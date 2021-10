Czarna seria trwa

Sędziowie

Główny: Szymon Marciniak

Asystent: Paweł Sokolnicki

Asystent: Marcin Borkowski

Techniczny: Damian Kos



Komentarze (122)

OLaf - 10 minut temu, *.tpnet.pl Ciekawe czy Czesiek zostanie jutro zwolniony czy jeszcze jeden mecz dostanie szansy... odpowiedz

Erni - 12 minut temu, *.chello.pl Trenerze nie będę się wypowiadał na temat prowadzenia zespołu bo jest Pan od tego,ale bardzo proszę nie wstawiać Skibickiego bo to młokos bez ambicji woli walki tak jak powiedział jest zmęczony po dzisiejszym dniu tylko mi to udowodnił i jescze jedno Slisz brak mi słów ile razy zepsuje mi jescze wieczór?! Pan się zna Pan widzi bardzo proszę!!!!! Lopes niech trenuje niech walczy ale też jest mega słabo. Przemyśli Pan to. Dziękuję!!!! odpowiedz

K(L)AKIER - 13 minut temu, *.inetia.pl Nic się nie stało, hej Czesku nic się nie stało odpowiedz

Pajak - 13 minut temu, *.centertel.pl Grajta u buka cwaniaczki ... odpowiedz

Optymista - 16 minut temu, *.telkab.pl Patrząc na to wszystko,jak wygląda gra od początku sezonu to słabo to wygląda, i szczerze mówiąc trener Michniewicz to nie jest ktoś dla Legii odpowiedz

Wolfik - 18 minut temu, *.mm.pl Cóż, praktycznie 1/3 spotkań za nami a zdobyliśmy 9 punktów. Strata do lidera to już 12 punktów. Jesli po przerwie na reprezentację nie wygramy z Lechem to praktynie zostaniemy bez szans na obronę MP a i cięzko bedzie odbrobic stratę do 3-go miejsca. Zostanie PP (ale to i tak tylko ewentualny występ w CL) a brak pucharów za rok oznaczać bedzie koniec druzyny w kształcie obecnym, kolejne wyprzedaże i zabawę od nowa.



Skład mamy dobry, ale ambicji by walczyć w lidze brakuje. Czyżby nasze "gwiazdy" juz kalkulowały? Nie mozna do tego dopuścić, a Michniewiecz raczej juz na d drużyną nie panuje. Mam wrażenie, że wizyta Czerczesowa przypadkowa nie była a ten mecz był ostatnim obecnego trenera. To jedyny realny termin na taka zmianę.

odpowiedz

mrsn - 25 minut temu, *.orange.pl a po meczu z Napoli jak wygrają wszyscy będa lizać jajca Czesiowi xD odpowiedz

gruby - 25 minut temu, *.orange.pl Przegrać zawsze można, to tylko sport... Jednak najgorsze jest to, że my nic nie gramy!!! Te częste rotacje w składzie nie wnoszą nic dobrego, wręcz przeciwnie! My mamy zawodników (w większości niezłych), ale nie mamy drużyny! Skibicki, Pekhart, Lopez , nic nie dają... Mladenowić ława...cień samego siebie... Nie mamy pomysłu na grę, bezsensowne ciągłe wrzutki, brak gry kombinacyjnej, gra obronna zespołu tragedia..., a punkty uciekają... odpowiedz

kami(L)PRAGA - 30 minut temu, *.vectranet.pl blizej nam do zdobycia pucharu uefa niz do mistrzostwa !!!!!!!! walczymy o puchar LE jeba,,,,, ta lige :D W LIDZE MISTRZOW i tak zagramy :D odpowiedz

Rufus - 38 minut temu, *.plus.pl Wiedząc że to ostatni mecz przed 2 tygodniowa przerwa oszczędza zawodników, mladenovic to jakieś nieporozumienie, Holownia był słaby i został słusznie odstawiony a ten gra bo co ? Z takim piachem mladen w rezerwach miałby ciężko się odnaleźć. Czesiek jest dobrym trenerem ale zaczyna się gubić. Tego się obawiałem, nasze kopacze nie są w stanie grać w Europie i lidze. Będziemy czekać na kolejnego mistrza jak Lech w ostatnich latach musiał zapłacić cenę. odpowiedz

Kieł - 41 minut temu, *.t-mobile.pl Pisałem kilka dni temu,że po Lechii będziemy tu "zwalniać" Czesława. Przecież to było pewne. Szkoda,że Loczek uparcie będzie czekał do Lecha. Tak czy siak los Czesława wydaje się przesądzony. Stanisław już się szykuje. Meczu nie komentuje bo nie ma to sensu.

