Komentarze (209)

+ dodaj komentarz

dodaj

widz - 1 godzinę temu, *.chello.pl Mladenovic do rezerw dno przebilo dno. od machania rękami nikt jeszcze meczu nie wygrał. odpowiedz

Lukasz323 - 1 godzinę temu, *.plus.pl I następny rekord poszedł się p....... lic. 5.5 roku bez porażki w Gdańsku. Kolejny weekend spier...ony, ale tak bardzo kocham ten klub że nadal wierzę że będzie dobrze. Tylko LEGIA. odpowiedz

kami(L)PRAGA - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl ta porazka to wina skibickiego !!!!!! co pilka to pierdzieli nic kreatywnego nie robi i zamiast przechodzic do ataku ciagle sie bronimy !!!!! zero zagrozenia i kreatywnosci w koncu tracimy bramke lechia nabiera wiatru w zagle i leca kolejne bramy bo michniewicz zmienia wszystko STOP SKIBICKIEMU W PIERWSZEJ DRUZYNIE pan mladenovic tez powinien skonczyc z pierwszym skladem musimy prubowac kogos na jego pozycjie albo niegrac pekhardem bo pekhard nie dostaje nawet 1 dobrego podania od mladenovicia CZESŁAW SKONCZ Z TYM PRZECZKOLEM I TYMI ŁAMAGAMI skibicki wlodarczyk kisiel itp odpowiedz

Nemezis - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @kami(L)PRAGA: Zamknij 4. odpowiedz

Benq - 1 godzinę temu, *.orange.pl Czy ci trenerzy bramkarzy nie widzą że Miszta jest o pół sekundy spózniony? Człowiek jest totalnie spozniony... a piąstkowanie to loteria, uda się albo nie....z tym bramkarzem napastnicy tylko czekają na wolnego.....to nie jest bramkarz na mistrza polski!!!!! odpowiedz

Po(L)ubiony - 52 minuty temu, *.aster.pl @Benq: Też to zauważyłem. On ma jakiś problem z refleksem. Albo problem ze wzrokiem? Piszę to bez kpiny, ale warto by go dokładnie przebadać. odpowiedz

KamiL. - 1 godzinę temu, *.plus.pl No teraz to mam nadzieję że skoncentrują się na Pucharze Polski i po raz dwudziesty go zdobędziemy. Bo tylko Puchar Polski w tym sezonie może nas wprowadzić do LK w przyszłym sezonie. Do tego aby tylko nie spaść do 1 ligi i sezon będzie można uznać za w miarę udany pod warunkiem że teraz awansujemy z grupy LE i na wiosnę będziemy grać dalej. odpowiedz

jojo - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Panie Stanisławie - wróć!!! odpowiedz

17.10.2021 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Jak porażka to piekło odpowiedz

??? - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Jeśli przegramy z Lechem możemy im pogratulować mistrzostwa odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Prawda jest taka, że Czesław to sympatyczny piwosz, ale do Legii nie pasuje. Potrzeba trenera z twardą ręką, oczywiście nie wyklucza to miłego charakteru. Bo mówiąc ,,panowie dzisiaj biegamy 10 km., jutro też, i kolejne dni również,, może przecież powiedzieć to, z uśmiechem na ustach...:) odpowiedz

Bysio - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl 5 porażka elegancko, Czesio wypad, pudel tez odpowiedz

WŁODZIMIERZ - 2 godziny temu, *.orange.pl To będzie dramat co jest ważne liga czy puchary!

z pucharów nic z tego nie będzie a mistrza trzeba obronić

tylko jak jest krótka ławka jak można być tak głupim i koncentrować się na Europie odpowiedz

Super - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Jeszcze porażka z Lechem i git, dalej wielbię ligę Europy, kluby premier hip srają na leuropy odpowiedz

Zgred - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Ten zespół akurat teraz potrzebuje twardej ręki i motywatora, a Czesław jest po prostu miłym facetem. Legia potrzebuje zmiany odpowiedz

Pan 1969 - 2 godziny temu, *.chello.pl Lećcie wszyscy kupić bilety na następny mecz. Tylko posty stadion może te pizdy ruszyć odpowiedz

Cyniek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Pan 1969: Nie sądzę ludzie bez chonoru takich nic nie ruszy grunt że pierwszego przelew się zgadza szkoda mi ludzi co jeżdżą co mecz za tymi bez ambicji prostakami wielki szacunek dla nich odpowiedz

Olomanolo - 2 godziny temu, *.play-internet.pl A może "gwiazdy" chcą zwolnić Czesława bo zabardzo ich ciśnie na treningach odpowiedz

Bysio - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Czesiu wypad odpowiedz

Dość. - 2 godziny temu, *.chello.pl





Skibicki jest zmęczony.

