlipie, bo zapomniał, albo ma zakaz. odpowiedz

Adi - 46 minut temu, *.centertel.pl GRAJĄ DLA PIENIĘDZY W LE A TAK TO HAŃBIĄ BARWY KLUB I TRADYCJĘ A NAS OŚMIESZAJĄ PRZEZ NIBY PIŁKARZY JESTEŚMY POŚMIEWISKIEM DOŚĆ TEGO CZAS Z TYM SKOŃCZYĆ odpowiedz

Plaskacz - 48 minut temu, *.chello.pl Mamy kogoś za Mladenowicia? odpowiedz

Leśny Dziadek - 49 minut temu, *.centertel.pl To jakaś parodia i to powtarzalna. Zawodnik podaje niecelnie i ma pretensje, że tam nikogo nie było:)))) odpowiedz

na ten moment - 49 minut temu, *.vectranet.pl Wygląda to tak jakby piłkarze wybierali sobie mecze w których chce im się grać. Dzisiaj od początku 0 konkretów w stylu jakoś to będzie. odpowiedz

Mck - 50 minut temu, *.t-mobile.pl My zmeczeni rotacje a Lewandowski gra kazdy mecz jak i skład Bayernu..Polska myśl szkoleniowa..Rotacje rotacje rotacje..A gdzie nie patrze po dzisiejszych składach to takie same jak w srode,czwartek..Ale my komputery,drony,KATASTROFA..GÓRNIK ŁECZNA CZEKA NA CIEBIE CZESIU.. odpowiedz

Sebo(L) - 51 minut temu, *.master.pl Tego anty futbolu w wykonaniu Legii nie da się za skur..syna oglądać. odpowiedz

ja - 51 minut temu, *.t-mobile.pl Kto uczyl Miszte mur ustawiac? odpowiedz

Zielu - 38 minut temu, *.centertel.pl @ja: dwóch trenerow przecież... A chlopak wyglada na samouka i to ćwierćinteligenta odpowiedz

Quad74 - 51 minut temu, *.chello.pl No i po co Jędza znowu faulował... Te jego wejścia w przeciwnika to już jakaś patologia. Dobry piłkarz, legenda Legii itd. - ok, ale to jakaś dysfunkcja umysłowa. Który to już raz... odpowiedz

wtf - 52 minuty temu, *.chello.pl mur to chyba miał osłaniać trybuny odpowiedz

Pier...ole - 53 minuty temu, *.t-mobile.pl Mam dojść..Czerczesow proszę bo za rok to my będziemy w 2 lidze..Gwiazdy tylko graja jak im się chce..Do Kurr.... dlaczego takie zmiany przed przerwa na reprezentacje...Co to za deb...l.. odpowiedz

Leśny Dziadek - 54 minuty temu, *.centertel.pl M.P to raczej po tym sezonie nie będzie...Oby były puchary, bo jak na razie to widać ciemność... odpowiedz

... - 54 minuty temu, *.tpnet.pl Zejdźcie z boiska bo wstyd tylko, żenada... To jest niepojęte. Wkłady do koszulek odpowiedz

Hiszpan - 54 minuty temu, *.telnaptelecom.pl Kupon Jędza wraca do formy z Mielcem. odpowiedz

wukashi - 54 minuty temu, *.play-internet.pl No i ch no i czesc odpowiedz

Pab(L)o - 55 minut temu, *.mm.pl W przerwie 4 zmiany, w tym skibicki od razu do rezerw odpowiedz

Sebo(L) - 55 minut temu, *.master.pl Żenada. odpowiedz

M - 56 minut temu, *.t-mobile.pl To jest Sabotaż..!!! odpowiedz

Dedi - 57 minut temu, *.plus.pl Szczęście mamy że nadal 0:0 odpowiedz

Leśny Dziadek - 59 minut temu, *.centertel.pl Wietes zagarnął piłkę łapą, w polu karnym... odpowiedz

Adix - 1 godzinę temu, *.mm.pl Rewelacyjny Skibicki! Wiency go!!!! odpowiedz

Konrad - 1 godzinę temu, *.plus.pl Taktyka na ekstraklasę wytrwać pierwsza połowę odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Skibicki co dostanie piłkę to ją traci. odpowiedz

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.master.pl 20 minut za nami i tragiczna gra Legii. W ofensywie nie istniejemy.Skibicki nieporozumienie. odpowiedz

Pawel - 1 godzinę temu, *.mm.pl Kurwa mać weźcie zmieńcie tego daremnego małolata. Jada naszą prawą aż wstyd. Nie broni gówniarz wogóle a jego wyprowadzenie piłki to jakaś kpina odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl @Pawel: Skibicki do rezerw odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl Niech ktoś naszym powie że jak nie wygramy ligi to w przyszłym roku najważej elitarna Liga konferencji i mecze z Florą. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Podrzućcie link do meczu odpowiedz

Konrad - 57 minut temu, *.plus.pl @L: nie chcesz tego oglądać. Uwięzi mi odpowiedz

LEGIA to MY! c u L t - 1 godzinę temu, *.as9105.net 17:26 - "We are always there!" - it comes from the Legia sector. Meanwhile, the players go out onto the pitch odpowiedz