Pozdro odpowiedz

Główka kapusty,czerwonej - 42 minuty temu, *.t-mobile.pl Grają jak grają bo się boją o kontuzje w lidze , liczą na wybicie się w Europie dlatego jest taka przepaść z dnia na dzień . odpowiedz

Legion - 43 minuty temu, *.chello.pl I proszę o możliwość wystawienia noty "0" dla Skibickiego, bo "1" to jest stanowczo za dużo. A druga prośba, to proszę to proszę o "Pod lupą LL" z tego meczu właśnie Skibickiego, bo coś czuję, że to będą absolutnie rekordowe i unikalne statystyki, przebijające jeszcze jego wybitne dokonania z meczu z Rakowem. odpowiedz

K(L)AKIER - 10 minut temu, *.inetia.pl @Legion: Może miodek ma plan go sprzedać za 5 mln ojrakow, i go na siłę pchają, żeby minuty miał hahaha odpowiedz

Fan.Grotyńskiego - 44 minuty temu, *.chello.pl Byliśmy dużo gorsi,ale ten sk... Marciniak to ślepy zadufany w sobie mungoł,karny był ewidentny.Legia walczącą do końca! odpowiedz

mietowy - 50 minut temu, *.aster.pl mam takie pytanko ? czy powinien byc podyktowany rzut karny dla legii po tym jak obcal sie zawodnik lechii?! odpowiedz

Tom - 54 minuty temu, *.tpnet.pl Oglądałem mecz i boje się ,ze pyry nas rozjadą za dwa tyg ???? odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 1 godzinę temu, *.chello.pl Zryta taśma - dobrze wykorzystamy przerwę na kadrę i musimy zacząć gonić ligę...NA PRAWDĘ??? Lessons learnt na poziomie ameby. odpowiedz

Kiwi - 1 godzinę temu, *.chello.pl Czerczesow tylko tu może pomóc . odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl To po prostu nie ma sensu. Pruć żyły w Lidze Europy, a w polskiej lidze wzbudzać śmiech na innych stadionach. Czego tu ekipo z Łazienkowskiej nie rozumiecie? I to nie tylko chodzi o wyniki, ale również o GRĘ... Ktoś tych ludzi sprowadził, ktoś ich opłaca, ktoś ich trenuje, i wszyscy są szczęśliwi, oprócz kibiców? To o co tu chodzi? To jest jakaś "pralnia", czy co do diabła? odpowiedz

FiroZS - 1 godzinę temu, *.as13285.net Wszyaci Ci co mówią o zmianie trenera to osoby żyjące w alternatywnej rzeczywistości lub gimbaza.



Pozdrawiam Panie Czesławie życząc siły i wytrwałości. odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl No niestety sport w dzisiejszych czasach jest ustawiaby wszystko jwst rezyserowane zeby podkrecic widzow do przychodzenia na stadion. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl Motywacja wynika ze złego przygotowania fizycznego, a złe przygotowanie fizyczne z braku motywacji. Do tego jest potrzebny system kijka i marchewki. Gdy Pan Stanisław odsunął od zespołu Prijovicia, ten po popwrocie zap..... ze zdwojoną energią. Nie strzelił focha, tylko chciał coś udowodnić.