My też jesteśmy już nim zmęczeni.

odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Czyli idziemy śladami Lecha z poprzedniego sezonu. Jesli tak, to cały wysiłek wkładany w LE mozna psu w żyć włożyć...



odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Wolfik: Może być ,,jeszcze ciekawiej,,. Jak wszyscy wiemy, cała Polska, nas ,,kocha,,. Kto wie, czy nie zawiąże się ,spółdzielnia,, żeby spuścić nas do ligi niżej. Niemożliwe? Przy takiej ,,ambitnej,, grze, wszystko jest możliwe...Nawet Radomiak na wybatożył po gołym zadzie... odpowiedz

Po(L)ubiony - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Leśny Dziadek: Może się tak zdarzyć. Ale z marketingowego punktu widzenia, ekstraklasa bez Legii, to finansowa klapa. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Po(L)ubiony: Jasne, tylko tymi kategoriamy to my myślimy, ale nie ci, którzy nas nienawidzą. Dla nich to niezła beka i satysfakcja. odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Oby tylko Pan Stanisław zechciał do nas przyjść. Bo po takich meczach, to można puścić pawia. Inna sprawa, czy D. będzie miał odwagę zaproponować takie rozwiązanie. Jak myślicie, co Staszek zrobi z np. z Wieteską, Skibicki, Lopesem, czy Maldenoviciem? A Martins ile jest w stanie dziennie przebiec km.? Aż się boję:)) co Czerczesow zrobi ze Sliszem, jak ten zacznie na meczach podżerać batony, chipsy, czy inne smakołyki.... odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Leśny Dziadek: Zrobi to, co uzna za stosowne. Oby tylko doszło do takiej zmiany, bo Michniewicz nie potrafi zmotywować zespołu do walki w lidze. Co innego LE, tam nikt się nie oszczedza bo graja dla siebie. odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Wolfik: ,,Zrobi to, co uzna za stosowne,, Bardzo Cię lubię kolego i tego się trzymajmy:) odpowiedz

Plaskacz - 2 godziny temu, *.chello.pl Mecz o Mistrzostwo z łachem wv 11 kolejce u siebie. Coś niepojętego. odpowiedz

zaniepokojony - 2 godziny temu, *.datapacket.com Czesiek dzwon zesz kuzwa!!! odpowiedz

(L)egia - 2 godziny temu, *.70.206 Fajnie, że Legia tak ładnie ciśnie w LE, ale co oni odpie*dalają w tej ekstraklasie??? Chcą zakończyć sezon w środku tabeli? Ręce opadają kur$#&a.... odpowiedz

Farme(L) - 2 godziny temu, *.virginm.net To już nie jest śmieszne... odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl A ja nie wiem szczerze mowiac o co chodzi. Napastnicy leicester ani spartaka moskwa nie mogą objechac naszych obroncow. A napastnicy lechii i innych polskich druzyn robią z naszą obroną co chcą.

Polskie kluby dziwnym trafem zaczynaja wygrywac w europie jak maja bardzo malo pinktow w rankingu...czy to wszystko nie jwst ustawiane????? odpowiedz

Dedi - 2 godziny temu, *.plus.pl @grzesiek:

Bo Leicester może ma wywalone na ligę europejską a Lechia gra jak o życie. Nie wiem nie chce nawet tak myśleć odpowiedz

Tager11 - 2 godziny temu, *.plus.pl Gdzie jest ten wspaniały taktyk, brak umiejętności strzeleckich.

,wykonywania rzutów wolnych itp.Puścić na urlopy zawodników jak zapowiedział taktyk.Skupić w LTC i Za........lać. odpowiedz

Jerry - 2 godziny temu, *.plus.pl Chyba za dużo sił poszło wczoraj na Polonię? odpowiedz

Jano - 2 godziny temu, *.orange.pl coż lech ma 100 lecie to sobie mistrza zdobędzie a Legia zagra z Wisłą lub Górnikiem Łęczna o utrzymanie! odpowiedz

Nn - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Jano: Co wy tacy nerwowi jesteście?? Kilka sezonów wstecz Wasz klub zdobył mistrza mając 11 porażek w sezonie. Lecha albo ugotują sędziowie albo sam się spali. Raków nie materiał na MP. Zatem trochę spokoju. Dodaje że nie jestem kibicem Legii odpowiedz

Vuko !!! - 30 minut temu, *.orange.pl @Nn: Bo tam nie ma drużyny i długo nie będzie bo nikt szatni nie trzyma. Po 2 kolejnych porażkach w LE (bo nikt chyba nie sądzi że dalej wszytsko wygramy) Czesio zostanie wywalony A trenerem zostanie jego któryś zastępca i sezon pójdzie na straty. Lech Śląsk Raków i spadkowicze już przypilnuja Legii miejsce poza 4ką odpowiedz

Załamka - 2 godziny temu, *.tpnet.pl 20 lat jestem na Legii, pierwsze lata nie rozpieszczały. Mistrzostwo co parę lat. Ale takiego wstydu, takiej żenady to nie pamiętam. Obrzydziliście mi piłkę na długo. Nie mówiąc o zakończeniu sezonu dla nas na dzisiaj. Wstyd taki że nie umiem ubrać tego w słowa odpowiedz

Rozyk - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Załamka: w czwartek inaczej śpiewałeś. odpowiedz

