Konferencja pomeczowa

Kaczmarek: To był udany dzień

Niedziela, 3 października 2021 r. 20:14 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Tomasz Kaczmarek (trener Lechii): Dla klubu i kibiców był to bardzo udany dzień. Drużynie należy się duży komplement za ogólną postawę i osiągnięty wynik. W pierwszej połowie zagraliśmy bardzo dobrze. Graliśmy piłką do przodu i kontrolowaliśmy większe fazy meczu. Tylko momentami przeciwnik nam uciekał, a nam czasami brakowało precyzji.



W drugiej połowie moi piłkarze wykonali bardzo dobrą pracę. Wiedzieliśmy, że po przerwie czeka nas w zasadzie drugi mecz, a Legia wyjdzie zupełnie odmieniona. Przewidywaliśmy, że Legia będzie miała więcej technicznych zawodników i będzie chciała nas zdominować. Chcieliśmy grać piłką i szkoda, że pod koniec nie udało nam się zagrać na zero z tyłu. Taka jest jednak piłka. Trzeba trzymać koncentrację do końca i tego nam zabrakło. Ogólnie był to jednak bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu.



Ważnym jest, aby do przeciwnika nie podchodzić ze strachem, ale z szacunkiem. Dzisiaj zaprezentowaliśmy dużą dyscyplinę, mało faulowaliśmy, a dużo wygrywaliśmy stykowych sytuacji. Jeżeli ofensywni zawodnicy są zaangażowani i dobrze reagują, to wtedy możemy zagrać ofensywniej i odważniej. Czasami w spotkaniach z teoretycznie słabszym rywalem większym sensem jest zagrać z większa liczbą defensywnych graczy, żeby zachować odpowiedni balans. Dzisiaj jednak zaprezentowaliśmy ofensywny futbol.