Wygrywanie ligi nie ma sensu, gdy przegrywamy w eliminacjach do pucharów, ale odwrotna sytuacja jest jeszcze gorsza. Gdy raz na 5 lat zagramy w pucharach, co spowoduje, że w lidze damy ciała. To do jakich eliminacji przystapimy w nastepnym sezonie? Mister mokrego podkoszulka, czy mister najdłuższego ogona? Myślę, że sami sobie stworzyliśmy obraz, że w klubie jest lepiej, bo jest awans i to do Ligi Europy. I wygrane z kilkoma naprawdę solidnymi ekipami. To uśpiło czujność, pobudka już została zagrana i to puzonem wprost do ucha. I nie chodzi tylko o mecz z Lechią, ale i poprzednie blamaże w lidze. A po dzisiejszym spotkaniu mam wrażenie, że dostałem kijem po głowie...I z jednej strony boli jak cholera, ale z drugiej się obudziłem... odpowiedz

MJ_64 - 1 godzinę temu, *.aster.pl Jak tak dalej będzie się działo to będziemy mieli największy budżet i najładniejszy stadion w całej pierwszej lidze. Oby nie. odpowiedz

(L)opez.pl - 1 godzinę temu, *.mm.pl I po Mistrzostwie Polski

Niestety to nie koniec porażek

Jedyne co możemy zdobyć Puchar Polski odpowiedz

marco polo - 1 godzinę temu, *.chello.pl Podziękować Michniewiczowi i prędko jeżeli się da zatrudnić Czerczesowa .Wszyscy wiedzieli i pisali że tak to będzie wyglądać.Nie ma sensu dalej to ciągnąć,brać Stasia i ratować sezon żeby nie było za pózno. odpowiedz

Rob - 1 godzinę temu, *.as45177.net Zrobmy ankiete ktorej druzynie najlepiej oddac mistrza.

Co do wynikow to do przewidzenia, Ci pseudo legionisci wybija sie na pucharach im liga nie potrzebna. Po sezonie tej druzyny nie ma, oprocz Jedrzejczyka i tego niskiego rozgrywajacego

odpowiedz

j24 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Odniosłem wrażenie, że tylko jednej drużynie zależało na wygraniu tego meczu i była to Lechia. Zawodnicy Legii najpierw pozorowali grę, a później pozorowali ambicję. Jeżeli tak zmotywowani wyjdą na Lecha, to Lech ich rozjedzie. odpowiedz

jarekk - 1 godzinę temu, *.metrointernet.pl Jak 30 lat temu bedzie w lidze spoldzielnia przeciw Legii. Sedziowanie, brutalne faule. Moze trzeba bedzie pozegnac sie z pucharami za rok.

Tylko kto dostarczy tych tak potrzebnych punktow? Lech, Slask, Piast? Wolne zarty, odpadna ow pierwszej rundzie. odpowiedz

Kamuflaż - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Tu potrzebny Czerczesow, przedszkole odeśle tam gdzie jego miejsce, leserów usadowi w rezerwach, a resztę zagoni do pracy. I jeszcze jedno, gdzie jest bramkarz? odpowiedz

Andrzej ( Legia) - 1 godzinę temu, *.net.pl Już nie ma sportu jest tylko kasa .Nawet oprawy są w języku angielskim ,czas umierać odpowiedz

lol - 1 godzinę temu, *.. czas na zmiane trenera !!!!!!!! pilne !!!! odpowiedz

Nh1234 - 1 godzinę temu, *.grefnet.pl Czas. Na zmiany trenera . Kpina gra ... Tragedia... Zmiany odpowiedz

Kalarepa - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Dodam jeszcze na szybko, ZAPOMNIJMY O MISTRZU w tym roku. Chyba nawet miejsca w pucharach nie bedzie. Ewentualnie przez PP. Walczymy o utrzymanie. Taka prawda kuźwa. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl Kup Czesiu bilet i wracaj do siebie... odpowiedz