Załamka - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Rozyk:

I w związku z tym, że wygrali z Leicester to mają nas teraz wszyscy lać jak popadnie? Dla mnie liga jest ważniejsza. A fakt że wygrywają w LE frustruje jeszcze bardziej, bo to pokazuje że tym samym składem można wygrać z kimś teoretycznie poza zasięgiem. A potem pięć razy baty od pasterzy... Dla mnie wstyd. Ale jak ktoś woli tą LE od ligi to niech dzisiaj z radością sobie piwko strzeli, czy co tam lubi odpowiedz

Cudny Zenon - 2 godziny temu, *.jmdi.pl Żaden z gwiazdorków jednego sezonu nie wypromuje się do Dukli Jihlava na meczu w ekstraklasie. Oszczędzają bezcenne kosteczki na rewanż że Spartakiem, ewentualnie na Napoli. W lidze powinna grać Akademia odpowiedz

Korek - 2 godziny temu, *.33.226 Blamaz to malo. Czekamy na zwolnienie Michniewicza odpowiedz

Motywacja - 2 godziny temu, *.telkab.pl Chyba chłopaki muszą wpaść na trening... odpowiedz

Autor - 2 godziny temu, *.getfiber.pl @Motywacja: tu jest Pudzian z bejsbolem potrzeby.... odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Czesław zgrywa 2 skład na następny sezon i mecze w Europie:))) odpowiedz

Adi - 2 godziny temu, *.centertel.pl PIŁKARZYKI PAJACYKI WY NASZĄ LEGIE HAŃBICIE BARWY KLUB TRADYCJĘ A NAS OŚMIESZACIE PRZEZ WAS JESTEŚMY POŚMIEWISKIEM DOŚĆ TEGO CZAS Z TYM SKOŃCZYĆ GRAJĄ TYLKO DLA PIENIĘDZY BIEDAKI I PO CO JEŹDZIĆ NA MECZE CZAS COŚ Z TYM ZROBIĆ odpowiedz

Zylu - 2 godziny temu, *.centertel.pl I po majstrze. odpowiedz

gazza - 2 godziny temu, *.inetia.pl Ostatni mecz poznańskiego słowika jako treneira ??? Oby... odpowiedz

ivi - 2 godziny temu, *.orange.pl niezły syf odpowiedz

Vuko !!! - 2 godziny temu, *.orange.pl Wróć do szatni! odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Reklama deski klozetowej, którą przed chwilą zobaczyłem, jest doskonałym podsumowaniem tej bardachy.... odpowiedz

Cafu - 2 godziny temu, *.55.184 Żegnamy Czesia, zero mobilizacji, 8 meczów 5 w dupe, mistrz popski odpowiedz

Brawo grajki - 2 godziny temu, *.plus.pl Nawrocki podziękował redakcji za plus września eh. Jeżeli nawet on popełnia błędy to chyba już z koncentracją i mentalne coś nie halo jest. odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.aster.pl @Brawo grajki: To nie błąd Nawrockiego, tylko Mladena, który stał jak ch...j na weselu i nawet nie był przygotowany do podania. odpowiedz

jo - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Je&@ć już te puchary. 6 pkt i c#uj styka. Nawet jak w tych pucharach będzie 4*10-0 to swoje już mamy. odpowiedz

Co na to Mioduski? - 2 godziny temu, *.chello.pl Raz dwa trzy mało!!! Raz dwa trzy mało!!! Raz dwa trzy mało!!!

To ile jeszcze Mioduski??? odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl A niech im piątkę przyklepią. Czesław nie panuje już nad niczym. Jeżeli jutro nie dostanie wypowiedzenia, to w klubie nie ma prawdziwego faceta... odpowiedz

CBR - 2 godziny temu, *.mm.pl Ostatnio Staszek często dziwnym trafem odwiedzał a to mecz......a to ośrodek treningowy Legii.....coś czuję ,że jak Legia dziś przegra w Gdańsku to Stasiu przeniesie się na dłużej do ośrodka treningowego.......Czesiu umie ustawić legie w mocnych meczach jak Legia jest skazana na porażkę ale jak ma w lidze powalczyć to już nie ma pomysłu ........też swoje robią piłkarze,którzy na ligę mniej się spinają i dlatego potrzebny jest wstrząs i trener z Jajami.........walczyć trenować LEGIA musi panować???????????? odpowiedz

e(L)o - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Dajcie tu jakąś muzyczkę ! odpowiedz

Plaskacz - 2 godziny temu, *.chello.pl Wracają osobowym drugą klasą. odpowiedz

Junior - 2 godziny temu, *.net.pl Masakra to mało powiedziane Czesiu won

odpowiedz

McA - 2 godziny temu, *.tpnet.pl co jest k...

odpowiedz

hańba - 2 godziny temu, *.chello.pl 3:0 hahaha odpowiedz

Czesław jak ty mi zaimponowałes w tej chwili - 2 godziny temu, *.plus.pl To jest chore !!!! odpowiedz

