Michniewicz: Przegraliśmy zasłużenie

Czesław Michniewicz (trener Legii): Cóż można powiedzieć po takim meczu? Lechia przeważała przez całe spotkanie o przegraliśmy zasłużenie. Niewiele więcej mam do dodania. Na szczegółową analizę przyjdzie jeszcze czas, jeśli chodzi o zachowanie poszczególnych zawodników na boisku. Wczoraj mieliśmy trening w Gdańsku, pierwszy po meczu z Leicester. Mówiłem, że nie wygląda to dobrze, było widać u zawodników ciężkie nogi. Wiedzieliśmy więc, że musimy dokonać korekt w składzie. Czasu na regenerację było bardzo niewiele. Na pełną regenerację trzeba minimum 72 godziny. Planowaliśmy, że po przerwie wyjdą na boisko ci, którzy grali w meczu z Leicester, ożywią grę, stworzą kilka składnych akcji i strzelą bramki. Tak się nie stało. W całym meczu popełniliśmy dużo błędów, straciliśmy 3 bramki, z których dwóch absolutnie można było uniknąć. Mieliśmy też swoje sytuacje, np. Kastrati mógł podawać do Emreliego. Poza tym nie przypominam sobie inne 100% sytuacji, były jakieś wrzutki, dośrodkowania, ale nic zagrażającego bramce. Czy Lechia nas zaskoczyła? Nie. Lechia zagrała dobre spotkanie, miała lepszy dzień, wykorzystała swoje sytuacje.

Dexter - 4 minuty temu, *.centertel.pl To co Radomiak Wisła Kraków Śląsk Wrocław Lechia Gdańsk lepsze od Leicester ??? odpowiedz

Rytm - 11 minut temu, *.centertel.pl Uparł się na tę grę wahadłami. I ten Pekhart jako perełka.

Czesio jest ograniczony intelektualnie chyba. Przed meczem po składzie już każdy widział, że będzie lipa, a ten swoje. To szympans by zrozumiał swoje błędy. odpowiedz

Piotr - 13 minut temu, *.111.202 Czerczesow równy gość ale dajcie już spokój z tym tematem. Dwa razy do tej samej rzeki się nie wchodzi. Kondycyjnie dobrze przygotował piłkarzy. Miał dobrą taktykę do czasu. Po pól roku wszystkie drużyny potrafiły nas rozszyfrować. Zapomnieliście. Myślicie, że będzie miał nową strategię. odpowiedz

Mat Z - 16 minut temu, *.tktelekom.pl Ja mam wrażenie że tutaj problem jest z piłkarzami, nie można zapomnieć w 2 dni jak się gra...

Wg mnie Czesio powinien grać żelaznym składem a on im daje za dużo luzu. Stasiek przyjdzie złapie za mordy a za pół roku piłkarzyki go zwolnią bo za ciężko trenują, coś jak swego czasu w Wiśle K. Petrescu.

gazza - 25 minut temu, *.inetia.pl Mizerny trener - Dymisja natychmiastowa ! odpowiedz

ToJeAmelinium. - 29 minut temu, *.55.238 Na co wy liczyliście przecież to zrzut z amicy, zrobi wszystko aby jego amica zdobyła majstra na 100 lecie. Nie wiem skąd u niektórych zachwyty że to taki wielki taktyk 8 meczy 5 w dupę. Stasiek zostań w Warszawie i zrób z tymi panienkami ( co wybierają sobie mecze w których im się opłaca biegać ), znów porządek. odpowiedz

Szymon - 33 minuty temu, *.chello.pl Niczym nas nie zaskoczyła? No prawda niczym tylko 3 bramki dostaliście, ale to norma. Nie wiele mam do dodania. No właśnie tu zaczyna się prawdziwy problem. Po raz kolejny drużyna nie jest przygotowany do meczu ligowego. A trener nic nie wie. Szkoda gadać. Może rzeczywiście jest coś na rzeczy że Staśkiem. odpowiedz

eLpolo - 35 minut temu, *.137.74 Nie wierzę, że zawodnicy którzy nie grali w czwartek nie mogli stanowić dzisiaj 80 % składu. W czym taki Holownia czy Ribeiro byli by słabsi od Mladenovica ? odpowiedz

Martinez - 37 minut temu, *.105.93 Nie rozumiem trenera.