Legion - 1 godzinę temu, *.chello.pl DOŚĆ TEGO!!! Michniewicz won z Legii natychmiast, najlepiej jeszcze dzisiaj, tu nie ma na co czekać. Jest akurat 2 tyg. przerwy, to ktoś się wdroży, oby Czerczesow. Przecież to nawet nie chodzi o to, że to kolejna porażka, a wręcz klęska. Przecież oni w ogóle nic nie grali, byli zdecydowanie gorsi po raz kolejny pod każdym względem. Można się było tego spodziewać jak tylko pokazany został skład z Pekhartem, Lopesem i gwiazdą Skibickim, że będzie w ryj. Michniewicz nie wyciąga żadnych wniosków, nic, zero. Przecież jak oni grają to tak jakbyśmy grali bez 3 ludzi. Do tego jeszcze absolutnie katastrofalny i mający wywalone zupełnie Mladenovic. To już gramy bez 4. I ten zdziwiony, że w ryj i pisze coś na tych swoich karteczkach zamiast tego Skibickiego to zdjąć i wywalić z drużyny po 10 minutach już!!! Zero pressingu, zero pomysłu, zero czegokolwiek. W pucharach inaczej to wygląda bo gra inny skład i tam się cofamy, dajemy grać rywalom, a w lidze jak trzeba samemu prowadzić grę i pressować to jest właśnie coś takiego. Michniewicz już nic tu nie zrobi, co najwyżej jutro da im w nagrodę znowu tydzień wolnego. NOWY TRENER NATYCHMIAST! Skibicki won z Legii, a Mladenovic do rezerw aż się ogarnie. odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.plus.pl Wygląda tak, że zawodnicy gryzą trawę w lidze Europy ponieważ mają za to płacone extra. Myślą zapewne tak... Zepniemy się raz na 3 tygodnie, podzielimy się wpływami z klubem ponieważ taka jest umowa. W przyszłym roku nas tu nie będzie więc nie ma się co spinać na ligę. Ważne, że kasa się zgadza... odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Arek: Na tą chwilę tak to wyglada. odpowiedz

Sig - 1 godzinę temu, *.166.58 Panowie Piłkarze chcą się tylko wypromować. Im się marzą tylko nowe kontrakty w nowych ligach. Ekstraklasa im tego nie da... odpowiedz

Koko123zambrów - 1 godzinę temu, *.net.pl Najgorsze jest to, że w pierwszej połowie jakby im się nie chciało a wyszło cześć rezerwowych, kolejny raz skibicki gra w drużynie rywala, a Czesiek nie umie ich za mordę złapać tylko jutro znów chłopaki wolne mają odpowiedz

Kalarepa - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Król jest nagi. Michniewicz out. Tyle. odpowiedz

B. - 1 godzinę temu, *.otenet.gr Do dzisiejszego meczu byłem za Michniewiczem. Byłem.

Stasiek wracaj odpowiedz

Obi - 1 godzinę temu, *.aster.pl To jakaś kpina. odpowiedz

urs72 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Do Miodeczka apel , poproszę o zmianę regulaminu rozgrywek ekstraklasy , Jak Legia wansuje do LM , LE , LK , to proszę o przełożenie wszystkich meczy jesiennych na rundę wiosenną by chłopcy zarabiający 100tys zł missiesiecznie mieli czas na wypoczynek ,odpoczynek ,przerwę pomiędzy meczami dłuższa bo kur..........nie dają rady - tak zapiera.........ja ciężko ,pozdrawiam w ten piękny wieczorek niedzielny pomeczowy odpowiedz

Bardzo stary kibic - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Pierwsza bramka stracona z pieknie strzelonego wolnego po glupim faulu Jedzy.

Druga -szmata,blad Miszty.

Trzecia bramka -pieknie podana pilka do przeciwnika przez Nawrockiego.

To wina trenera? odpowiedz

Rondel - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Bardzo stary kibic: przy pierwszej mały błąd bramkarza w ustawieniu muru, przy drugiej był rykoszet, nie miał szans odpowiedz

Kalarepa - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Bardzo stary kibic: A KUŹWA KOGO??!!! odpowiedz

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.master.pl @Bardzo stary kibic: nie to nie jest wina trenera.Winą trenera jest wystawienie takiego a nie innego składu wyjściowego i taktyka na ten mecz (a raczej jej brak,bo w pierwszej połowie widziałem tylko jeden zespół,który grał) odpowiedz

Lolek - 1 godzinę temu, *.telkab.pl @Bardzo stary kibic: tak, słaba motywacja i dobór zawodników do danego meczu...a grali na wysokich obrotach? Gryźli trawę? Byli zgrani? Kogo to wina?!!!! odpowiedz