(L)egionowo - 2 godziny temu, *.orange.pl Chyba panowie sobie już ligę odpuścili. W LE większe pieniążki. Tylko niech nie zapominają że przed nimi jeszcze 4 mecze i 4 miejsce wielce prawdopodobne. Tak że możemy zostać z niczym w tym roku. A prawda jest taka że kopacze chcą się pokazać w Europie i iść do lepszych klubów na zachodzie. Niestety odpowiedz

starszy - 2 godziny temu, *.plus.pl dawajcie Staśka dosyć tego dziadostwa ! odpowiedz

co za wstyd - 2 godziny temu, *.chello.pl http://www.maniak.tv/mk6 odpowiedz

Kkk - 2 godziny temu, *.net.pl Czesiu wyp... j!!!! odpowiedz

Do Czesława - 2 godziny temu, *.chello.pl Jak można wystawić 2 garnitur człowieku wystawiasz najsilniejsza 11 strzelasz 2-0 i można dać odpocząć o czym ty myślałeś!!!! Czym był zmęczony Emreli Josue i cała reszta. Czesiek przegrywasz nam Ekstraklasę!!!!! odpowiedz

Czesi - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Rotować to sobie mogl na koniec sezonu..Jakby mial wyniki..Niech jedzie na staz do Bayernu i zobaczy jak się rotuje składem i kiedy..

odpowiedz

word!up - 2 godziny temu, *.inetia.pl To jest chore , że w lidze nie potrafią wygrać z dziadami . Mladenovic jak zwykle najgorszy na boisku . odpowiedz

:) - 2 godziny temu, *.plus.pl A Czesław po meczu powie że nie chce narzekać na los. odpowiedz

Panie Stanisławie witamy po nowinę w Legii - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Michniewicz nie jest juz trenerem Legii odpowiedz

Załamka - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Czar prysł po czwartku, dzisiaj leszcze mistrza przegraliście. Wszyscy WON z Legii!!! Dawno takich upokorzeń w lidze nie było, o ile wogóle były... odpowiedz

Antyczesio - 2 godziny temu, *.plus.pl @Załamka: Niestety trzeba się przyzwyczajać do takiego syfu w lidze dopóki ten Chórzysta będzie trenerem. odpowiedz

Grzegorz - 2 godziny temu, *.centertel.pl Dla mnie ten sezon powoli stracony :(:( odpowiedz

Jerry - 2 godziny temu, *.orange.pl Mam w nosie ten wynik, najważniejsze, że wczoraj wygraliśmy z Polonią. odpowiedz

Plaskacz - 2 godziny temu, *.chello.pl Po meczu i mistrzostwie. odpowiedz

Sebo(L) - 2 godziny temu, *.master.pl Wyłączyłem to w pi.du.Nie da się tego oglądać. odpowiedz

robert - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Sebo(L): zrobiłem to samo. Oddają poznaniakom mistrzostwo walkowerem. odpowiedz

robert - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Sebo(L): zrobiłem to samo. Oddają poznaniakom mistrzostwo walkowerem. odpowiedz

Zielu - 2 godziny temu, *.centertel.pl Brawo ku...a odpowiedz

Dedi - 2 godziny temu, *.plus.pl Stasio Czerczsow nie bez przyczyny obiekty już oglądał ... Pewnie już lux mieszkanie załatwione.... odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 2 godziny temu, *.plus.pl @Dedi: no ba on nie zamieszka w LTC jak Czesio przeciez odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl 8 pierwszych spotkań - 3 wygrane, 5 porażek. Był taki sezon? odpowiedz

Zbieracz kartonow - 2 godziny temu, *.plus.pl @Leśny Dziadek: chyba 2001 2002 za Okuki z tym podziałem na grupy A i B ale pewny nie jestem odpowiedz

Leo - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Leśny Dziadek: w 2002 Legia została mistrzem więc mi to nie pasuje bardziej bym obstawiał 91/92 i słynne odwróć tabele zobaczysz Legię na czele.

odpowiedz

:) - 2 godziny temu, *.plus.pl @Zbieracz kartonow: a z Hasim czasem tak nie było? odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Zbieracz kartonow: To mamy szansę pobić rekord w następnej kolejce... odpowiedz

Zbieracz kartonow - 2 godziny temu, *.plus.pl @Leo: dzielili punkty w 2001 2002 bodajże zaczęli od porażek ze Śląskiem Amica i remis z Radomskiem? odpowiedz

Zbieracz kartonow - 2 godziny temu, *.plus.pl I caly plan na drugą połowę też w pi...u. odpowiedz

Karo - 2 godziny temu, *.orange.pl jak tak będa grac to nie wygramy meczu i nastepnych też z Lechem napewno w plecy Michniewicz nie chce wygrywać w lidze po jego komentarzach to widać wywalic go na zbity pysk w pucharach na farcie te zwycięstwa. odpowiedz

711 - 2 godziny temu, *.virginm.net @Karo: Amica to się przejdzie po Nas ,i to jest najbardziej smutne. odpowiedz