Zgrany skład zaraz po wielkim sukcesie z Leicaster ma wejść dopiero w II połowie? O co tu chodzi? To nie powinno być tak, że w miarę zmęczenia materiału wymieniamy ich po kolei i zmiennicy wchodzą na teoretycznie podmęczonego rywala? Toż to nielogiczne kompletnie... Ten biedny Skibicki, no jak toto wygląda? Jakby 15 lat miał. Moja stara by go na boisku przestawiła. Co on robi w Ekstraklasie, co on robi w Legii? Przecież na boisku ze starymi wyjadaczami ma znaczenie to jak wyglądasz, a te włoski jego śmiechem zabijają. Poważnie, jeśli jesteś cienki fizycznie, to chociaż nie wyglądaj śmiesznie. Przydałoby się "0" w ocenach, bo chłopak nie miał ani jednego poprawnego zagrania... odpowiedz

hfg - 38 minut temu, *.chello.pl komentujący stan umysłu

Robin(L) - 40 minut temu, *.t-mobile.pl W ostatnich kolejkach to wychodzi na to że każdy ma lepszy dzień tylko nie "nasze" wkłady do koszulek. Tutaj albo ewidentnie palemka strzeliła po pucharach albo grają przeciwko trenerowi . Czerczesow nie bez powodu był w Warszawie na meczu na treningu. Czyżby zapowiadała się, zmiana? Bo jak tak dalej będzie to będą walczy nie o pucharu tylko o utrzymanie. A jak narazie leją nas aż, furczy w tej marnej lidze odpowiedz

Juri - 41 minut temu, *.inetia.pl Wynika z tego że rezerwa jest cienka. odpowiedz

Tym - 42 minuty temu, *.net.pl No zapomniał pan panie Czesławie że skibicki grał z Lechią do 6 minuty trzy głupie straty ok jest młody niech gra ale ostatnie 10 minut a nie podstawa odpowiedz

e(L)o - 43 minuty temu, *.vectranet.pl Zasłużenie?

Giresee - 43 minuty temu, *.plus.pl Zasłużenie to w eklapie dostajecie baty regularnie.... Chyba czas się pożegnać. Puchary pucharami, ale najważniejsza jest liga i Mistrz Polski miej jaja i odejdź odpowiedz

Roma - 45 minut temu, *.lunet.eu To wszyscy widzieli. Czekam na odpowiedź dlaczego tak się stało. odpowiedz

Miodek - 50 minut temu, *.t-mobile.pl Miodek dobrze gadał ze Czesio dopiero się uczy grac w Europie..Ale my za to płacimy.. odpowiedz

Zielu - 50 minut temu, *.centertel.pl A na koniec sezonu zbika tłumaczeń: przez skuteczność i lepsze naszych rywali zasłużenie spadliśmy... Ufff, lepiej tak niż spaść niezasluzenie odpowiedz

Luk - 51 minut temu, *.eurotel.cz Michniewicz to mistrz w bronienu wlasnej bramki. Legia to dla niego za wysokie progi . zwolnic tego gamonia. Czerczesov pokaze kto tu rządzi. Michniewicz wodeczki idz sie napić. Tego nie da sie oglądać. odpowiedz

Lewy - 52 minuty temu, *.t-mobile.pl Lewandowski to u Czesia to by pobił rekord Gerda..:))) Rotacja rotacja..Lewy musialby odpoczywać. CZESIO SWOJE WIE..To jakis kabaret smutnych panow z ta Rotacja.. odpowiedz

kami(L)PRAGA - 55 minut temu, *.vectranet.pl niema co analizowac wystarczy nie wychodzic skibickim w pierwszym zestawieniu i odrazu bedzie zwyciestwo !!!!!!!! slaby mladenowic juz wystarszy 2 slabe skrzydla oznaczaja porazke wystarczy mecz wlaczyc o 15 min i przestac ogladac o 32 min seria glupich strat skibickiego i mladenowicia co skutkuje ze przez cala polowe nie atakujemy tylko sie bronimy puzniej z dup,,, zmiany i gra na afere bez planu moze cos ktos zrobi kreatywnego skibicki w 4-8 ligowych rezerwach se nie radzi co on robi w pierwszym skladzie !!!!!!!pierw ogarnijcie rezerwy na jakis poziom potem dopiero sciagajcie ich do pierwszego skladu odpowiedz