Po(L)ubiony - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Bardzo stary kibic: Pierwsza bramka - faulu nie było, druga bramka - rykoszet, trzecia bramka - Nawrocki podał piłkę, bo liczył, że Mladen gra, a nie stoi przy linii. odpowiedz

Roma - 35 minut temu, *.lunet.eu @Bardzo stary kibic: przepraszam bardzo, ale zbyt lekkie podanie Nawrockiego to nic przy postawie Mladenovicia, który pokazał że ma wszystko w d… odpowiedz

W(L) - 1 godzinę temu, *.chello.pl Czesiu na tej kartce co pisał pewnie podanie o zwolnoenieeeee odpowiedz

Po meczu z Lechem zmiana trenera - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Witamy ponownie w Legii. Stasia odpowiedz

Biała Siła - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Po meczu z Lechem zmiana trenera: Nie ,nie ruski odpowiedz

Po meczu z Lechią zmiana trenera - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Po meczu z Lechem zmiana trenera:

Mam nadzieję, że najpóźniej od środy zmiana trenera i może to być Stasio lub Brzęczykiewicz...mam nadzieję że nie Brzęczek. odpowiedz

Robin(L) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Wygrały wkłady do koszulek dwa pucharowe mecze i już się w główkach popier.......

To co wyprawiają to albo sodówka w główkach albo ewidentnie chcą zwolnić trenera. Kolejna porażka i widoków na poprawę nie ma za bardzo. Zaraz się zacznie w wywiadach mieliśmy swoje sytuację nie wykorzystaliśmy itd mecz był pod kontrolą.... O pucharach na kolejny rok to niech już nawet nie myślą z taką gra to niech się zepną bo będą się bić ale o utrzymanie w lidze. Leją ich w tej marnej lidze aż furczy i teraz kto kolejny?? odpowiedz

Co na to Mioduski? - 1 godzinę temu, *.chello.pl RAZ DWA TRZY MAŁO!!! RAZ DWA TRZY MAŁO!!! RAZ DWA TRZY MAŁO!!!

To ile jeszcze Mioduski???

odpowiedz

mietowy - 1 godzinę temu, *.aster.pl dla Prezesa Legii wazne sa euro i Pan trener gra w lidze europy a na lige polozyl laske odpowiedz

Jano - 1 godzinę temu, *.orange.pl Cóż.... trzeba się skupić na walce o utrzymanie..... odpowiedz

Tom - 1 godzinę temu, *.chello.pl A pamietam jak sie smialismy z kuchenkorza w zeszlym sezonie ze dostaje baty w lidze.Tylko ze oni skonczyli sezon na 11 miejscu a my jak dalej tak pojdzie bedziemy sie bronili przed spadkiem.Wstyd wstyd wstyd zenada i 100 metrow mulu.Niech oni juz sobie lepiej daruja ta LE i zaczna wreszcie odrabiac straty w ekstraklasie. odpowiedz

Damian - 1 godzinę temu, *.188.106 Brawo

odpowiedz

Farme(L) - 1 godzinę temu, *.virginm.net Przykre to... odpowiedz

Mario - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Trzeba wprowadzić zasadę że kto się nie stara w lidze nie gra w LE ! odpowiedz

Adamowicz ale nie Paweł - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl @Mario: to nic nie da ważne że na koncie się zgadza odpowiedz

AA - 1 godzinę temu, *.virginm.net Slisz i Skibicki idźcie w piz...u

Zwróciće uwagę na zachowanie Mladenovica przy trzeciej bramce. Gral tak żeby jak najmniej zaszkodzić Lechii odpowiedz

Antyberg - 1 godzinę temu, *.orange.pl @AA: miałem to samo wrażenie, dodam że on cały mecz z resztą tak grał! Już dostal ode mnie zasłużone 1 w ocenach za mecz! odpowiedz

Po maczu z Lechem za tydzien bedzie zmiana trenera - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Witamy Panie Stanisławie w Legii odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Takiego syfu nie pamiętam. 5 porażek w tym 3 w ostatnich 4 meczach. Jeżeli Mioduski tak to zostawi to będzie ujem nie Prezesem. odpowiedz

jbb - 1 godzinę temu, *.237.198 ten mecz to jakis dramat, nie ma pomysłu na grę, nie ma wykonawców, nie mamy bramkarza, graja piłkarze bez formy jak Malden, Skibicki to jest jakis dramat, nawet Maik sie dostosował.