Sebo(L) - 2 godziny temu, *.master.pl I po wszystkim. Panie trenerze czas podjąć męską decyzję. odpowiedz

Damian - 2 godziny temu, *.comcast.net Karny!!!!!!!!!!! Je..ni sedziowie!!!! odpowiedz

Problem z motywacją najemników - 2 godziny temu, *.getfiber.pl Jak grają w LE to wiedzą że ktoś ich ogląda i chcą się pokazać jak graja na krajowym podwórku mają to gdzieś ..... na ta chwile Maden , Pekhart, Lopes brak woli i chęci. odpowiedz

kudłaty - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Skibicki chłopaku fajne masz włosy. Trwała? Ale trenuj więcej i skuteczniej odpowiedz

Jano - 2 godziny temu, *.orange.pl grają jak nasze chłopaki z B klasy po 7 piwach! odpowiedz

Marcin - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Skibicki do fryzjera, Mladenovic out ! odpowiedz

atmosferic - 2 godziny temu, *.orange.pl Powtarzam od 3 kolejki żeby go zwolnić bo będzie coraz gorzej to nie - trzymają go. Ok, trzymajcie go aż przegra wszystko przed nowym rokiem - nie wyjdzie z grupy ligi europy, przegra puchar polski i nie załapie się do pucharów - on już nie ma pomysłu jak w lidze wygrać mecz. Nawet z łęczną i wisłą k który każdy leje on miał ogromne probelmy. odpowiedz

Robert - 3 godziny temu, *.versatel.nl Skibicki to ma więcej strat niż podań, na prawdę odpowiedz

speed - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Od czasu kiedy Czesiu jest w Legii, nie widzę jakiegokolwiek pomysłu na grę. Jest marazm. A puchary to tylko i wyłącznie jeden wielki fart i na tym farcie Czesio jeszcze jedzie. Zakładam w najbliższym czasie trzy koła ratunkowe. w tym trzecie najważniejsze telefon do Staszka. odpowiedz

Kamuflaż - 3 godziny temu, *.tpnet.pl 45 min i jak nie będzie 3 pkt, pan Michniewicz przestanie pełnić rolę trenera. odpowiedz

Rambo - 3 godziny temu, *.centertel.pl Wystawianie Skibickiego i Mladena to jawny sabotaż. Dlaczego za tego Skibę nie gra od początku Kastrati skoro z Leicester grał tak krótko??? odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl To mają być zawodowi piłkarze? To ja jestem Pustynny Dziadek:)) Normalny człowiek pracuje 8 albo i więcej godzin dziennie. A oni 2 razy w tygodniu nie mają sił biegać? To co oni robią na treningach, w szachy grają? A może w Play Station? Tak dalej być nie może. odpowiedz

speed - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Leśny Dziadek: Kiedyś to były chłopy! A teraz... popierdółki. odpowiedz

patataj - 3 godziny temu, *.. Ale kibel odpowiedz

Julon - 3 godziny temu, *.timplus.net Tu jednak potrzebny będzie Czerczesow! odpowiedz

Zielu - 3 godziny temu, *.centertel.pl A jest możliwość zatrudnić dwóch trenerow? odpowiedz

Mietek - 3 godziny temu, *.vectranet.pl To co Legia gra do przerwy woła o pomstę do nieba. Masakra jakaś. Taki Skibicki to powinien wracać na kolanach do Warszawy po takiej pierwszej połowie. Dramat. odpowiedz

ryba socho - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl skibicki mladen ANTYLEGIA odpowiedz

M - 3 godziny temu, *.getfiber.pl Musztarda wywiad na pamięć przed meczem wkuwał..... odpowiedz

Ziomek - 3 godziny temu, *.oxynet.pl Michniewicz jest albo ślepy albo głupi, kur.. mladenovic od początku sezonu gra dno a on go co chwile wystawia do gry. Ogólnie cala legia dzisiaj to jest dno i 2 metry mułu, nie graja nic i jako kibic hu. mnie to obchodzą puchary, liga ucieka a my co mecz nic w niej nie gramy!!! odpowiedz

Konrad - 3 godziny temu, *.plus.pl Mówiłem śpiewać nie poddawaj się od pierwszej minuty :) odpowiedz

luki - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Konrad: Chyba : LEGIA GRAC K.RWA MAC!!! ;) odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 3 godziny temu, *.plus.pl Jeszcze 45 minut i wolne :) odpowiedz

Wiekek - 3 godziny temu, *.kompex.pl Gwiazdeczka Mladen, wielki Rafa i skiba do zajezdni. Odrazu. odpowiedz

meter - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Wiekek:

Pełna zgoda.Dodatkowo,zakaz zbliżania się do 1 drużyny na miesiąc! odpowiedz

Sebo(L) - 3 godziny temu, *.master.pl Przy ewentualnej porażce w Gdańsku,a po pierwszej połowie wszystko na to wskazuje los Michniewicza wydaje się być przesądzony.5 poreażek w 8 meczach to nawet nie jest katastrofa.Trudno znaleźć słowo żeby to określić. odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Dlaczego za Emreliego gra Pekhart a za Kastratiego gra skibicki? Michniewicz chce przegrać ten mecz czy co? odpowiedz

anonim - 3 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Po przerwie reprezentacyjnej porażka z Lechem.. odpowiedz