Wawa - 55 minut temu, *.chello.pl Czesław twój czas minoł

Won z

Legii jak kilku podstawowych zawodników jest przemęczony to rezerwowi trawę gryzą a nie przechodzą obok meczu

Czesiu nie potrafisz, tego wyegzekwować to

Won Won Won jesteś słabym trenerem

Rafal - 55 minut temu, *.play-internet.pl Kubel zimnej wody na glowe. Jak nie mieli sily to bylo nastawic sie na gre z kontry od poczatku. Kastrati wtedy moglby wykorzystac swoja szybkosc a wysuniety Pekhard mog zgrywac do niego wchodzacego na szybkosci. Czesiu , badz troche refolmowalny, wiecej na tym zyskasz. odpowiedz

Ziomek - 56 minut temu, *.oxynet.pl Co ty cesiek pier...isz. Kogo obchodzą puchary, jak z taką gra w następnym sezonie nie zagramy w nich bo się do nich nie dostaniemy. I dalej będzie dziura budzetowa ????‍♂️ w innych ligach jakos graja co 3 dni i nikt nie narzeka, a w Polsce zmęczenia wielcy zawodnicy, do kasy brania za taka padline jak dzisiaj to zmęczenia nie są. Powinni wracać z buta z Gdańska za raka grę. Dno! odpowiedz

Leśny Dziadek - 59 minut temu, *.orange.pl O czym pan bredzisz? Jakie 72 godziny? Ci ludzie powinni być PRZYGOTOWANI na grę co kilka dni. Co pan jeszcze chcesz znalizować? Może daj im tydzień wolnego, to się przygotują odpowiednio do meczu z Lechem. Gościu nic do ciebie nie miałem, ale teraz przestało mi sie podobać to ciągłę powtarzanie bredni. Przypomina mi to Vuko, gdy nie wiedział co robić, gdy zawodnicy kładli lachę na grę. Przestań analizować pewne tematy, i bierzcie się razem za robotę. A najlepiej złóż jutro rezygnację, bo za dużo tych porażek i tego pier...dzenia. Ps. Nie zapomnij kupić im nowej gry na Play Station, a jednemu tuzina batonów, bo bez tego w ogóle nie wyjdzie na boisko. Dzisiaj szukał pod koszulką i płakał, bo nic nie znalazł. Ja p.... ludzie, niech on zejdzie już z mojego widoku, bo mnie starego dziada krew zalewa... odpowiedz

K(L)AKIER - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Nic się nie stało, hej czesku odpowiedz

Mvk - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Bayern gra od początku sezonu tym samych składem,mecze na bardzo wysokiej intensywności i dzisiaj pierwsza wpadka ale ile maja punktów Grali od początku najmocniejszym składem i w lidze mistrzow gdzie intensywność jak i sama bundesliga jest na innym poziomie. CZY TO SA NAD LUDZIE CZY CZESLAW WIECZNIE MA WYMÓWKĘ I POLSKA MYŚL JEST TAKA JAK JEGO I FLATEGO MAMY TAKA LIGE JAK TRENERÓW. odpowiedz

Ktos - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Michniewicz Koń trojański podłożony przez Lecha odpowiedz

kczeczu - 1 godzinę temu, *.205.223 Będziemy jak Lech na puchary wystawiać rezerwy odpowiedz

JAK4L - 1 godzinę temu, *.centertel.pl dlaczego nie zdjąłeś Skibickiego po 20 minutach ?

Co z Ribeiro ? Czy naprawdę Muci jest lepszy od Kostorza ?

Muci, Lopez Pekhart to są napastnicy - czy naprawdę muszą grać razem ? odpowiedz

kami(L)PRAGA - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl kur.... grasz bez taleciem skibickim w wyjsciowym skladzie potem gdy tracimy bramke zmieniasz ustawienie na ofensywne zmieniasz plan na mecz prawda jest taka ze kazdy mecz zawala skibicki nic kreatywnego niema z jego strony dorzucic mladenowicia na drugie skrzydlo i przegrany mecz mamy gwarantowany Ku,,,, nawet wigry suwalki graly lepiej i musiales wstawiac MUCIEGO EMRELEGO to jest wina slabego skibickiego i mladenowicia nic nie wnosza do spotkan zle dosrodkowania brak zagrozenia z ich strony powoduje ze przegrywamy bo nasz atak nie istnieje defensywni pomocnicy plus mladenovic skibicki i pekhard na ataku jak skrzydla nie potrafia mu dograc pilki kazdy mecz to slabosc tych 2 panow odpowiedz

kzls - 1 godzinę temu, *.hapay.pl Panie Czeslawie, no ok, ale co dalej? Problem nie trwa od wczoraj, a od początku. Rozumiem odpuścić ligę, ale wszystko ma swoje granice. odpowiedz