Mur przy 1 bramce ustawiony poza światło bramki, dlatego to weszło. odpowiedz

Yeti - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Co tu dużo pisać. Ten mecz był beznadziejny pod każdym względem. Nic nie wychodziło Legii. Strata do czołówki rośnie zamiast maleć. odpowiedz

Legia Ursynów CWKS - 1 godzinę temu, *.netcity.pl Szkoda że Legia nie gra jak lech. Mahir gorszy niż Isak. Brakuje nam takich pilkarzy jak ma lech. I dyrektorow sportowych jakich ma lech. Tylko Legia CWKS Ursynów. Pozdro Mokotów. odpowiedz

Idzie jesień... - 1 godzinę temu, *.orange.pl Chyba będą leciały liście... odpowiedz

Piotr - 1 godzinę temu, *.111.202 Kolejka cudow. Legia Real Barcelona Bayern. Same znane marki haha odpowiedz

Lukas - 1 godzinę temu, *.mm.pl Piotr L ma racje ...

odpowiedz

jax38 - 1 godzinę temu, *.. Skibicki do rezerw...Mladenovic to samo...pol akcji nie zrobiliśmy...qrwa nie pokmuje jak można grać tak skrajnie w LE super w Ekstraklasie beznadziejnie? odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl Jak zaczną wygrywać regularnie w lidze to dopiero kupię synowi koszulkę którą żyje cała Anglia wczesnej nie..... Po wygranej z Leicester oni nie mogą robić z siebie bogów... I że samo będzie się wygrywać.... Dramat narazie w lidze, wiedziałem że humor po Lisach się popsuję.... odpowiedz

mietowy - 1 godzinę temu, *.aster.pl no tak bylo to przewidzenia po 15 min gry sezon w lidze juz jest niestety w plecy odpowiedz

Legia to My. - 1 godzinę temu, *.chello.pl Co to k... było?!? odpowiedz

Won - 1 godzinę temu, *.virginm.net Czesio 711 M robi wszystko żeby Amica zdobyła mistrza. odpowiedz

starszy - 1 godzinę temu, *.plus.pl Koniec z tym dziadostwem ! dawać Staśka . odpowiedz

Marcin - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Patrząc na grę i ogólnie na zgranie poszczególnych piłkarzy to jednoznacznie można stwierdzić że grają tak jakby pierwszy raz że sobą grali. Wybory kadrowe to jakaś porażka Skibicki Mladenowic bez jakiejkolwiek formy ( chyba że jedynie na treningach) i to już od dłuższego czasu a jednak grają w pierwszej 11...Rozumiem liga Europy bo pieniądze ale liga podwórkowa też jest ważna dajemy się ogrywać w żenujący sposób jak przysłowiowe,, kasztany,, Mentalność w stu procentach do poprawy albo niestety żegnaj Mistrzu w tym sezonie... odpowiedz

Co na to Mioduski? - 1 godzinę temu, *.chello.pl RAZ DWA TRZY MAŁO!!! RAZ DWA TRZY MAŁO!!! RAZ DWA TRZY MAŁO!!!

To ile jeszcze Mioduski???

odpowiedz

Kamuflaż - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Coś się kończy, coś zaczyna. odpowiedz

12kufli - 1 godzinę temu, *.orange.pl krótko: trener pozorant musi odejść!! To najgorszy trener jaki był w Legii od dawna! LE to tylko pudrowanie gówna. On nic nie potrafi. Niech jedzie w p...du i nie wraca! odpowiedz

jim - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Z dzisiejszym podejściem, taktyką, zaangażowaniem, chęcią itd. przegralibyśmy ze wszystkimi drużynami w naszej ekstralidze i z połową w 1 lidze. odpowiedz

jim - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Z dzisiejszym podejściem, taktyką, zaangażowaniem, chęcią itd. przegralibyśmy ze wszystkimi drużynami w naszej ekstralidze i z połową w 1 lidze. odpowiedz