Miki - 3 godziny temu, *.plus.pl Wystawianie Skibickiego, Mladenowica, Lopeza to sabotaż odpowiedz

Go4goal - 3 godziny temu, *.centertel.pl Czy ktoś potrafi racjonalnie wytłumaczyć, dlaczego piłkarz o takich umiejętnościach jak Skibicki gra w takim zespole jak Legia??? Ten człowiek oprócz biegania nie potrafi kompletnie nic!!! Michniewicz wyleczył się już z Hołowni, kiedy wyleczy się ze Skibickiego??? odpowiedz

Po(L)ubiony - 3 godziny temu, *.aster.pl W Legii gra dziś dziewięciu. Skibicki i Mlden, grają w Lechii. Mogliśmy stracić parę bramek, ale straciliśmy jedną, po wolnym, którego nie powinno być. Umacniamy się nad strefą spadkową. odpowiedz

WSTYD - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl WSTYD I HAŃBA!!!!!! ZEJDZCIE Z BOISKA LAMUSY BO HAŃBICIE NASZE BARWY!!!!! mało mnie liga Europy obchodzi jak mamy w tym sezonie z ligi spaść, co to K. W. A MA BYĆ?!?!? odpowiedz

Biała Siła - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Mentalność jest słaba odpowiedz

:) - 3 godziny temu, *.plus.pl 5 zmian w przerwie i jazda odpowiedz

Zbieracz kartonow - 3 godziny temu, *.plus.pl @:): szkoda że nie można 11 dokonac. odpowiedz

Ator - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Strefa spadkowa, a zespół nie jest zdeterminowany? Wszyscy zmęczeni? Przecież tu już od pierwszej minuty murawa powinna się palić od zprdl. Młodzi ludzie,a mają mniej energii od staruszek z sanatorium. Wstyd odpowiedz

Pierwsza połowa bez strzału celnego - 3 godziny temu, *.getfiber.pl Brak słów.... odpowiedz

Spackman - 3 godziny temu, *.chello.pl dobre jest to że nie spadną do strefy

spadkowej na przerwę z meczami drużyny narodowej odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Problem jest w mentalu i przygotowaniu fizycznym do sezonu. Jedno wynika z drugiego. I taka uwaga - panie Czesiu, pressing nie polega na tym, że 4 biegnie do 1, tylko każdy pilnuje swojego. A może w przerwie po....batonie i w drugiej połowie będzie inaczej... odpowiedz

Jerry - 3 godziny temu, *.207.178 Obecność Mladenowicza ba boisku to sabotaż. odpowiedz

Plaskacz - 3 godziny temu, *.chello.pl Skibicki rezerwy. odpowiedz

Sebo(L) - 3 godziny temu, *.master.pl Niestety Legia do Gdańska nie dojechała. Najbardziej żenujące 45 minut w wykonaniu "Wojskowych" od kilku sezonów. Tragedia to za mało powiedziane. odpowiedz

Zielu - 3 godziny temu, *.centertel.pl Mladen 100% strat.... Czym wiecej może się popisać żeby usiąść na trybunach odpowiedz

Tager11 - 3 godziny temu, *.plus.pl Extra myśl szkoleniowa,posadzić na ławce dobrych zawodników w meczu bardzo ważnym,wpuścić Mladenowicza,Skibickiego itp 14 dni przerwy na reprezentację,a gramy takim składem,PRZEMĘCZENI TRZEBA IM DAĆ URLOPY.

odpowiedz

Zbieracz kartonow - 3 godziny temu, *.plus.pl @Tager11: tu nie ma żadnej myśli szkoleniowej ani żadnego myślenia na boisku. odpowiedz

Konrad - 3 godziny temu, *.plus.pl Jak tak dalej będzie to puchary beda nas kosztowały 1 liga. Wszyscy nas ogrywja. Z Wigrami Suwałki się udało odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Michniewicz wystawiając taki skład sam sobie strzela w stope. odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Michniewicz zwolniony.... odpowiedz

Zealley - 3 godziny temu, *.chello.pl panowie - włączcie sobie o 19.00

Wielkie Derby Pragi- szkoda nerwów i zdrowia na tych dziadów odpowiedz

Zielu - 3 godziny temu, *.centertel.pl My gramy z kontry... Pekhartem... Nie wierze odpowiedz

wtf - 3 godziny temu, *.chello.pl @Zielu: I drugim szybkobiegaczem Lopesem odpowiedz

wtf - 2 godziny temu, *.chello.pl popisał się ten co go do kadry wpychają odpowiedz

wtf - 2 godziny temu, *.chello.pl popisał się ten co go do kadry wpychają odpowiedz