Natalia - 1 godzinę temu, *.waw.pl Mladenovic out!!!! Dno dna odpowiedz

Kukurukuku - 1 godzinę temu, *.. Jedyną korzyścią jest fakt, że po zwolnieniu w dniu dzisiejszym przez prezesa pięciolecia będziesz miał blisko do domu, przypominam że jest początek października, a taki zabieg w tym okresie u niego jest po prostu odruchem warunkowym. odpowiedz

robakiero - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Moim zdaniem okno wystawowe w postaci Legii w LE jest zbyt ważne dla 3/4 zespołu niż całkowite dobro drużyny z tad liga idzie słabo.... nie wygraliśmy z nikim znaczącym w tym sezonie... myślę ze czas odłożyć panów myślących tylko o LE podczas 2meczu z Napoli na ławkę i dać pograć w lidze ... bo to nie jest normalne. Lechia fakt zagrała dobry mecz . odpowiedz

K(L)AKIER - 14 minut temu, *.inetia.pl @robakiero: każdy przegrany mecz w wykonaniu Legi, jej przeciwnik zagrał dobry , widziałeś wczoraj Śląska albo wisle co.oni grają? To jest jakiś dramat że z takimi popprzegrywali mecze odpowiedz

Dth46 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl W pucharach kapitalny wynik Michniewicza. W lidze dramat. odpowiedz

Koko123zambrów - 1 godzinę temu, *.net.pl Jest Pan bliski powiedzenia, że Barcelonie też nie idzie bo grają co 3 dni. Ciężkie nogi ok, a brak jakiejkolwiek chęci i zaangażowania jak Pan wytłumaczy. odpowiedz

Michal - 1 godzinę temu, *.orange.pl A Mladenovic przy 3 bramce to generalnie miał wyj.... Na podbiegnięcie do piłki nie mówiąc już o powrocie za zawodnikiem odpowiedz

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.master.pl "Było widać ciężkie nogi" Kabaret ku.wa. To oni biegli w maratonie? Michniewicz chyba już odfrunął. odpowiedz

Wolfik - 11 minut temu, *.mm.pl @Sebo(L) : Jak się trenuje co drugi dzien po godzinie trudno o świezość... Michniewicz takim opowiadaniem robi z siebie idiotę. I z nas przy okazji. odpowiedz

Puchary - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Czyli po każdym meczu LE będziemy przegrywać i to normalne? odpowiedz

Cyniek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Mam nadzieję że że już na bezrobociu zrobi pan ta analizę odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.plus.pl Tym meczem przegrałeś chyba posadę trenera w Legii. odpowiedz

czaszka - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Przed meczem z Rakowem i Śląskiem też były ciężkie nogi? odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 1 godzinę temu, *.plus.pl Czekam na ruch pana prezesa teraz. odpowiedz

Legion - 1 godzinę temu, *.chello.pl Ty już nic nie mów, won z Legii!!!! Co ty za skład wystawiasz?! Czemu znowu gra Skibicki i nie jest zmieniony po 10 minutach gry!? Czemu nie gra w pierwszym składzie Emreli i Kastrati!!! Pressingu zero! WON!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

Zbieracz kartonow - 1 godzinę temu, *.plus.pl Więcej wolnego im daj wypoczeci będą lepiej grali zwłaszcza Skibicki. odpowiedz

lucho_83 - 1 godzinę temu, *.chello.pl No cóż, po 8 meczach chyba możemy zapomnieć o Mistrzostwie... odpowiedz

Rytm - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Ogarnij się cieniasie ekstraklasowy.



Dawać Czerczesowa!

mietowy - 1 godzinę temu, *.aster.pl no i co z tego wynika ???!!!! bylo przelozyc kolejny mecz