E tam - 2 godziny temu, *.plus.pl ważne, że Polonia ograna. odpowiedz

lekarz - 1 godzinę temu, *.chello.pl @E tam: Ty się dobrze czujesz? odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Nie wierzę w brak sił. Brakuje motywacji. Każdy daje maxa w LE a na lige ma wywalone. Tyle, że z takim podejsciem dobre wystepy w LE nic nie znaczą. Trudne zadanie przed włąscicielem. Uważam, że Michniewicz już ich nie zmotywuje a wizyta Stanislawa nie jest przypadkowa. odpowiedz

Zagłębiak - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Teraz to juz Michniewicz przesadził.Wystawia pół rezerwowy skład przed przerwą na reprezentacje.Kogo chciał oszczędzać się pytam.Miszta nadal się nie nadaje.Nie może Boruc grać trzeba dać szanse Tobiaszowi.Krótka piłka jeśli 16 pażdziernika Legia nie wygra z Lechem to Michniewicz wypad, a żaden nowy kontrakt.To jest kompromitacja 5 porażek w 8 meczach tak to może sobie trenować przeziębionych Władywostok , a nie LEGIĘ WARSZAWA. odpowiedz

Cegiełka - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Nasi piłkarze po raz kolejny zaakcentowali, że są jednym z czołowych kandydatów do spadku i dyżurnymi chłopcami do bicia na boisku w tej jednej z najsłabszych lig w Europie. odpowiedz

Kolko - 2 godziny temu, *.60.242 W Europie dzieją się piękne rzeczy ale to co dzieje się w lidze jest NIEDOPUSZCZALNE i NIEWYTLUMACZALNE. Wiadomo że można przegrać kilka meczy i że odbija się to czkawka ale bez przesady. Szkoda trenera bo pokazuje swój geniusz na arenie międzynarodowej ale nie potrafi tego łączyć z grą w lidze może jednak ten brak doświadczenia. odpowiedz

Arturek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Brawo dla zwolennikow pana Czesia. odpowiedz

Ewelina - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Spokojnie. Mamy dwa punkty przewagi nad strefą spadkową. Jest szansa, że nie spadniemy. odpowiedz

urs - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Ewelina: jestem za , pozdrawiam odpowiedz

Cyniek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Bez komentarza

odpowiedz

Martinez - 2 godziny temu, *.105.93 To się w pale nie mieści.

Trzeba być gotowym, że na Legię każdy wychodzi napakowany na 200%. Sam się mecz nie wygra, a wygląda na to, że po meczach w Europie Panowie piłkarze myślą, że przeciwnicy wychodzą na boisko zrobić sobie z nimi selfie? Tu trzeba zapier@l@ć dokładnie tak samo jak w europejskich pucharach.

Na dodatek - Skibicki znowu nie dojechał na mecz. Podobnie Mladenovic. No nie da się w 9 wygrać meczu. Zmiennicy też nie dali impulsu do lepszej gry, nawet Maik Nawrocki dał ciała.

I na koniec - moim zdaniem był karny za rękę w polu karnym Lechii. Powinno być wtedy 1--1 i inny mecz gramy. odpowiedz

lucho_83 - 2 godziny temu, *.chello.pl Ci sami piłkarze, a zupełnie inny zespół. Nie mam pojęcia o co tu chodzi... Obudźcie się, bo z ligi spadniecie! odpowiedz

K(L)AKIER - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @lucho_83: nie wiem czemu on na 1 połowę wystawia rezerwy....A później chce gonić wynik i zmienia 4 ...co to za plan odpowiedz

Wawa - 2 godziny temu, *.chello.pl Buchaaaaaa piłkarzyki

Pajacyki

Dno dno dno

Czesław nie panuje

Nad tym bagnem

Każdy kto wystawi notę

Wiecej nisz 1 to się nie zna

Czesław Won Won Won odpowiedz

K(L)AKIER - 2 godziny temu, *.inetia.pl Brawo brawo brawo ,tylko tak można nazwac dzisiejszy wynik odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Brak słów. Tyle porażek i miejsce to szok. Nie da się nic mądrego napisać. Tragedia... zaraz wszyscy nam odjadą. odpowiedz