Dedi - 3 godziny temu, *.plus.pl Dorba ide zaraz z psem 5 porażka się szykuje wstyd. Sheriff potrafi się zmotywować na ogórkową ligę.... odpowiedz

na ten moment - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Slisz ciągle podciąga koszulkę po kilka razy w czasie meczu i wyciera nos. Tik nerwowy, katar sienny? Chłopaku zacznij grać odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl @na ten moment: Widocznie szuka batona i chlipie, bo zapomniał, albo ma zakaz. odpowiedz

Adi - 3 godziny temu, *.centertel.pl GRAJĄ DLA PIENIĘDZY W LE A TAK TO HAŃBIĄ BARWY KLUB I TRADYCJĘ A NAS OŚMIESZAJĄ PRZEZ NIBY PIŁKARZY JESTEŚMY POŚMIEWISKIEM DOŚĆ TEGO CZAS Z TYM SKOŃCZYĆ odpowiedz

Plaskacz - 3 godziny temu, *.chello.pl Mamy kogoś za Mladenowicia? odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl To jakaś parodia i to powtarzalna. Zawodnik podaje niecelnie i ma pretensje, że tam nikogo nie było:)))) odpowiedz

na ten moment - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Wygląda to tak jakby piłkarze wybierali sobie mecze w których chce im się grać. Dzisiaj od początku 0 konkretów w stylu jakoś to będzie. odpowiedz

Mck - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl My zmeczeni rotacje a Lewandowski gra kazdy mecz jak i skład Bayernu..Polska myśl szkoleniowa..Rotacje rotacje rotacje..A gdzie nie patrze po dzisiejszych składach to takie same jak w srode,czwartek..Ale my komputery,drony,KATASTROFA..GÓRNIK ŁECZNA CZEKA NA CIEBIE CZESIU.. odpowiedz

Sebo(L) - 3 godziny temu, *.master.pl Tego anty futbolu w wykonaniu Legii nie da się za skur..syna oglądać. odpowiedz

ja - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Kto uczyl Miszte mur ustawiac? odpowiedz

Quad74 - 3 godziny temu, *.chello.pl No i po co Jędza znowu faulował... Te jego wejścia w przeciwnika to już jakaś patologia. Dobry piłkarz, legenda Legii itd. - ok, ale to jakaś dysfunkcja umysłowa. Który to już raz... odpowiedz

wtf - 3 godziny temu, *.chello.pl mur to chyba miał osłaniać trybuny odpowiedz

Pier...ole - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Mam dojść..Czerczesow proszę bo za rok to my będziemy w 2 lidze..Gwiazdy tylko graja jak im się chce..Do Kurr.... dlaczego takie zmiany przed przerwa na reprezentacje...Co to za deb...l.. odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl M.P to raczej po tym sezonie nie będzie...Oby były puchary, bo jak na razie to widać ciemność... odpowiedz

... - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Zejdźcie z boiska bo wstyd tylko, żenada... To jest niepojęte. Wkłady do koszulek odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Kupon Jędza wraca do formy z Mielcem. odpowiedz

wukashi - 3 godziny temu, *.play-internet.pl No i ch no i czesc odpowiedz

Pab(L)o - 3 godziny temu, *.mm.pl W przerwie 4 zmiany, w tym skibicki od razu do rezerw odpowiedz

Sebo(L) - 3 godziny temu, *.master.pl Żenada. odpowiedz

M - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl To jest Sabotaż..!!! odpowiedz

Dedi - 3 godziny temu, *.plus.pl Szczęście mamy że nadal 0:0 odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Wietes zagarnął piłkę łapą, w polu karnym... odpowiedz

Adix - 3 godziny temu, *.mm.pl Rewelacyjny Skibicki! Wiency go!!!! odpowiedz

Konrad - 3 godziny temu, *.plus.pl Taktyka na ekstraklasę wytrwać pierwsza połowę odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Skibicki co dostanie piłkę to ją traci. odpowiedz

Sebo(L) - 3 godziny temu, *.master.pl 20 minut za nami i tragiczna gra Legii. W ofensywie nie istniejemy.Skibicki nieporozumienie. odpowiedz

Dedi - 3 godziny temu, *.plus.pl Niech ktoś naszym powie że jak nie wygramy ligi to w przyszłym roku najważej elitarna Liga konferencji i mecze z Florą. odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Podrzućcie link do meczu odpowiedz

Konrad - 3 godziny temu, *.plus.pl @L: nie chcesz tego oglądać. Uwięzi mi odpowiedz

LEGIA to MY! c u L t - 3 godziny temu, *.as9105.net 17:26 - "We are always there!" - it comes from the Legia sector. Meanwhile, the players go out onto the pitch odpowiedz

Po(L)ubiony - 3 godziny temu, *.aster.pl Czesiek, zdejmij Skibickiego!!!! odpowiedz

Pawel - 3 godziny temu, *.mm.pl Skibicki 3 kontakty i 3 straty.... bez komentarza. odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Mam ogromną prośbę do prezesa - sprzedajmy w zimie Wietesa i kupmy dobrego stopera. To jest jakiś dramat... odpowiedz