Po(L)ubiony - 1 godzinę temu, *.aster.pl Czesiek, zdejmij Skibickiego!!!! odpowiedz

Pawel - 1 godzinę temu, *.mm.pl Skibicki 3 kontakty i 3 straty.... bez komentarza. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Mam ogromną prośbę do prezesa - sprzedajmy w zimie Wietesa i kupmy dobrego stopera. To jest jakiś dramat... odpowiedz

Załamka - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Wiem, że to dopiero początek meczu, ale tu będzie straszna klęska niestety... Legia w tym roku gra tylko w lidze europy, na ligę nawet nie wychodzą na boisko. WSTYD!!! odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl 4 minuta i 5 podań do rywala. Co oni odp...? odpowiedz

Cziko - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl No z takim składem-bęcki. Abym sie mylił odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Nie ważne, kto grą, ma być rycie boiska i jazda na zadach. I zwycięstwo. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Leśny Dziadek: (Nieważne kto gra) odpowiedz

Olo - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Panowie poproszę o jakiś link do meczu odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Pekhart z obecną formą nie ma prawa wyjść w pierwszym składzie szczególnie jeśli spojrzymy na to w jakiej formie jest Emreli. odpowiedz

Szok - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Czy on nie pojmuje ze robi krzywdę nam..Vo z tego ze w tym roku puchary jak za rok moze ich nie byc i bedzie płacz i Czesio bedzie sobie trenował jakies Zagłębie.. liga to obowiązek w tym momencie..A Lopez i Pethart i brak Josue.. odpowiedz

Prawdziwy Boniek gra w hondurasie - 1 godzinę temu, *.plus.pl Liczę na Mladenovicia że się zmotywuje na mecz ze swoim byłym klubem. odpowiedz

Fan - 1 godzinę temu, *.plus.pl Inny teatr to inne lalki tylko scena ta sama. odpowiedz

Realista - 1 godzinę temu, *.plus.pl Kadra liczna ale grajkowie dobrzy nieliczni zwłaszcza dziś na boisku od pierwszej minuty odpowiedz

Lopez haha - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Nawet jak strzela dzisiaj po bramce to uważam że bezsensu ze oni graja.. Legia nie ma w nich przyszłości,nie graja ładnej pilki,są to toporni zawodnicy malo dynamiczni jak na napastników i bezsensu tracić czas na granie takimi zawodnikami.. Jak już to było młodych puścić..Szczerze to się dziwie Miodkowi ze to jeszcze trawi.. odpowiedz

Lopez ale nie ten - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Lopez haha: Lopez ale Ivi to byłbym za żeby zagrał u nas :) odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.plus.pl Ciekawe czy Stanisław będzie na trybunach? odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.plus.pl @:): Moze to Czerczesow taki skład mu doradził po treningu na którym był? odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Ja: Stanisław to aż tak głupi by nie był a poza tym grał 4 obroncow ;) odpowiedz

Kociol - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Czekalem z miłą chęcią na mecz ale jak zobaczyłem Lopeza i Peharta to rece opadaja.Ich nie da się ogladac..Zero przyjemności..O vo chodzi ? Poszlo mu w pucharach na farcie to mysli ze jest królem i liga tez pojdzie na farcie..Rece opadaja odpowiedz

Zbieracz kartonow - 1 godzinę temu, *.plus.pl Oszczędzać to się będą cały tydzień bo powiedział w którymś wywiadzie że da im znowu kilka dni wolnego po meczu. odpowiedz

Kolega po szalu - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Zbieracz kartonow: dla CM-a przerwa na kadrę oznacza przerwę w treningach :) odpowiedz

speed - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Lopes tragedy. Wzięty po taniości i gra po taniości (czyt. bezbarwnie). Już lepiej niech się młodzi ogrywają. odpowiedz

Mck - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Lopez i Pehart..On chyba chce być zwolniony.. O co tU chodzi..Przerwa na repre.. A on oszczędza? JA JESTEM W SZOKU odpowiedz

Rytm - 2 godziny temu, *.centertel.pl Czesław to udaje, że jest głupi albo po prostu jest głupi. odpowiedz

Cyniek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Spokojnie armaty wejdą po przerwie odpowiedz

Pab(L)o - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Nie da się zagrać optymalnym składem przed przerwą reprezentacyjną? Kto pamięta kiedy wygraliśmy jak mecz zaczynał Tomas, Lopez i Skiba ? Jeszcze dziś naprawdę z dobrym rywalem, a w przerwie dwie zmiany, ehhh odpowiedz

Olo - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Panowie poproszę o jakiś link do meczu odpowiedz

Legion - 2 godziny temu, *.chello.pl K.....a a w lidze znowu Mahir i Kastrati na ławce, a w pierwszym składzie Pekhart, Lopez i Skibicki. Michniewicz czy ty w ogóle nie wyciągasz wniosków?! Znowu męczenie buły i po meczu, że zabrakło szczęścia?! odpowiedz

Załamka - 2 godziny temu, *.tpnet.pl A na ligę konsekwentnie Czesio olewka, patrząc na skład to dzisiaj wypisujemy się z walki o mistrzostwo w tym roku... odpowiedz