Kalarepa - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Michał: juz odjechali. To Lecha strata kilku meczy. Daj spokoj. Masakra. odpowiedz

Kibic(L) - 2 godziny temu, *.plus.pl Mam nadzieję, że Czesio, znajomy golarza Filipa, wreszcie pożegna się z posada trenera Legii. Ten człowiek nigdy nie powinien pojawić się w Legii i za kontakty z golarzem powinien być na zawsze odsunięty od jakiejkolwiek pracy szkoleniowej w Polsce. Dziękuję. Czekamy na informacje o zatrudnieniu Staszka. odpowiedz

KasztanoRonaldo - 2 godziny temu, *.perfecteline.pl Panu Czesławowi serdecznie dziekujemy za awans do ligi europy i 6pkt ale trzeba zmienic szkoleniowca odpowiedz

Robin(L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Czy to nie jest tak że oni grają przeciwko trenerowi??? Co się z nimi dzieje zachłysnęły się gwiazdeczki pucharami czy jak? Bo to ciężko się ogląda co wyprawiają. I nie widać żeby to miało się coś poprawić. odpowiedz

Ryj - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Z nieba do piekła w 3 dni. Bardzo dziwny sezon póki co. odpowiedz

17.10.2021 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Ta data zapisze historię dla Nas i dla Was.Nie chcę być w Waszych skórach po porażce. odpowiedz

atmosferic - 2 godziny temu, *.orange.pl Wywalić tego nieudacznika. PAtrzcie jak gra Lechia - trener nowej generacji i jak kapitalnie to wygląda - odkąd przyszedł michniewicz nie było nawet 1 dobrego meczu, były wyniki, ale nie było żadnego stylu - paździerz najgorszy ze wszystkich. Już wolałem Vukovicia. odpowiedz

0-711 - 2 godziny temu, *.plus.pl Ustalmy raz na zawsze, bo widzę, że nam to umyka: Michniewicz OUT!! Ostatnio Legia zdominowała przeciwnika w naszej słabej lidze równo PÓŁ ROKU temu (4:2 z Pogonią), a tytuł tylko dzieki sezonowi konia Pekharta. Czy długo jeszcze mamy patrzeć na tę żenadę? odpowiedz

Pan 1969 - 2 godziny temu, *.chello.pl Lećcie kupić bilety na następny mecz... Tylko pusty stadion te waginy ruszy odpowiedz

krasnal - 2 godziny temu, *.orange.pl Niestety nie mamy bramkarza odpowiedz

Olo - 1 godzinę temu, *.chello.pl @krasnal: Bramkarz nie gra w obronie, pomocy i ataku, a tego też dzisiaj totalnie nie było. odpowiedz

Bydle - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Wypier…. Tego pseudo trenera. Ma skład w miarę po LE to kur.. misi eksperymentować z jakimś skibickim i innymi. Młody chemik kur odpowiedz

Abcd - 2 godziny temu, *.chello.pl No cóż tu pisać. Zle się na to patrzy. odpowiedz

.... - 2 godziny temu, *.47.48 Myślę że to był ostatni gwóźdź do trumny Czesława odpowiedz

Ktos - 2 godziny temu, *.centertel.pl WSTYD! odpowiedz

TAK - 2 godziny temu, *.play-internet.pl TO JEST DRAMAT odpowiedz

Trampek - 2 godziny temu, *.125.105 No cóż? Scenariusz został rozpisany. Kwestja czasu na jego wdrożenie ! odpowiedz

Piotr L - 2 godziny temu, *.centertel.pl To już nie jest k u ... a - śmieszne odpowiedz

Elka - 2 godziny temu, *.kpn.net Brawo . To co ? Stasiu za Czesia w tym tygodniu ? odpowiedz

Piotrek - 2 godziny temu, *.gigainternet.pl Stasiu wróć... odpowiedz