Załamka - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Wiem, że to dopiero początek meczu, ale tu będzie straszna klęska niestety... Legia w tym roku gra tylko w lidze europy, na ligę nawet nie wychodzą na boisko. WSTYD!!! odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.telnaptelecom.pl 4 minuta i 5 podań do rywala. Co oni odp...? odpowiedz

Cziko - 4 godziny temu, *.play-internet.pl No z takim składem-bęcki. Abym sie mylił odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.centertel.pl Nie ważne, kto grą, ma być rycie boiska i jazda na zadach. I zwycięstwo. odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Leśny Dziadek: (Nieważne kto gra) odpowiedz

Olo - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Panowie poproszę o jakiś link do meczu odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Pekhart z obecną formą nie ma prawa wyjść w pierwszym składzie szczególnie jeśli spojrzymy na to w jakiej formie jest Emreli. odpowiedz

Szok - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Czy on nie pojmuje ze robi krzywdę nam..Vo z tego ze w tym roku puchary jak za rok moze ich nie byc i bedzie płacz i Czesio bedzie sobie trenował jakies Zagłębie.. liga to obowiązek w tym momencie..A Lopez i Pethart i brak Josue.. odpowiedz

Prawdziwy Boniek gra w hondurasie - 4 godziny temu, *.plus.pl Liczę na Mladenovicia że się zmotywuje na mecz ze swoim byłym klubem. odpowiedz

Fan - 4 godziny temu, *.plus.pl Inny teatr to inne lalki tylko scena ta sama. odpowiedz

Realista - 4 godziny temu, *.plus.pl Kadra liczna ale grajkowie dobrzy nieliczni zwłaszcza dziś na boisku od pierwszej minuty odpowiedz

Lopez haha - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Nawet jak strzela dzisiaj po bramce to uważam że bezsensu ze oni graja.. Legia nie ma w nich przyszłości,nie graja ładnej pilki,są to toporni zawodnicy malo dynamiczni jak na napastników i bezsensu tracić czas na granie takimi zawodnikami.. Jak już to było młodych puścić..Szczerze to się dziwie Miodkowi ze to jeszcze trawi.. odpowiedz

Lopez ale nie ten - 4 godziny temu, *.plus.pl @Lopez haha: Lopez ale Ivi to byłbym za żeby zagrał u nas :) odpowiedz

:) - 4 godziny temu, *.plus.pl Ciekawe czy Stanisław będzie na trybunach? odpowiedz

Ja - 4 godziny temu, *.plus.pl @:): Moze to Czerczesow taki skład mu doradził po treningu na którym był? odpowiedz

:) - 4 godziny temu, *.plus.pl @Ja: Stanisław to aż tak głupi by nie był a poza tym grał 4 obroncow ;) odpowiedz

Kociol - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Czekalem z miłą chęcią na mecz ale jak zobaczyłem Lopeza i Peharta to rece opadaja.Ich nie da się ogladac..Zero przyjemności..O vo chodzi ? Poszlo mu w pucharach na farcie to mysli ze jest królem i liga tez pojdzie na farcie..Rece opadaja odpowiedz

Zbieracz kartonow - 4 godziny temu, *.plus.pl Oszczędzać to się będą cały tydzień bo powiedział w którymś wywiadzie że da im znowu kilka dni wolnego po meczu. odpowiedz

Kolega po szalu - 4 godziny temu, *.plus.pl @Zbieracz kartonow: dla CM-a przerwa na kadrę oznacza przerwę w treningach :) odpowiedz

speed - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Lopes tragedy. Wzięty po taniości i gra po taniości (czyt. bezbarwnie). Już lepiej niech się młodzi ogrywają. odpowiedz

Mck - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Lopez i Pehart..On chyba chce być zwolniony.. O co tU chodzi..Przerwa na repre.. A on oszczędza? JA JESTEM W SZOKU odpowiedz

Rytm - 4 godziny temu, *.centertel.pl Czesław to udaje, że jest głupi albo po prostu jest głupi. odpowiedz

Cyniek - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Spokojnie armaty wejdą po przerwie odpowiedz

Pab(L)o - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Nie da się zagrać optymalnym składem przed przerwą reprezentacyjną? Kto pamięta kiedy wygraliśmy jak mecz zaczynał Tomas, Lopez i Skiba ? Jeszcze dziś naprawdę z dobrym rywalem, a w przerwie dwie zmiany, ehhh odpowiedz

Olo - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Panowie poproszę o jakiś link do meczu odpowiedz

Legion - 5 godzin temu, *.chello.pl K.....a a w lidze znowu Mahir i Kastrati na ławce, a w pierwszym składzie Pekhart, Lopez i Skibicki. Michniewicz czy ty w ogóle nie wyciągasz wniosków?! Znowu męczenie buły i po meczu, że zabrakło szczęścia?! odpowiedz

Załamka - 5 godzin temu, *.tpnet.pl A na ligę konsekwentnie Czesio olewka, patrząc na skład to dzisiaj wypisujemy się z walki o mistrzostwo w tym roku... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.